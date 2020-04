Procurorul general despre anchetele Covid: "Veniti cu informatii! Noi stam cu ochii pe tot" (Ziare.com)

Cate dosare legate de Covid au fost deschise pana acum?

Pentru aspectele care intra sub incidenta Decretului 195, pana la ora 17 a zilei de astazi (n.red.- 02.04.2020) aveam inregistrate 271 de dosare care vizeaza 350 de persoane. Dar numarul este, din pacate, in dinamica crescatoare.

Sunt tipologii diferite. Cele mai multe se refera la zadarnicirea combaterii bolilor, multe sunt si pentru fals in declaratii, abuz sau neglijenta in serviciu, daca ne gandim la dosarul DSP Gorj.

Mai avem dosarul cu divulgarea informatiilor secret de serviciu sau nepublice de la MAI. Mai sunt dosare pentru inselaciune, furt, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.

Aveti si vreun rechizitoriu care se apropie de final?

Inca nu, dar suntem pe o directie pe care nu o stabilim noi. Pentru fals in declaratii e o ancheta foarte simpla. Daca esti intrebat "ai fost sau nu ai fost plecat?", raspunsul nu e greu.

Ancheta pentru zadarnicirea combaterii bolilor in forma anterioara stabilea "daca fapta a avut ca urmare raspandirea bolii" sau a virusului, deci daca nerespectarea masurii de izolare a provocat ceva in comunitate.

Daca cineva s-a dus din satul lui in Valenii de Munte sa scoata bani de la bancomat, a aparut in Valenii de Munte o infectare care sa fie pusa in legatura cu persoana respectiva?

In actuala forma a legii doar in formele agravate e nevoie sa se fi produs efecte. E suficient sa nu fi fost respectata carantina.

Da, dar forma aceasta e in vigoare de numai 12 zile. Am recomandat procurorilor si organelor de politie sa le trateze ca urgenta, dar fara sa puna in pericol sanatatea oamenilor, acolo unde este vorba despre persoane care s-au infectat sau ar putea fi infectate si de care nu putem sa ne apropiem. Cele bolnave nu sunt in deplina capacitate de a participa la o audiere.

Saptamana viitoare vom avea o prima evaluare despre ce s-a facut, cat s-a facut si termenele pe care si le asuma colegii nostri, nu le putem stabili noi din PICCJ.

Ancheta de la Spitalul "Gerota"?

Nu te puteai apropia de pensionarul MAI cat era internat, nu puteam intra nici in spital pana zilele trecute pentru ca era inchis. Am avut corespondenta cu conducerea spitalului, dar ancheta nu a putut decurge normal, cu atat mai putin accelerat.

Avansam in fiecare ancheta in functie de specificul infractiunii si al probelor care trebuie administrate. Sigur ca falsul in declaratii, va spuneam, e mai simplu de anchetat.

Spuneti mai simplu, dar fara vize pe pasaport cum puteti dovedi concret ca omul a mintit cand a spus ca nu a fost in Spania sau Italia?

Mijloacele sunt foarte ample si de multe ori oamenii nici nu le constientizeaza. Marile companii de recrutare fac profilul unui candidat pe baza tuturor aparitiilor lui in orice sursa deschisa.

Nu esti verificat la frontiera, dar apari in evidentele companiilor aeriene, esti utilizator de card etc. Si, in primul rand, e vorba de social-media, iar in postari oricand se poate strecura o locatie.

Deci mijloace de proba exista, dar nu pot fi toate investigatiile la fel de rapide, pentru unele ai nevoie de ordin european de ancheta trimis in Italia, unde sunt mari probleme acum.

