Presedintele, prim-ministrul si tara

Asa cum atunci cand spunem "Coruptia ucide" nu ne referim la un concept abstract, pentru ca altminteri Alexandra nu ar fi fost rapita, violata, sechestrata si ucisa - din ce stim pana acum -, nici cand spunem "statul trebuie resetat" nu facem un simplu exercitiu intelectual.

Presedintele

Ce a vrut sa spuna, asadar, presedintele Romaniei?

Pentru a ajunge la concluzia transanta ca statul trebuie resetat ar fi fost nevoie de o analiza care sa demonstreze ca statul, asa cum este el astazi, nu functioneaza. Or, rolul statului fiind acela de a asigura cetatenilor sai libera dezvoltare a personalitatii umane, adica garantarea demnitatii si a libertatii ca valori supreme, esecul statului inseamna ca romanii sunt descoperiti si expusi relelor.

Nu e o bucata de proza, am citat din Constitutia Romaniei.

Titlul I, Articolul I, Alineatul 3: "Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate".

Putem dezbate cat de oportuna este mentionarea idealurilor Revolutiei intr-un articol constitutional, si nu intr-un preambul care lipseste in mod atipic din Constitutia Romaniei, dar am fi pe o pista gresita.

Dar cum anume functioneaza statul, incat sa asigure fiecaruia dintre noi dreptul la demnitate, libertate si libera dezvoltare a personalitatii?

Asa cum este descris in Constitutie, chiar in Articolul 1, alineatul 4, "Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale".

In consecinta, putem spune, fara greseala, ca atunci cand setarile statului sunt gresite, acestea privesc felul in care cele trei puteri - legislativa, executiva si judecatoareasca - esueaza in a conlucra si creeaza astfel acel climat politic, institutional si social pentru cetateni, in care demnitatea si libertatea nu mai sunt garantate.

La asta se referea Thomas Hobbes cand vorbea despre omul-lup fata de ceilalti oameni-lupi, adica inainte ca oamenii, pentru a capata protectie, sa se organizeze, sa delimiteze proprietatea privata si libertati si sa puna la cale statul.

Asadar, presedintele Romaniei a anuntat public, intr-un discurs oficial, dupa o sedinta CSAT in care a primit un raport explicativ despre cum un copil de 15 ani a fost lasat inca 19 ore in mainile rapitorului, dupa ce a sunat la 112 sa ceara ajutorul, ca statul roman nu poate asigura cetatenilor lui protectie.

Revenim la Constitutie, aceea care isi asteapta o serioasa revizuire de 30 de ani incoace si care, spun constitutionalistii, e impanzita de ambiguitati, in asa fel incat sa fie larg interpretabila.

Capitolul II, Art. 80, Alineatul 2:

"Presedintele Romaniei vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice. In acest scop, Presedintele exercita functia de mediere intre puterile statului, precum si intre stat si societate".

Asadar, presedintele - oricare ar fi el - nu este un actor strain, un spectator neangajat ideal, din afara cetatii, care sa constate ca statul s-a stricat, ci unul dintre responsabili, ba chiar cel in puterea caruia sta medierea intre puterile statului.

Atunci cand presedintele tarii se adreseaza natiunii si o anunta ca statul a devenit monstruos - in sens etimologic, iesit din forma familiara si buna - a doua zi nu dispare din spatiul public. Anuntul pe care l-a facut si contextul care l-a determinat sa faca acest anunt - o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii - sunt suficient de grave, incat sa fie necesar un plan imediat de masuri care sa protejeze cetatenii.

Nu le spui oamenilor, raspicat, clar, fara tremur in voce, ca sunt pe cont propriu, statul trebuie resetat si apoi te pui la adapost.

La finalul declaratiei de presa, presedintele ne-a indemnat sa asteptam comunicatul trimis de Administratia Prezidentiala, pentru mai multe detalii.

Intre timp, e vineri, final de saptamana lucratoare, iar oamenii s-ar putea organiza in garzi civile, pana se reseteaza statul.

De fapt, romanii sunt dispusi sa isi mai tina parantezele peste viata si prioritatile personale si sa puna umarul la reconstructia tarii. Au stat in strada luni la rand, si-au inceput diminetile cautand nazbatiile Guvernului PSD in Monitorul Oficial, au plecat la birou cu un hanorac in rucsac, in caz ca e nevoie sa protesteze, sa opreasca o alta marsavie a Guvernului sau a Comisiei Iordache, au votat si au legitimat referendumul convocat de presedinte, pentru ca i-au inteles mizele de cursa lunga.

Inainte sa fi anuntat esecul statului si intrarea lui in incapacitatea de a garanta cetatenilor respectarea drepturilor fundamentale, presedintele ar fi trebuit sa prezinte raportul detaliat al esecului si al felului in care a facut punte intre puteri, pentru a repara lucrurile. Iar daca toate ar fi fost in zadar inseamna ca echilibrul intre puteri a fost viciat si atunci statul nu mai e democratic.

Articolul 93, Alineatul 1 "Presedintele Romaniei instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenta in intreaga tara ori in unele unitati administrativ-teritoriale si solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate, in cel mult 5 zile de la luarea acesteia".

A cerut presedintele sprijinul cetatenilor, pentru a restabili democratia si pentru a reseta statul sau a cerut Klaus Iohannis doar un vot, pentru un nou mandat?

Prim-ministrul

Viorica Dancila nu este prim-ministrul Romaniei de o saptamana, ci a fost pusa in functie de Liviu Dragnea, cu concursul presedintelui Klaus Iohannis, de mai bine de un an, desi bursa pariurilor nu i-ar fi dat mai mult de cateva saptamani, date fiind balbele intelectuale si politice.

Dar tocmai in virtutea acestora Viorica Dancila a ramas in functie, pentru ca putem rezonabil presupune ca un premier vulnerabil e mai folositor grupurilor de influenta.

In mandatul ei de premier, Viorica Dancila a coordonat, asa cum spune tot Constitutia, activitatea ministrilor si a dat seama in fata Parlamentului.

Articolul 107 (1) Primul-ministru (sic!) conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, respectand atributiile ce le revin. De asemenea, prezinta Camerei Deputatilor sau Senatului rapoarte si declaratii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.

Asadar, Viorica Dancila e prim-ministrul direct responsabil de campania dusa de partidul care o tine in functie, prin ministrii lui, contra independentei Justitiei.

Tot Viorica Dancila este prim-ministrul direct responsabil de vulnerabilizarea Romaniei pe plan european, de politicile privind educatia si sanatatea si de ceea ce au facut subalternii ei instalati in fruntea Ministerului de Interne. Si tot Viorica Dancila este prim-ministrul responsabil pentru interventia abuziva a jandarmilor la protestul din 10 august 2018.

In Constitutie nu e prevazuta diminuarea responsabilitatii premierului, daca nu il simpatizeaza pe ministrul de Interne, in cazul nostru - Carmen Dan.

Aceasta este o fada prezentare a faptelor din mandatul de prim-ministru in exercitiu al Vioricai Dancila.

Mai spectaculoasa a vrut insa Viorica Dancila sa fie reinventarea ei ca prezidentiabil.

Miercuri seara, in lipsa presedintelui Klaus Iohannis de pe agenda, Viorica Dancila a citit o declaratie lunga, peste un sfert de ora in prime-time, pe care a prezentat-o ca fiind o declaratie de razboi.

Prim-ministrul responsabil de ce si cum au facut institutiile in ultimul an i-a indemnat pe romani sa ii vina alaturi, sa mai lase lupta anticoruptie si sa se porneasca cu totii contra criminalitatii.

Prea multa anticoruptie a lasat criminalii pe strazi!, a vrut sa spuna, subliminal, prim-ministrul Romaniei. Asa cum a incurcat prerogativele cand era gata, gata sa convoace un referendum, si in acest caz, Viorica Dancila s-a nimerit in functia gresita.

Ea, si nu altcineva, este prim-ministrul care a supervizat activitatea si deciziile ministrului Tudorel Toader, asa ca ea, si nu alt premier, ar trebui sa-si greveze in constiinta starea de insecuritate pe care o simt romanii pe strazile tarii.

Daca Viorica Dancila ar fi aparut pentru prima data la Guvern miercuri, cu declaratia de razboi in mana, ar fi fost indreptatita sa citeasca acea declaratie de presa.

Ar fi fost la fel de necredibila, fireste, pentru ca oricate teme empatice i-ar strecura strategii pe foaie - si discursul a fost unul bun - felul in care nu i se clinteste nicio emotie pe chip si intonatia cantata, de scena patriotica, o dau in vileag.

Pentru moment, insa, Viorica Dancila a profitat de momentul tensionat in care se afla tara, pentru a anunta noua retorica anti-justitie: lasati anticoruptia, daca nu vreti ca criminalii sa umble nestingheriti pe strazi!

O forma de santaj iresponsabil si care scapa - intentionat - din vedere ca la originea criminalitatii se afla coruptia generalizata.

AICI cititi articolul integral pe Ziare.com