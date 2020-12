Premierul Ludovic Orban și-a anunțat demisia

Orban a afirmat că va coordona negocierile care trebuie să ducă la un guvern de centru-dreapta și şi-a exprimat convingerea că PNL va avea capacitatea de a da viitorul premier şi de a constitui coloana vertebrală a viitorului guvern.

"Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis: odată exprimată voinţa cetăţenilor trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern", a spus Orban. "România are nevoie de un guvern responsabil, care să reprezinte voinţa cetăţenilor români care îşi doresc modernizarea, dezvoltarea României. Decizia mea vreau să arate un lucru foarte clar: că nu mă cramponez de funcţia de prim-ministru", a arătat Orban.

"Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă, în care românii s-au confruntat cu o pandemie și cu o criză economică fără precedent. Plec din funcția de premier cu conștiința datoriei împlinite."

Potrivit lui, obiectivul ar fi acum de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Orban a declarat că va fi implicat în negocierile pentru formarea unui guvern "care să utilizeze toate resursele și oportunitățile" iar guvernul ar urma să fie condus de un membru al cabinetului care va fi desemnat de președintele României. Orban crede că, în viitoarele negocieri, PNL va avea capacitatea de a da premierul și de a forma coloana verticală a viitorului guvern.

"Le transmit românilor că orice măsură pe care am luat-o, chiar dacă a generat efecte nefavorabile, a fost luată cu scopul de a apăra sănătatea și viața românilor, locurile de muncă", a mai spus Ludovic Orban.