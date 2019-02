Privat și politic: a 69-a ediție Berlinale

"Privatul e politic" este motto-ul festivalului Berlinale în acest an, iar directorul evenimentului, Dieter Kosslick, a împrumutat sintagma de la mișcarea de emancipare a femeilor din 1968. Privatul se oglindește în politic și invers. Și evident, această idee este valabilă pentru multe filme și pentru multe festivaluri. Sigur că orice motto, mai ales dacă reprezintă 400 de filme, devine și puțin arbitrar. Berlinale însemnă până la urmă diversitate în formă și conținut - deci nu se reduce la un singur termen generic.

Dieter Kosslick - la ultimul său directorat al Berlinalei

Subiectele 2019: Familie, copilărie, egalitatea între sexe și nutriție

Cum poți, așadar, să prezinți 400 de premiere de film sub un singur motto? De fapt, nu ai cum, iar Dieter Kosslick știe asta. Dar un lucru e clar: un director de festival trebuie să "vândă" festivalul. Și pentru asta, formulele atractive sunt binevenite. Iar motto-ul reflectă câteva teme extinse pe mai multe secțiuni: "Familie, copilărie, egalitatea între sexe și nutriție", chiar dacă nu toate filmele prezentate în 2019 se încadrează cu exactitate în această paletă de subiecte.

Familie: "Cred că are legătură și cu faptul că în măsura în care această nebunie a globalizării devine tot mai mare, oamenii simt nevoia de siguranță", a declarat Dieter Kosslick cu puțin înainte de deschiderea festivalului "său". Filmele Berlinale 2019 arată în multe cazuri unde sunt problemele în familie, spune Kosslick.

Scenă din filmul italian ”La paranza dei bambini”, din competiția Berlinale 2019

Copilărie: În familii există deseori și copii. Iar ei joacă un rol împortant în multe filme, la toate secțiunile festivalului. Faptul că Berlinale face ceva și pentru copii și tineret se vede mai ales la secțiunea "Generation", dedicată în special tinerilor. Berlinale a fost dintotdeauna și rămâne un festival al tuturor generațiilor.

Femeile au un rol central la Berlinale 2019

Egalitatea între sexe: Femeile au un rol central și la această ediție: printre ele se află președinta juriului, actrița francezăJuliette Binoche,sau regizoarea filmului de deschidere, Lone Scherfig, dar și câștigătoarea Ursului Onorific. Charlotte Rampling. Și lista merge mai departe. Dintre cele 400 de filme care vor fi prezentate la Berlin, 191 de filme au fost regizate de femei - un bilanț strălucitor. Mai ales în comparație cu alte festivaluri, cum ar fi Cannes sau Veneția.

Juliette Binoche este în acest an directoarea juriului la Berlinale

Nutriție: "Aflăm că ceea ce consumăm este produsul concernelor agrare și producătorilor globali de alimente", spune Kosslick. Subiectul alimentației la acest festival a fost inițiat chiar de directorul festivalului. Secțiunea "Kulinarisches Kino" ("Cinematograful culinar") a fost deschisă în urmă cu câțiva ani, la care pot fi vizionate filme pe tema mâncării și a nutriției. Este un subiect important, într-o lume globalizată, în care din păcate mulți oameni încă suferă de foamete.

Die Berlinale: festival politic în trecut și prezent

"Privatul" este, așadar, "politic". Totul este interconectat. Dar Berlinale este într-adevăr un festival politic, lucru demonstrat în toți anii trecuți. Pentru că au fost prezentate o serie de filme cu background politic și social. Dar și pentru că Berlinul s-a aflat ani de zile în centrul conflictului politic dintre est și vest.

Un film românesc la Berlinale 2019

Filmul "Monștri", în regia lui Marius Olteanu, participă în acest an la secțiunea "Forum", în cadrul căreia sunt selectate proiecte cinematografice experimentale.

La secțiunea "Berlinale Talents", dedicată tinerelor talente din domeniul cinematografic, au fost selectaţi actorul Robi Urs şi producătorul Bogdan Crăciun, care vor participa la workshop-uri, discuții interactive și sesiuni de networking, importante în dezvoltarea lor ca specialişti şi în construirea unei rețele de viitori colaboratori.

Institutul Cultural Român ”TituMaiorescu” din capitala Germaniei

Berlinale este al doilea festival ca importanţă şi mărime în Europa, după Festivalul de Film de la Cannes. Institutul Cultural Român "Titu Maiorescu" din Berlin a început să sprijine cu succes prezențele românești la festival în 2008, an în care lui Bogdan Mustață i-a fost decernat "Ursul de Aur" pentru scurtmetrajul "O zi bună de plajă". În 2010, Florin Șerban a primit "Ursul de Argint" pentru pelicula "Eu când vreau să fluier, fluier". Anul 2013 a adus reprezentanților României "Ursul de Aur" pentru pelicula "Poziția copilului", în regia lui Călin Peter Netzer, anul 2015 - "Ursul de Argint" pentru pelicula "Aferim!", în regia lui Radu Jude, anul 2016 "Premiul C.I.C.A.E" pentru pelicula "Ilegitim", în regia lui Adrian Sitaru, anul 2017 "Ursul de Argint" acordat Danei Bunescu pentru montajul peliculei "Ana, Mon Amour", în regia lui Călin Peter Netzer, iar anul 2018 "Ursul de Aur" pentru pelicula "Touch Me Not / Nu mă atinge-mă", în regia Adinei Pintilie.