Precedent pentru SS? Avocatul general al CJUE spune ca nou creata sectie disciplinara din Polonia incalca dreptul UE (Ziare.com)

Motivul: membrii acestei sectii sunt alesi de un organism format din 15 membri judecatori ai Krajowa Rada Sadownictwa (Consiliul National al Magistraturii, denumit in continuare "KRS").



KRS este organismul insarcinat sa garanteze independenta Justitiei in Polonia, institutie similara cu CSM-ul din Romania. Compunerea sa este in prezent stabilita in principal de autoritatea legislativa, dar si de cea executiva. Aici ar fi problema, potrivit lui Evgeni Tanchev.



Concluziile avocatului general sunt intr-un proces deschis la Curtea de Justitie a Uniunii Europene in care mai multi magistrati polonezi contesta modificarile legislative facute in cazul Legilor Justitiei din tara lor.



Un demers similar au facut si magistratii romani, care contesta la CJUE mai multe modificari legislative realizate la Legile Justitiei de coaliatia PSD-ALDE, in special nou creata Sectie de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), denumita si Sectia Speciala (SS).



Concluziile avocatului general



Consiliile magistratilor, rol esential



Avocatul general arata ca, in multe state membre, desi nu in toate, consiliile magistraturii au un rol esential in garantarea independentei si a autonomiei puterii judecatoresti.



Potrivit avocatului general, Sectia disciplinara a Curtii Supreme din Polonia nu indeplineste cerintele privind independenta puterii judecatoresti prevazute de dreptul Uniunii.



"In special, KRS, in calitate de organism a carui misiune este garantarea independentei instantelor si a judecatorilor potrivit Constitutiei polone si ale carui functii includ selectia judecatorilor in vederea numirii de catre presedintele Republicii, trebuie sa fie liber de orice influenta din partea autoritatilor legislativa si executiva pentru a-si putea indeplini atributiile in mod corespunzator.



Or, modul de desemnare a membrilor KRS prezinta deficiente care par de natura sa compromita independenta acestuia fata de autoritatile legislativa si executiva", arata avocatul general.



Influenta Parlamentului asupra magistratilor



Avocatul general considera ca modul de desemnare a membrilor KRS implica o influenta a autoritatii legislative asupra KRS si ca nu se poate exclude ca parlamentul polon sa aleaga candidati care au putin suport sau nu au niciun suport din partea judecatorilor, astfel incat opinia comunitatii judecatoresti ar putea avea o influenta insuficienta in cadrul procesului de selectie a membrilor KRS.



"Ca atare, intrucat consiliile magistraturii sunt esentiale pentru garantarea independentei puterii judecatoresti in tarile in care acestea au fost instituite si ca ele insele trebuie sa fie independente si libere de interferente din partea autoritatilor legislativa si executiva atunci cand isi exercita atributiile, exista motive legitime de a pune la indoiala in mod obiectiv independenta Sectiei disciplinare avand in vedere rolul autoritatii legislative in alegerea celor 15 membri judecatori ai KRS si rolul acestui organism in selectia judecatorilor eligibili sa fie numiti de Presedintele Republicii," conchide Evgeni Tanchev.



Rolul avocatului general



Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru CJUE. Potrivit unui studiu, concluziile acestuia sunt urmate de catre Curte in aproximativ 88% din cazuri, arata advocate.ro.



Cauzele aflate pe rolul Curtii beneficiaza de doua contributii impartiale, independente una fata de cealalta: cea a judecatorului-raportor, care ghideaza Curtea de-a lungul fazelor procedurale ale cauzei si redacteaza proiectul de hotarare, si cea a avocatului-general, care ofera intregii Curtii (inclusiv judecatorului-raportor) o analiza legala detaliata a problemelor cu care Curtea a fost sesizata, urmata de o solutie motivata, de care Curtea nu este insa tinuta.



In concluziile sale, prezentate la finalul procedurii, avocatul general stabileste in detaliu cadrul de fapt si de drept al cauzei, examineaza toate sustinerile participantilor la procedura, eventual abordeaza probleme care nu au fost ridicate, dar care i se par importante in cauza si procedeaza la o cercetare proprie a normelor nationale in discutie, care poate include articole si lucrari de specialitate.

