Politica nu are principii! Covid-19, folosit la Chișinău ca instrument electoral

UPDATE: Încă două cazuri confirmate de coronavirus în Republica Moldova. Este vorba de o femeie din Chișinău și un bărbat din sudul țării. Bărbatul a revenit din Italia la 1 martie, iar femeia, tot din Italia, la 26 februarie. În legătură cu aceasta, Ministerul Sănătății de la Chișinău a dispus, marți, închiderea tuturor școlilor și grădinițelor din țară începând de miercuri, 11 martie.

În Republica Moldova a fost instituit cod portocaliu de coronavirus. Apariția primului caz confirmat de Covid-19 la o moldoveancă revenită din Italia l-a determinat pe președintele Igor Dodon să-și întrerupă o vizită de lucru efectuată la Moscova. A revenit la Chișinău și, în cadrul unui briefing, a dezvăluit, contrar legii, numele femeii infectate, iar Ministerul Sănătății a publicat o secvență video în care pacienta, aflată în carantină, laudă autoritățile moldovene pentru condițiile în care este tratată – condiții despre care spune că sunt mai bune decât cele din Italia.

Acum două săptămâni, Igor Dodon declara că este categoric împotrivă ca moldovenilor care muncesc în țările afectate să li se interzică să revină acasă. La sfârșitul săptămânii trecute, o moldoveancă infectată, despre care s-a scris că ar fi fugit dintr-un spital din Bergamo, a revenit acasă. Ea și-a pierdut cunoștința în avion și, la aterizare, a fost preluată de o echipă de medici. Premierul Ion Chicu a acuzat femeia, aflată pe patul de spital, de „iresponsabilitate totală”. A urmat un val de acuzații la adresa pacientei din partea internauților. După acest caz, Igor Dodon le-a cerut conaționalilor aflați în străinătate, înainte de a se porni acasă, să se asigure că nu sunt purtători de virus.

Moldova are mai puțin de 400 de teste. Personalul medical, în pericol!

La două luni de la izbucnirea epidemiei în China și la câteva zile de la apariția primelor cazuri în Europa, autoritățile de la Chișinău se declarau pregătite să înfrunte virusul. Asta deși medicii de familie (cărora li se cere să viziteze la domiciliu potențialele persoane infectate cu Covid-19) nu dispun nici azi de echipamente speciale, Moldova dispune de o singură izoletă, iar capacitatea instituțiilor medicale care ar putea primi pacienți cu coronavirus este foarte redusă.

Mai mult, Moldova are doar 460 de teste pentru determinarea coronavirusului și doar 96 de teste pentru confirmare. Până acum au fost efectuate 33 de teste, în rezultatul cărora o persoană a fost diagnosticată cu Covid-19. „460 de teste pentru Moldova este o picătură pe fundul paharului”, susține fostul ministru al Sănătății, Ala Nimerenco. „Alte țări au făcut 30.000 de teste. Noi am făcut 33 și am descoperit o persoană infectată. E firesc să depistăm o singură persoană infectată dacă am făcut doar 33 de teste. Dacă am face 300 de teste – am depista 10 cazuri. Autoritățile nu au anunțat nici măcar dacă pasagerii din avionul care au zburat împreună cu pacienta infectată, venită din Italia, au fost sau nu testați. De ce să ții secrete aceste informații? Guvernul s-a lăudat recent că mai vin 1000 de teste, dar de vreo 2-3 zile nu se mai aude nimic despre asta”, a atenționat Nimerenco.

La 25 februarie, Igor Dodon a inspectat personal Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Chișinău, iar la final a ieșit în fața presei și a anunțat că instituția (a cărei denumire o uitase) „este pregătită”. „Am decis să verific personal ce se întâmplă. Sunt câteva zeci de locuri pregătite”, spunea președintele. Numai că pacienta infectată nu a fost internată la „Toma Ciorbă”, ci la Spitalul Clinic Republican din Chișinău, iar marți, 10 martie, premierul Ion Chicu și ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, au inspectat și ei spitalul „Toma Ciorbă”.

Frate, frate, dar fiecare cu avioanele lui

După ce România a suspendat zborurile din Italia, Igor Dodon a dispus instituirea restricțiilor pentru ca românii care vin din zonele afectate să nu mai poată folosi aeroportul din Chișinău drept coridor de tranzit spre casă. El a cerut Guvernului să introducă restricții, astfel încât doar cetățenii moldoveni să fie lăsați să intre în Moldova prin aeroport. „E prematur să interzicem zborurile din Italia, dar ca să nu avem tranzitul prin Moldova, propun ca spre Moldova să se permită doar intrarea moldovenilor. Nu putem permite ca Moldova să devină zonă de tranzit. Dacă românii interzic zborurile spre România, ei toți o să zboare la Chișinău și de aici o să meargă cu mașina. De aceea o să permitem doar zborul moldovenilor”, a spus luni Dodon.

La numai câteva ore, restricțiile au fost introduse. Astfel, cetățenii străini nu mai pot intra în Moldova cu avionul din țările unde există focare de coronavirus. Este vorba de Italia, Iran, China și Corea de Sud. Companiile aeriene care efectuează zboruri din aceste țări spre Aeroportul Internațional Chișinău au fost obligate să interzică îmbarcarea străinilor, cu excepția celor stabiliți pe teritoriul Republicii Moldova și apatrizilor. Vor putea călători cu avionul din aceste țări spre Chișinău numai cei care fac dovada că dețin cetățenia Republicii Moldova, chiar dacă se află în străinătate cu pașapoarte eliberate de alte țări.

Școlile, grădinițele și bisericile rămân deschise

De asemenea, Guvernul de la Chișinău a interzis, la solicitarea OMS, ieșirea de pe teritoriul țării a persoanelor care se află în carantină, precum și „toate manifestările în masă, indiferent de tipul acestora”. A fost încetat inclusiv renumitul festival „Mărțișor”, au fost amânate competițiile sportive, spectacolele, iar tradiționala expoziție „Moldagroteh”, planificată pentru 11-14 martie, a fost anulată.

Momentan, în Republica Moldova sunt internate 12 persoane potențial infectate cu Covid-19. Între acestea se numără și doi copii. Totuși, autoritățile au decis să nu închidă, deocamdată, școlile și grădinițele. Nici bisericile nu se închid din cauza virusului în Moldova, iar autoritățile se așteaptă la o agravare a situației în contextul sărbătorilor pascale care se apropie, când creștinii merg masiv la biserică. Conform tradiției, la împărtăşit, preoții folosesc aceeaşi linguriţă.