Polonia: Economie puternică, promisiuni electorale costisitoare

"It's the economy, stupid!" Dar nu este aşa. Dimpotrivă. Acest slogan de campanie al lui Bill Clinton din anul 1992, potrivit căruia starea economiei este decisivă pentru victoriile la urne, nu este valabil în cazul Poloniei. Sau, dacă este valabil, atunci doar pe căi ocolite. Aceasta fiindcă înainte ca partidul conservator PiS, al Justiţiei şi Dreptăţii, să vină la putere, economia ţării creştea cu mult peste standardele europene. Şi acum, mulţi ani mai târziu, înaintea alegerilor parlamentare de la finele săptămânii, Polonia consemnează rate de creştere care l-ar umple de fericire pe orice politician din vestul Europei. În ultimul an, economia a crescut cu 5,1 la sută, iar pentru anul în curs Comisia Europeană estimează o creştere de 4,4 la sută.

"Guvernul PiS a avut pur şi simplu noroc din perspectivă economică", a declarat recent pentru Neue Zürcher Zeitung economistul Leszek Balcerowicz. Cu alte cuvinte, nu este meritul guvernului că lucrurile evoluează într-atât de pozitiv. Evaluarea specialistului înseamnă ceva, fiindcă el a prescris Poloniei în anii 90 o terapie de şoc care a pus bazele succesului de mai târziu. Cu bune şi cu rele.

Citadini şi defavorizaţi

Între cele bune se numără fără îndoială ratele de creştere economică, dezvoltarea unor companii înfloritoare, extinderea infrastructurii şi transformarea unor oraşe mari poloneze în metropole europene. Între cele rele se numără în Polonia, la fel ca şi în alte ţări europene, discrepanţa crescândă între bogaţi şi săraci, între mediul urban şi cel rural. Prosperi, dacă nu chiar avuţi, au devenit citadinii, iar oamenii de la ţară s-au simţit abandonaţi, chiar dacă astăzi trăiesc incomparabil mai bine decât acum 20 de ani.

Veniturile citadinilor polonezi au crescut între anii 2004 şi 2016 cu 94 la sută, iar creşterea consemnată la ţară a fost chiar mai mare. Cu toate acestea, numai fiecare al cincilea locuitor din mediul rural consideră că venitul său este suficient. Patru cincimi sunt deci de părere că nu obţin destul pentru un trai decent. Iar în Polonia 15 milioane de oameni din totalul de 37 trăiesc la ţară.

Ocuparea forţei de muncă este aproape totală

Faptul că în Polonia şomajul este foarte redus este un avantaj. Cota de şomaj este de 3,7 la sută şi cei 1,5 milioane de refugiaţi ucraineni asigură ocuparea oricărui loc de muncă vacant. Salariile cresc, ceea ce stimulează şi consumul privat.

Cu toate acestea, mulţi oameni din mediul rural şi chiar citadini se simt abandonaţi. Şi aici PiS a intervenit cu succes. Formaţiunea patriotică practică o politică socială sub alte auspicii şi despre asta vorbeşte omul forte al ţării, Jaroslaw Kaczynski, făcând şi o comparaţie cu guvernele anterioare. "Adevărul este următorul: am făcut redistribuire. Ce facem este politică socială", a declarat el pentru "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

Jaroslaw Kaczynski

Această politică socială a ridicat standardul de viaţă al multor polonezi, oameni de rând. O componentă centrală este alocaţia pentru copii "500+", care este plătită pentru orice copil începând cu cel de-al doilea care se naşte într-un cuplu, şi care se plăteşte şi pentru primul-născut, după venirea pe lume a fratelui sau surorii sale. 500 de zloţi, echivalentul a 115 euro pentru fiecare copil sunt bani buni în Polonia, unde salariul mediu este de 1000 de euro lunar.

Cadouri electorale

Guvernul PiS a recoborât de asemenea vârsta de pensionare la 65 de ani, după ce plafonul fusese ridicat de guvernarea anterioară. Pentru chiriaşii care nu dispun de venituri mari există un program guvernamental de stimulare intitulat "Locuinţă+". Cu programele de acest gen, PiS şi-a făcut acum campania electorală. Pentru cei în vârstă va fi introdusă a 13-a pensie lunară pe an, iar pentru cei tineri exonerearea de la impozitul pe venit până la vârsta de 26 de ani. La acestea se adaugă stimulente băneşti pentru ţărani şi investiţii în legăturile feroviare din mediul rural.

Astfel, premierul Morawiecki se aşteaptă ca venitul mediu al unei familii să atingă în 2030 standarul UE. În 2014, nu atingea decât 69 la sută din acesta.

Evoluţia exporturilor poloneze

Pe fundalul acestor succese ale PiS, vocile critice nu prea se mai fac auzite. La anunţarea noilor îndemnizaţii pentru copii, se spunea că statul polonez nu va putea să susţină o asemenea cheltuială. Acum însă, guvernul a prezentat un buget perfect echilibrat. Toate noile binefaceri sociale, denumite în bătaie de joc "cârnăciori electorali", nu vor costa, potrivit estimărilor, mai mult de 40 de miliarde de zloţi (10 miliarde de euro). Concomitent, criticii recunosc că aceste stimulente sociale sunt benefice pentru consum. Iar veniturile statului au crescut prin controlul riguros al plăţii TVA cu peste 10 miliarde de euro anual. Aşa că nici nu poate fi vorba de cheltuieli imposibil de suportat de către stat.

Aceste 10 miliarde corespund în linii mari banilor pe care Polonia îi primeşte net prin diverse programe ale UE şi pe care îi investeşte vizibil în poduri şi şosele noi în întreaga ţară.

Propaganda perdanţilor

Aproximativ 100.000 de femei s-au retras de pe piaţa muncii graţie noilor îndemnizaţii pentru copii, relevă presa. Dar criticile nu contenesc. "Întâi redistribuie bani străini, pentru a-şi consolida puterea. Mai târziu vor veni noi impozite şi datorii. Pentru politica PiS de redistribuire, cineva va trebui să plătească în cele din urmă", avertizează economistul Balcerowicz.

Colegul său Marcin Piątkowski, economist în cadrul Băncii Mondiale, îl contrazice însă: "În ultimii patru ani, Polonia condusă de PiS a avut în continuare o creştere foarte ridicată, deşi în restul Europei economia nu a trecut printr-o perioadă tocmai fastă", a declarat acesta pentru revista germană Spiegel. Iar datoria publică a Poloniei este astăzi mai mică decât era cu patru ani în urmă.

Ratele de creştere ale economiei poloneze

Pe termen lung însă, Polonia nu se va putea descurca fără investiţii sporite din străinătate, susţin Piątkowski şi Balcerowicz, mai ales că anii când Polonia era un fel de banc de lucru pentru concernele din vest au cam trecut. Acum se pune accent pe un alt fel de creştere şi exporturile poloneze au luat avânt. În regiuni cum ar fi Wroclav, capitala Sileziei, activează firme cum ar fi Google, Bosch sau Hewlett-Packard. Volkswagen are hale mari de asamblare în Poznan, Daimler construieşte motoare şi, mai nou, baterii în Polonia. Pentru astfel de investiţii, pentru care se dă o luptă acerbă la nivel internaţional, cealaltă latură a menţinerii la putere a PiS ar putea deveni o problemă.

La fel ca alte forţe populiste din Europa, guvernul de la Varşovia mizează pe propagandă împotriva musulmanilor, a homosexualilor, a elitelor autoproclamate şi a unor politicieni UE. Acestea nu sunt tocmai puncte în plus pentru atragerea de investiţii. Până acum acestea sunt puncte în plus pentru imaginea partidul guvernamental de apărător al intereselor polonezilor de rând. De asemenea, reformarea justiţiei poloneze după nevoile puterii şi acapararea de către PiS a mass-media par să fi folosit mai mult extinderii puterii actualului guvern decât să-i fi speriat pe partenerii şi investitorii din străinătate. Balcerowicz crede însă că "pagubele politicii PiS încă nu sunt vizibile. Ele sunt acoperite de boom-ul economic."