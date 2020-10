Primarul Budapestei: "Orbán a cumpărat tăcerea UE"

DW: Domnule Karácsony, în urmă cu un an, când v-aţi început mandatul, premierul Viktor Orbán a anunţat că intenţionează să coopereze cu dumneavoastră, chiar dacă faceţi parte din opoziţie. S-a ţinut de cuvânt?

Gergely Karácsony: Cel puţin de la debutul pandemiei şi a crizei economice generate de aceasta el şi-a schimbat părerea. De atunci guvernul foloseşte pandemia ca pe un pretext pentru a priva oraşele şi comunele de resurse.

Într-un interviu recent vorbeaţi chiar despre un "război" între dumneavoastră şi guvernul Ungariei.

Ce trăim în ultimele luni şi săptămâni este un soi de război rece. Ungaria foloseşte orice prilej pentru a ne face viaţa grea. Trebuie să aşteptăm şi să vedem dacă putem realiza progrese comune în anumite chestiuni. Eu rămân optimist.

Numărul infectărilor cu coronavirus a crescut dramatic în Ungaria în decursul ultimelor săptămâni. Budapesta este în mod special afectată. Pentru multe ţări oraşul a devenit o regiune de risc. Aţi făcut suficient pentru a proteja cetăţenii oraşului dumneavoastră?

Al doilea val de infectări pare să afecteze mai puţin Budapesta decât primul, dacă ne uităm, de exemplu, la numărul de decese, raportat la restul ţării. Spitalele nu se află sub controlul nostru. Facem însă tot ce ne stă în putere pentru a-i proteja pe oamenii aflaţi în instituţiile sociale şi în întreprinderile din subordine, de exemplu în căminele pentru bătrâni. Am introdus deja masca obligatorie când guvernul încă nu o făcuse. Dat fiind că experţii critică numărul relativ mic de testări care se efectuează în Ungaria, noi am efectuat alte 40.000 de teste, deşi aceasta ar fi fost, de fapt, sarcina guvernului.

"Sancţiuni UE împotriva Ungariei, care nu afectează populaţia"

La Bruxelles continuă conflictul legat de bugetul UE şi de pachetul de salvare determinat de criza coronavirus, în valoare de multe miliarde. Solicitaţi ca o parte din subvenţiile UE să fie plătite direct oraşelor şi comunelor. Ce avantaje ar presupune asta?

Mai întâi, dacă guvernul decide exclusiv cu privire la alocarea şi folosirea acestor mijloace, apare un risc major de corupţie. Oricine ştie asta în Europa. În al doilea rând, aceste fonduri au fost înfiinţate pentru a genera un avânt economic ecologic şi sustenabil. Noi avem proiecte care slujesc acestui scop, în timp ce guvernul respinge aceste ţeluri. Prin plăţile directe ar putea fi, în plus, sancţionate guvernele statelor membre care încalcă principiile statului de drept, fără a pedepsi populaţia.

Budapesta, 13.10.2019: Gergely Karácsony a câştigat detaşat alegerile pentru Primăria Generală a Budapestei

Dar pentru această redistribuire a banilor UE ar fi nevoie de aprobarea lui Orbán.

După cum vedem noi lucrurile, în unele domenii în care se distribuie fondurile UE nu este nevoie de consensul tuturor statelor membre. La aceasta se adaugă marile progrese realizate de Parlamentul European. Multe grupuri parlamentare de acolo manifestă înţelegere pentru propunerea noastră. Nu suntem singuri. 36 de oraşe din toată Europa sprijină poziţia noastră aşternută pe hârtie, care explică ce măsuri juridice ar trebui adoptate pentru crearea unei anume cote de finanţare urbană.

Una din ţintele dumneavoastră principale este ecologizarea Budapestei. Cum se poate realiza asta concret?

Tocmai vin de la inaugurarea unui parc fotovoltaic. Acesta este genul de proiecte pe care le sprijinim. Dacă am avea banii şi mijloacele necesare, am putea face mai sustenabilă o bună parte din producţia energetică din Budapesta. Vrem de asemenea să continuăm lucrările de izolare a imobilelor vechi, pentru a le face mai eficiente energetic. Am putea de asemenea folosi resursele geotermice imense ale Budapestei şi aceasta ne-ar face mai puţin dependenţi de gazul rusesc. De asemenea trebuie să ecologizăm mobilitatea şi mijloacele de transport în comun.

Tot mai puţină presă independentă, tot mai multă propagandă guvernamentală

Presa apropiată de guvern critică vehement politica dumneavoastră. Au existat campanii de presă împotriva dumneavoastră. Cum vă descurcaţi în această situaţie?

Budapesta: Protest împotriva influenţei politice asupra portalului de ştiri Index

Beau foarte mult ceai de plante (râde). Unele din aceste campanii lansate de maşinăria de propagandă a guvernului sunt atât de extreme şi de lipsite de credibilitate încât oamenii nu le iau în serios. Astfel devin propria lor caricatură. Pe de altă parte, acestea fac ca oamenii să trăiască tot mai pronunţat în lumea lor politică, de o culoare sau alta. Aceasta strică atmosfera şi îngreunează discursul public.

În lunile trecute, guvernul Orbán şi-a extins influenţa asupra peisajului media din Ungaria. Cazul cel mai cunoscut este preluarea controlului asupra Index, cel mai citit şi mai influent portal independent de ştiri, de către un om de afaceri apropiat de Orbán. Este respectată libertatea presei în Ungaria?

Nu mai există decât foarte puţine medii independente în Ungaria. Concomitent, guvernul investeşte sume imense în propria propagandă. La Index nu a existat până acum o modificare radicală a politicii editoriale. Dar se pare că guvernul încearcă să îndepărteze încet Index de ceea ce a fost odinioară, pentru a transforma portalul într-un mediu favorabil lui. Locuitorii capitalei au şi alte surse de informare, dar mediile de propagandă ale guvernului exercită o mare influenţă mai ales în regiunile rurale ale Ungariei. Astfel guvernul îşi poate conserva puterea fiindcă alegătorii din acele regiuni nu beneficiază de informaţii obiective.

Adversarii guvernului văd periclitată şi libertatea artistică şi libertatea universităţilor. De mai bine de o lună, studenţii şi profesorii au ocupat Universitatea de Teatru şi Film SZFE, pentru a protesta împotriva preluării ei de către o fundaţie apropiată de guvernul Orbán. V-aţi solidarizat cu demonstranţii...

Formaţiunea guvernamentală FIDESZ a preluat controlul asupra tuturor aspectelor vieţii publice din Ungaria. Politica, presa, economia. Doar în domeniul culturii şi artei nu a reuşit încă. Aceasta îi nemulţumeşte profund pe guvernanţi şi de aceea vor să preia această universitate. Faptul că aceşti studenţi luptă acum pentru independenţa şi libertatea lor dă speranţe şi altor segmente ale populaţiei.

Primarul General Karácsony, alături de studenţii protestatari ai universităţii SZFE

UE ezită în privinţa lui Orbán

UE a reacţionat până acum cu ezitare faţă de evoluţiile din Ungaria. Partidul Popular European (PPE) a amânat decizia privind posibila excludere a FIDESZ din organizaţie. Credeţi că raportul privind respectarea statului de drept în ţările membre, prezentat recent de Comisia Europeană, va schimba cu ceva situaţia?

Sunt foarte sceptic în această privinţă, şi din pricina politicii Germaniei faţă de Ungaria. În Ungaria sunt foarte curtate concerne mari germane, mai ales producători de maşini, care beneficiază de înlesniri fiscale enorme. În plus, guvernul Orbán este un importator major de armament german. Cred că ezitările PPE faţă de FIDESZ se explică şi astfel. Orbán atacă continuu verbal marile concerne şi sistemul financiar internaţional dar, în realitate, favorizează marea industrie. Afirm deschis: el şi-a cumpărat tăcerea UE.

Cancelara Merkel şi premierul Orban la summitul extraordinar al UE din 1.10.2020

În turul doi al unor alegeri din nordul Ungariei, partidul dumneavoastră l-a sprijinit pe candidatul comun al opoziţiei, membru al formaţiunii Jobbik, odinioară de extremă dreaptă. Acel candidat a făcut în trecut, în repetate rânduri, declaraţii antisemite. La următoarele alegeri parlamentare, opoziţia intenţionează să se prezinte în aceeaşi constelaţie în faţa electoratului. Credeţi că aşa ceva poate funcţiona?

Jobbik s-a decis să abandoneze extrema dreaptă şi să se îndrepte spre centrul democratic. Noi trebui să sprijinim în continuare această mişcare, chiar dacă mai există unii politicieni în partid care folosesc vechiul limbaj. Acelaşi limbaj se poate de altfel întâlni şi în rândurile FIDESZ.

Ar avea opoziţia şanse în absenţa Jobbik?

Nu, în multe circumscripţii electorale alegătorii Jobbik sunt decisivi. Cu toate acestea noi cerem, desigur, ca Jobbik să adere la valorile noastre comune şi să-i excludă din partid pe cei care nu o fac.

Aţi declarat în repetate rânduri că nu intenţionaţi să candidaţi împotriva lui Viktor Orbán la alegerile din 2022, deşi mulţi cred că aţi fi candidatul cu cele mai multe şanse. Nu v-aţi răzgândit?

Nu am de gând să candidez la funcţia de premier. Cred că opoziţia are nevoie de un bun program politic comun şi nu de o figură mesianică magică. Programul politic comun poate uni opoziţia şi dacă acest ţel va fi atins se va găsi şi un candidat bun care să devină liderul acestei coaliţii.

Gergely Karácsony, născut în 1975, este unul din cei mai importanţi politicieni de opoziţie din Ungaria. Politologul a fondat în 2014 partidul ecologist liberal de stânga "Dialog pentru Ungaria" şi a fost ales în acelaşi an primar al unui sector al Budapestei. În această funcţie a dobândit rapid prestigiu şi recunoaştere, devenind unul din cei mai îndrăgiţi politicieni de opoziţie ai ţării. Din octombrie 2019 este primarul general al Budapestei.