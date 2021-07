Prezența masivă a diasporei la alegeri arată interesul moldovenilor de a reveni acasă

A plecat din orașul Ungheni (Republica Moldova) imediat după absolvirea liceului. A mers în Germania, unde a absolvit mai întâi Facultatea de Finanțe iar apoi și una de IT. Vorbim despre Sorin Echim, un tânăr moldovean de 29 ani, care de aproape 10 ani locuiește cu familia în Frankfurt pe Main și lucrează la Deutsche Bank. DW a discutat cu Sorin despre alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc pe 11 iulie, despre rolul și problemele diasporei în procesul electoral, dar și despre ce ar trebui să se întâmple pentru ca moldovenii plecați peste hotare să revină acasă.

DW: Din anii 90 și până acum moldovenii continuă să plece peste hotare în căutarea unui trai mai bun. Unii s-au stabilit definitiv, și-au creat familie și carieră, alții așteaptă vremuri mai bune pentru a se întoarce acasă. Ce speranțe au moldovenii din diasporă de la apropiatele alegeri?

Sorin Echim: Așteptările noastre sunt că, în sfârșit, țara va reveni la un parcurs democratic, în care domină legea și dreptatea. Vrem să vină niște oameni integri, profesioniști, care nu urmăresc doar propriile interese. Vrem să alegem niște conducători care să lucreze în beneficiul cetățeanului.

DW: La ultimele alegeri prezidențiale, diaspora a ieșit masiv la vot. Ce te motivează să participi la aceste alegeri?

S.E.: Eu știu că fiecare vot contează iar noi putem decide cine ne va guverna țara. Noi putem alege niște oameni care vor pune țara în albia prosperității.

DW: Cu ce probleme te-ai confruntat de când votezi în afara țării? Ce ar trebuie să schimbe Comisia Electorală Centrală (CEC) ca toți cetățenii din diasporă să își poată exercita dreptul la vot?

S.E.: Prima problemă este asigurarea numărului necesar de buletine de vot pentru toți cetățenii. Este cea mai stringentă problemă, după mine, care trebuie rezolvată rapid. O altă problemă este organizarea slabă a procesului de votare, cozile interminabile la secții. În toată lumea are loc digitalizarea acestor procese iar noi continuăm mai departe cu pixul să introducem datele din actele de identitate. După mine este o irosire de timp iar din cauza acestui factor cetățenii trebuie să stea ore în șir la coadă.

DW: Cum am putea rezolva această problemă?

S.E.: Având cunoștințe în domeniul IT, știu că sunt metode alternative. Chiar dacă sunt experți în domeniul datelor cu caracter personal care mă vor contrazice, eu îmi voi expune ideea. De exemplu, cetățeanului care vine la vot îi este scanat, în baza de date, buletinul de identitate. Astfel, se poate evita pericolul votării duble sau a utilizării unui buletin de identitate fals. La ora actuală avem foarte multe softuri care pot citi automat codul numeric personal al cetățeanului și el ar putea fi automat salvat, fără a scrie manual datele persoanei. În asemenea cazuri, procedura de înmânare a buletinului de vot s-ar fi limitat la două semnături. De asemenea, nu este obligatoriu ca semnătura de primire a buletinului de vot să fie făcută cu pixul. Se poate aplica semnătura digitală. După mine, aceste metode ar duce la creșterea eficienței de prelucrare a fiecărui buletin. O altă problemă este numărul personalului la secții. De exemplu, la ultimele alegeri în secția din Frankfurt pe Main au fost doar 10 persoane.

DW: Dar dacă vorbim de introducerea votului electronic?

S.E.: Evident că aceasta este o opțiune pe care nici nu am amintit-o, pentru că în ziua de azi e cam greu să implementezi niște lucruri inovative. Noi nu putem citi datele din baza electronică, ce să mai vorbim despre votul prin corespondență. De exemplu, eu am participat la alegerile pentru Parlamentul României și am fost plăcut surprins cât de ușor are loc votul prin corespondență. Deci, putem și noi ușor prelua acest model, dacă va fi dorință din partea autorităților.

DW: Lupta în aceste alegeri se va da între dreapta și stânga, pentru modelul de dezvoltare european și rusesc. Ce model de dezvoltare ar trebui să alegem?

S.E.: Am o părere foarte subiectivă. După mine nu contează în ce direcție mergem, ci contează să facem pașii corecți. Atât timp cât noi vom lua doar lucrurile bune atât din dreapta, cât și din stânga noastră și vom realiza doar ideile bune nimeni nu o să ne spună nimic de rău. Evident, cea mai importantă este supremația legii. Având un cadru legal pentru cetățeni, se pot mișca și celelalte domenii. Totodată, noi aspirăm la ideile europene, pentru că avem exemplul Germaniei, unde observi chiar din primele zile cum legea are un impact major și oamenii sunt mai siguri.

DW: Ați fost deseori criticați că ați plecat și nu contribuiți cu nimic la dezvoltarea țării sau că habar nu aveți de problemele de aici. Ce credeți, trebuie să voteze diaspora, votul trebuie limitat sau chiar anulat?

S.E.: În primul rând, nu sunt de acord că cetățenii din diasporă nu ar trebui să participe la alegerea Parlamentului și în alte treburi ce ține de viața din Moldova. Dacă era o indiferență a cetățenilor din diasporă față de patrie, prezența la vot în alegerile trecute ar fi fost foarte mică. Acesta ar fi fost un argument de a exclude din procesul electoral oamenii din diasporă. Dar noi vedem un interes major din partea diasporei pentru toate temele din R. Moldova. De asemenea, noi cunoaștem foarte bine ce impact au remitențele asupra economiei țării iar oamenii care declară că diaspora nu are nici un impact asupra sistemului greșesc amarnic.

DW: Cum vezi viitorul Moldovei din actuala țară de reședință? Ce trebuie să se întâmple ca să revii acasă?

S.E.: Evident că aspectul financiar contează foarte mult. Eu înțeleg că bunăstarea nu începe de la o simplă majorare de salariu. Salariul trebuie să vină la pachet cu o infrastructură bună, cu programe de stimulare a diasporei de a reveni acasă. Noi trebuie să știm că sunt oameni la guvernare care știu să facă lucrurile să funcționeze cât mai bine. În baza acestor schimbări, eu cred că mulți cetățeni din diasporă ar lua o decizie de a-și construi viitorul acasă.