Premiile ADAMI pentru cele mai bune proiecte media în domeniul diversității culturale au fost decernate la Chișinău

Cele mai bune filme, reportaje, emisiuni și proiecte online pe probleme de migrație, integrare și diversitate etnică, religioasă și culturală, realizate de jurnalişti din şase ţări din Europa de Est, au fost premiate la Gala laureaţilor ADAMI MEDIA PRIZE. Pentru premiul ADAMI anul acesta au concurat 300 de jurnaliști, dintre care 21 au fost selectați pentru etapa finală. Ceremonia de decernare a avut loc pe 29 noiembrie, în incinta Sălii cu Orgă din Chișinău.

ADAMI Media Prize a fost acordat la șase nominalizări, iar tânărul regizor moldovean, Eugeniu Popovici, a obținut în acest an premiul pentru cel mai bun film documentar (non-ficțiune), cu o durată mai mare de 10 minute. Filmul său „Teatrul Mare din Soroca” descrie viața comunității romilor din micul orășel situat la nordul Republicii Moldova.

Eugeniu Popovici

„Filmul este o producție a studioului „Telefilm-Chișinău”, este un proiect mai vechi pe care noi l-am repornit anul trecut. Acest premiu este o recompensă a unei munci de un an de zile. Filmul este despre romii din Soroca, iar noi am pornit istoria de la o casă din acest oraș care este copia teatrului Bolshoi din Moscova. Am vrut să mergem dincolo de cortina care se vede și să arătăm viața romilor așa cum este în realitate, pentru că dincolo de această cortină ei își duc o viață absolut normală, ca toți oamenii – cu bune și cu rele. Premiul ADAMI este foarte important pentru mine, pentru că prin acest film am vrut să arăt că doar acceptarea diversității poate garanta pacea. Numai când acceptăm pe altul așa cum este el, noi vom putea progresa. Particip pentru a treia oară și de această dată am avut succes”, a declarat regizorul pentru DW.

Nella Vasilevskaia este din Belarus și a studiat regia de film la Academia de Arte din Minsk, iar filmele ei au obținut mai multe premii la câteva festivaluri de film internaționale. În acest an ea a fost premiată la secțiunea „Media Young ADAMI”, a cineaștilor cu vârsta de până la 28 de ani, ale căror filme au fost deja difuzate la un post TV sau care au fost proiectate în cadrul unor festivaluri de film.

Nella Vasilevskaia

„Faptul că am ajuns la acest eveniment și sunt printre cei 21 de nominalizați deja este un succes. Istoria filmului meu este despre cum doi tineri fac cunoștință pe internet – un băiat din Moscova și o fată din Minsk. După un an de dragoste virtuală, el vine la ea pentru a trece relația din online în offline și de a pune bazele unei noi relații. Filmul este despre aceste schimbări, despre cum oamenii comunică privindu-se în ochi, nu doar pe chat. Am scris scenariul timp de două luni, iar filmările au durat circa șase zile. Este un timp suficient pentru un scurt metraj, iar acum mă simt extraordinar. E foarte important când primești un premiu după ce dosarul tău a fost analizat de un juriu profesionist”, susține autoarea din Belarus.

Anul acesta juriul a decis să acorde premiul ADAMI pentru știri și scurtmetraje non-ficțiune reprezentanților Georgiei, iar cel pentru online și pentru pagini web a fost acordat participanților din Ucraina. Premiul pentru online și pentru online video a fost acordat, de asemenea, concurentului din Georgia, iar cu mențiuni speciale s-au ales participanții din Ucraina, Belarus și Georgia.

Actorul și regizorul moldovean Valeriu Andriuță a luat premiul ADAMI la secțiunea ”Divertisment”. El a prezentat filmul de scurt metraj „Chers Amis”, care redă o istorie din cancelaria școlii, unde adulții discută diferite probleme „importante”, iar un copil își așteaptă mama să iasă. Este un film ce evidențiază subtil diverse probleme sociale.

Valeriu Andriuță

„Este o istorie foarte simplă. Acțiunea are loc în cancelaria școlii dintr-un sat, iar timp de 20 de minute am arătat practic cum decurge viața în această școală. Noi vedem învățători, părinți, paznicul, bucătarul, un copil în această cancelarie, unde se naște și istoria noastră. Proiectul nostru are o istorie foarte interesantă. Noi am lucrat foarte mult la el. Eu am scris scenariul foarte repede. Am filmat de asemenea repede. Dar, din varii motive, noi am pierdut filmul. Adică am pierdut dispozitivul pe care era stocat tot ce am filmat. L-am pierdut pentru patru ani. A fost un noroc, deoarece dispozitivul nu a fost formatat, iar când l-am deschis am găsit materialul pentru film. Astfel, pelicula a fost montată abia la începutul lui 2017. De aceea, acest premiu pentru mine reprezintă o mică confirmare că echipa noastră nu a pierdut în zadar aceste zile de filmare, nu în zadar am pierdut acești ani și că speranțele noastre nu s-au dus în vânt, ci invers, că eforturile au fost apreciate de juriu și spectatori. Acesta este un imbold de a merge înainte, deoarece pentru cinematografia moldovenească fiecare premiu este foarte important”, a declarat pentru DW regizorul.

Deutsche Welle este unul din partenerii concursului ADAMI, care, în acest an, a acordat trei burse pentru tinerii jurnaliști din Europa de Est. Ei vor merge pentru o perioadă de patru săptămâni în Germania, la DW, pentru a acumula experiență de producere a știrilor la posturile de televiziune.

„Deutsche Welle susține eforturile ADAMI. Noi oferim stagii în două redacții – unul în redacția ucraineană și altul în cea rusă. În acest an, trei tinere jurnaliste din Republica Moldova și Ucraina, timp de o lună, vor face practica în aceste redacții”, a menționat Miodrag Soric, corespondentul special al DW la Moscova.

Organizatorii susțin că evenimentul a fost o oportunitate unică pentru profesioniștii din domeniul mass-media de a-și prezenta lucrările audio-vizuale pe arena internațională, precum și de a stabili contacte cu posturile de televiziune.

ADAMI Media Prize a fost fondat de Ministerul German al Afacerilor Externe și este cel mai mare premiu media din regiunea Parteneriatului Estic dedicat diversității culturale.