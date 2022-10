Polonia: Activistă judecată pentru că a ajutat la un avort

Este o dimineață cenușie în capitala poloneză Varșovia. Numeroși ofițeri de poliție și zece mașini mari de poliție înconjoară un tribunal. Sunt măsuri menite să asigure protecția la două demonstrații care au loc aici vineri (14.10.2022), însoțind un spectaculos proces.

Chiar în fața intrării în tribunal, aproximativ 50 de persoane s-au adunat pentru a-și manifesta solidaritatea cu Justyna Wydrzynska. Activista în vârstă de 48 de ani, membră a rețelei feministe "Abortion Dream Team", este acuzată de complicitate la avort. Potrivit legislației poloneze, acest lucru este interzis și poate fi pedepsit cu trei ani de închisoare.

Un camion cu un afiș mare care înfățișează un făt avortat este postat în fața unui tribunal din Varșovia. Camionul adversarilor avortului este protejat de doi agenți de securitate.

De cealaltă parte a străzii, șase contramanifestanți stau cu o fotografie uriașă a unui făt avortat. Rugăciunile lor catolice și strigătele de protest împotriva avortului răsună din difuzoare. Dar, treptat, scandările lor sunt acoperite de sloganurile și tobele participanților la acțiunea de solidaritate, printre care se numără și activiști din alte țări.

Polonia are o interdicție aproape totală a avortului

Fiecare proces privind avortul stârnește emoții puternice în Polonia. Alături de Malta, aceasta este țara cu cele mai restrictive reglementări privind avortul din întreaga Europă. Avortul este posibil doar dacă sarcina este rezultatul unui viol sau dacă viața sau sănătatea femeii însărcinate sunt în pericol.

Până acum doi ani, avortul era permis și în cazul malformațiilor fetale. Cu toate acestea, Tribunalul Constituțional, care a fost plasat sub controlul guvernului național-conservator al partidului PiS (Lege și Justiție), a eliminat și această precondiție. Acest lucru înseamnă că și copiii cu handicap grav, fără nicio șansă de supraviețuire, trebuie aduși pe lume. Acest lucru este în conformitate cu învățătura Bisericii Catolice din Polonia.

Dreptul la avort, ca parte a drepturilor omului

"Statul polonez este împotriva femeilor", spune Justyna Wydrzynska în afara sălii de judecată, într-un interviu acordat DW. Femeia are lacrimi în ochi. Fiecare termen de judecată îi dă emoții mari. Ea, însă, își susține fapta. "Nu am făcut nimic ilegal. Am ajutat o femeie aflată în nevoie împărțind cu ea propriile mele pastile de avort. Ajutarea unei persoane aflate în nevoie nu este o infracțiune penală. Nu am convins-o pe această femeie să facă avort și nici nu am însoțit-o în acest proces", explică ea.

Justyna Wydrzynska (centru), susținută de colegele din Echipa de vis a avortului

Wydrzynska spune că ar face același lucru din nou, explicând că a militat mult timp pentru liberalizarea dreptului la avort. "Eu lupt pentru drepturile omului iar dreptul la avort este unul dintre ele", afirmă femeia, vizibil emoționată când mai multe persoane se apropie de ea în fața tribunalului și o îmbrățișează. Susținătorii scandează cuvintele pe care Justyna și "echipa de vis a avortului" le folosesc și pentru a încuraja femeile aflate în dificultate: "Nu veți fi niciodată singure".

Femeile poloneze fac avorturi în străinătate

După audierea la proces, viața de zi cu zi continuă pentru activista pusă sub acuzare. Telefonul ei sună des, femeia este contactată aproape în fiecare zi, timp de câteva ore, la un număr de urgență pentru femei. Ea face cu rândul la telefon cu cele două prietene ale sale din "Abortion Dream Team". "Când femeile sună, le punem mai întâi cea mai importantă întrebare: în ce săptămână de sarcină se află? Până în a 12-a săptămână recomandăm pilule pentru avort, după acest interval mai indicat fiind avortul chirurgical", explică Justyna. În prezent, femeile poloneze se deplasează în Germania, Austria, Republica Cehă sau Olanda pentru avorturi chirurgicale.

Justina și "echipa de vis a avortului", dar și alte organizații care fac parte din organizația umbrelă "Aborcja bez Granic" (Avort fără frontiere), sunt în contact permanent cu voluntari din aceste țări, în mare parte femei migrante de origine poloneză, care își ajută "surorile", așa cum spun ele, să facă avort în sistemul de sănătate respectiv. "Statul polonez le obligă pe femei să călătorească mii de kilometri în străinătate pentru a face avort", spune activista, nemulțumită.

Pilula de avort este interzisă în Polonia

"Le sfătuiesc pe femeile care vor să facă avort cu pastile să apeleze la portalurile rețelelor internaționale de femei womenhelp.org și womenonweb.org. Apoi primesc pastilele de avort trimise din străinătate. Din fericire, medicamentele ajung în Polonia iar femeile se pot baza de obicei pe ele", spune Wydrzynska. Pilula de avort cu ingredientul activ mifepristonă, care este disponibilă aproape peste tot în Europa, nu poate fi cumpărată în farmaciile poloneze.

Justyna Wydrzynska la tribunalul din Varșovia

De asemenea, trimiterea pilulelor din străinătate este preferabilă din motive de siguranță. În urmă cu câțiva ani, Justyna a riscat să trimită ea însăși pastile de avort unei femei care dorea să întrerupă sarcina. Pentru a-i proteja identitatea, Justyna o numește pe această femeie Ania. "Ania ne-a sunat și a vorbit cu colega mea. Apoi, când am auzit de situația Aniei, am decis să o ajut și i-am trimis pastilele pe care le aveam acasă pentru uz propriu", spune Justyna.

Ea spune că situația dificilă a Aniei a emoționat-o și i-a amintit mult de propria soartă. "Ania avea deja un copil cu soțul ei și nu-și dorea un al doilea pentru că se simțea oprimată în relația lor. Cu mulți ani în urmă a fost la fel pentru mine. Aveam deja trei copii și mă aflam într-o căsnicie toxică. Când am rămas însărcinată pentru a patra oară, nu am mai vrut să am copilul cu acest bărbat și am făcut avort", relatează activista.

Primul proces de acest fel

Când a trimis pastilele, Justyna a trebuit să scrie adresa de retur pe plic, conform regulamentului. Cu toate acestea, soțul Aniei, care, potrivit presei poloneze, este un activist catolic căutând să își descurajeze soția să facă avort, a dat peste plicul cu pastile și s-a adresat poliției. La scurt timp după aceea, apartamentul Justynei a fost percheziționat iar ea însăși a stat în boxa acuzațiilor pentru că a sprijinit avortul.

Activiști anti-avort demonstrează în fața tribunalului din Varșovia

Procesul fără precedent va continua în ianuarie 2023, când Ania și soțul ei vor fi probabil audiați ca martori. Verdictul este așteptat în februarie.

În 2021, 34.000 de femei din Polonia au cerut ajutor pentru avort la organizațiile feministe. Cele mai multe dintre ele și-au procurat pastilele de avort din străinătate iar peste 1500 dintre ele au fost nevoite să facă avorturi în alte țări. În același an, în spitalele poloneze au fost efectuate 107 avorturi, de zece ori mai puține decât înainte de înăsprirea legii avortului în 2020.