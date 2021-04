Preşedinta ecologiştilor Annalena Baerbock, în cursa pentru Cancelaria Federală

Încă de la început, Annalena Baerbock nu a lăsat loc de vreo interpretare, când în 2018 urma să se decidă noua conducere a Partidului Verzilor. Îmbrăcată cu o geacă de piele neagră, membra Parlamentului Federal, originară din Brandenburg, a ţinut atunci un discurs pasional, combativ. O propoziţie rostită atunci a fost deseori citată: "O alegem astăzi nu pe partenera care să îl sprijine pe Robert (Habeck, n. red.), o alegem pe preşedinta partidului", striga Baerbock, în aplauzele furtunoase ale delegaţilor. La final, a fost aleasă în conducerea Verzilor.

S-a ţinut de cuvânt: deşi nu se bucura de celebritatea colegului ei de la conducerea partidului, filosoful şi scriitorul Robert Habeck, astăzi în vârstă de 40 de ani, Annalena Baerbock s-a profilat repede: ca expertă în probleme de mediu, în cadrul grupului parlamentar, ca politician cunoscător al problemelor externe, o curajoasă combatantă a populismului şi a xenofobiei. Doi ani mai târziu, în iarna anului 2019, la o întrunire de partid la Bielefeld, conducerea bicefală a Verzilor era reconfirmată, iar Baerbock îşi asigura 97 la sută din totalul voturilor. "Bărbatul din partneriat", co-preşedintele Habeck, obţinea doar 90 din sufragiile celor prezenţi .

"Ar reprezenta deja o lovitură dureroasă"

Aceasta este imaginea care s-a întipărit în memoria colectivă în privinţa candidatei Annalena Baerbock: decisă, curajoasă, ambiţioasă, încrezătoare în propriile forţe. Într-un interviu publicat la finalul lunii martie de revista "Spiegel", interviu acordat în tandem cu Robert Habeck, Baerbock spunea că, dacă se va decide ca Habeck să fie nominalizat din partea Verzilor, atunci decizia "ar reprezenta deja o lovitură dureroasă". În ciuda armoniei care domneşte la conducerea partidului, candidata adăuga că: "Atunci când eşti ambiţios, vrei să arăţi că poţi".

Conducerea bicefală a Verzilor din Germania

Ambiţia a caracterizat-o mereu pe Baerbock. Născută în 1980 în Saxonia Inferioară, ea a fost sportivă de performanţă în tinereţe. La campionatele federale de sărituri la trambulină, Annalena Baerbock a obţinut mai multe medalii de bronz. La 16 ani, a plecat să înveţe un an în SUA, Mai târziu a studiat, printre altele, dreptul adminstrativ la Universitatea din Hanovra. A obţinut şi o diplomă în "Drept Internaţional" de la renumita "London School of Economics and Political Science". Baerbock poate acorda interviuri într-o engleză fluentă, ceea ce nu este de la sine înţeles printre politicienii germani de astăzi.

În perioada în care a condus destinele Partidului Verzilor, formaţiunea a avansat în preferinţele germanilor, recent fiind cotată cu 20 la sută din intenţiile de vot ale electoratului. La acestea se mai adaugă şi succesele de la europarlamentare şi de la alegerile de land. Ecologiştii trebuie să mai convingă şi electoratul din estul Germaniei. Dar, şi acolo, Baerbock este pe poziţie. Împreună cu soţul şi cele două fiice, politiciana trăieşte în Postdam, nu departe de Berlin.

În favoarea renunţării la minerit şi pentru limitarea vitezei pe autostradă

Ca şi partenerul ei de la conducerea partidului, Robert Habeck, Annalena Baerbock nu se teme de apropierea de politicienii conservatori. De când s-au instalat la conducerea partidului, se tot vorbeşte despre o posibilă coaliţie cu CDU/CSU, după alegerile parlamentare din septembrie 2021. Dar Baerbock, care este considerată de ecologişti ca având relaţii bune cu alte partide politice, îşi doreşte un program propriu. Ea susţine renunţarea definitivă la minerit înainte de 2038, după cum şi-a propus guvernul actual. Baerbock este şi în favoarea limitării vitezei pe autostrăzile din Germania la 130 de km/h. În plus, ea respinge ideea extinderii cheltuielilor militare, chiar dacă SUA şi CDU/CSU solicită vehement aceste majorări. Programul electoral al ecologiştilor prevede paşi hotărâţi pe calea protecţiei mediului. Există, aşadar, şi destul de multe puncte de conflict cu potenţialii parteneri de guvernare.

Green Deal între europeni şi SUA

Olaf Scholz va fi contracandidatul din partea SPD

În interviul acordat DW în ianuarie 2021, Annalena Baerbock se bucura că la Casa Albă urma să se instaleze Joe Biden, ca şi de revenirea SUA în Tratatul climatic de la Paris. În acelaşi timp însă, şefa ecologiştilor formula aşteptări clare şi concrete: "Hârtia este răbdătoare. Ceea ce am şi constatat în ultimii ani. Prin urmare, situaţia actuală trebuie folosită de noi europenii, de guvernul federal, pentru a pune acum în practică propunerile făcute de administraţia Statelor Unite privind colaborarea împotriva poluării. Trebuie să prezentăm acum propuneri pentru un posibil 'Green Deal' transatlantic."

În programul electoral, ecologiştii nu au mai reluat promisiunile din anii anteriori de a se alia mai degrabă cu social-democraţii. Tactic nu ar avea sens, potrivit sondajelor, decât o coaliţie cu Partidul Stângii sau cu SPD. Dar în Postadam, zonă în care locuieşte Annalena Baerbock, duelul electoral va fi unul extrem de interesant: în capitala landului Brandenburg, Annalena Baerbock este candidata ecologiştilor şi îl va înfrunta pe social-democratul Olaf Scholz, ministrul federal al Finanţelor și vice-cancelar. Iar Scholz este candidatul SPD la funcţia de cancelar federal.