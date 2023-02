Presshub.ro: Lech Walesa, liderul sindicatului Solidaritatea: „Trebuie să trăim în prietenie cu rușii, dar să îi facem să înțeleagă ceea ce este just”

Și, desigur, trebuie să învețe din trecutul recent, a declarat liderului sindicatului anticomunist Solidaritatea și fost președinte al Poloniei democrate, Lech Walesa, la Brescia, în Italia.

Walesa a fost invitatul principal al conferinței cu titlul „De la Atlantic la Urali. Europa lui Karol Wojtyla și a Solidarității”, desfășurată pe 4 feburarie. PRESShub a fost prezent la întâlnirea care s-a desfășurat cu sala arhiplină, dar și cu pază la ușă, pentru că, după cum a explicat chiar liderul polonez, există o recompensă de 5 milioane de euro, oferită de ruși celui care-l asasinează.

„Succesul vostru, al generației de astăzi, depinde de reușita înțelegerii succesului pe care l-am avut noi”

Liderului sindicatului Solidaritatea, laureat în 1983 al premiului Nobel pentru Pace, este personalitatea care, alături de Papa Ioan Paul al II-lea, a contribuit la căderea regimului comunist din Polonia în 1989.

La cei 80 de ani ai săi, Lech Walesa a afirmat că dorește să se adreseze în special noii generații.

„Generația mea a trăit o perioadă foarte dificilă după cel de-Al Doilea Război Mondial. Era o generație divizată și foarte săracă. Însă generația aceasta a reușit să depășească acea diviziune și acea sărăcie sub toate aspectele ei.

Succesul vostru, al generației de astăzi, depinde de reușita înțelegerii succesului pe care l-am avut noi și a felului în care l-am obținut. Dacă veți reuși să înțelegeți pașii către acest succes, ne veți mulțumi în viitor!”, a precizat Lech Walesa în deschidera conferinței, la care a fost prezent și corespondentul PRESShub.

Comunismul a căzut fără victime în Polonia datorită Papei Ioan Paul al II-lea

Relaxat, deși sala a fost arhiplină – unii au ascultat conferința chiar din afara sălii, căci nu a mai fost loc, Lech Walesa a vorbit în poloneză circa 45 de minute, răspunzând la doar două întrebări din public. Paza a fost asigurată mai degrabă discret, de oameni în civil.

Dacă în România comunismul a căzut cu vărsare de sânge, în Polonia regimul s-a prăbușit fără un foc de armă, iar aceasta s-a datorat în mare măsură Papei Ioan Paul al II-lea, care în 1979, la un an după ce a urcat pe scaunul pontifical, a făcut o vizită în Polonia, pornind astfel un spirit al unității în rândul poporului polonez, un entuziasm și o mobilizare generală, a explicat Lech Walesa.

Opozanții regimului comunist au folosit acest prilej pentru a transforma entuziasmul și solidaritatea poporului într-un sindicat și într-o lupta concretă împotriva comuniștilor, a explicat liderul Solidarității.

„În perioada trăită de generația mea, lumea era divizată în două blocuri și se pregătea pentru un posibil război. Prin rugăciune, polonezii au reușit să obțină pontificatul lui Karol Wojtyła. La un an dupa ce a fost ales papă, Karol Wojtyła a ajuns în Polonia.

Lumea întreagă privea cu stupoare, întrebându-se ce anume se întâmpla în acea țară comunistă, care trăia o realitate atât de particulară, pentru că aproape toată lumea participa la întruniri și liturghii, la celebrări cu acel papă polonez.

Până și agenții comuniști și poliția erau minunați și stupefiați de ceea ce se petrecea. O națiune întreagă îl urma pe papa care aducea speranța.

Chiar și acei comuniști, pe care noi îi cunoșteam bine, începeau să facă semnul Crucii, însă fără să pronunțe cuvintele adecvate: «În Numele Tatălui și Al Fiului și Al Duhului Sfânt, Amin!». Ei făceau semnul Crucii și spuneau: «Unu și doi și trei și patru!».”

Așadar, ceva se mișcase și în sufletul acelor comuniști și Lech Walesa a înțeles că nu erau niște comuniști adevărați, că era vorba de multă aparență în cazul lor.

„Atunci, noi am abandonat frica și anxietatea față de regim”

Lech Walesa și-a amintit că înainte ca Wojtyła să fie ales ca papă, a petrecut 20 de ani ca să adune colaboratori voluntari în lupta anti-comunistă.

„Ghiciți câți colaboratori am reușit să adun în acești 20 de ani? Cam 10, iar dintre acești 10, vreo 2 erau infiltrați. Însă, dupa alegerea papei, s-a petrecut un miracol! Din acel moment, am început să am milioane de colaboratori gata sa lupte împotriva regimului.

Eu nu mă schimbasem în acestă perioada de 20 de ani, nu devenisem nici mai bogat, nici mai puternic, nici mai bine înarmat. Înțelegeți, deci, rolul Papei Ioan Paul al II-lea?”

Citește și: De ce s-au prăbușit atât de ușor clădirile din Turcia

Amenințarea cu invadarea Poloniei de către ruși, folosită și în anii 1980

În lupta împotriva Solidarității, comuniștii au avut o strategie simplă, a precizat Lech Walesa: interziceau orice formă de adunare și îi amenințau pe membrii Solidarității cu invazia trupelor rusești staționate la granița cu Polonia.

„Comuniștii nu ne permiteau să ne organizăm. Orice întâlnire, orice reuniune era oprită sau dispersată. Și ne spuneau: «Fiți atenți că aici, în Polonia, avem staționați 200.000 de soldați ruși care ne supraveghează și ne controlează! Nu vă dați seama că la granița cu Polonia sunt 1 milion de soldați ruși gata oricând să invadeze Polonia? Voi, cu sindicatul nostru, câți sunteți la urma urmei? Cine e Lech Walesa, ăsta, care încearcă să facă te miri ce?!»

În felul acesta, ne descurajau și ne făceau să ne pierdem speranța.

Citiți articolul integral pe Presshub.ro.