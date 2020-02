Politica de securitate are nevoie de perspectiva femeilor

Costumele negre, uniformele și decorațiile militare se văd peste tot la Conferința de Securitate care a început la München. Din când în când, în sălile de conferințe ale celebrului Hotel Bayrischer Hof mai apere și câte o femeie, chiar dacă majoritatea participanților la reuniunea care aduce laolaltă numeroși șefi de stat și de guvern sunt bărbați. Președintele Conferinței de Securitate, Wolfgang Ischinger, a declarat înainte de începerea evenimentului că în acest an există, în premieră, o cotă de 20 la sută de participante de sex feminin.

Dacă o proporție de 4 sau 5 la 1 se consideră deja un succes, ne putem imagina cât de mari sunt schimbările față de ultimele decenii. În anii 60 și 70, femeile veneau la această conferință tradițională cel mult pentru a-și însoți bărbatul sau pentru a le servi participanților băuturile și mâncarea. La începutul anilor 2000, extrem de puține femei aveau ceva de spus în politica de apărare, inclusiv în Germania.

Lucrurile s-au schimbat de abia în ultimul deceniu - chiar dacă nu poate fi încă vorba de un raport echilibrat între sexe în acest domeniu. Din punct de vedere statistic, la negocierile privind soluționarea conflictelor, doar fiecare al nouălea scaun e ocupat de o femeie. Există însă multe exemple care arată că procesele de pace funcționează mai bine dacă sunt implicate și femeile, a declarat pentru DW Agnieska Brugger, o deputată germană ecologistă.

Două femei politice importante din Germania: cancelara Angela Merkel alături de Ursula von der Leyen, fost ministru al apărării, actuala președintă a Comisiei Europene

"Am trăit multe umilințe"

Trebuie incluse perspectivele și potențialul femeilor, subliniază Agnieska Brugger: "Spre exemplu, cine privește conflictele doar din perspectiva politicii tradiționale, nu vede că violența sexuală e folosită sistematic ca armă în multe regiuni de criză ale lumii." Femeile implicate în procesele de negociere din politica de securitate țin cont în mai mare măsură de necazurile femeilor din zonele de conflict. Soldații ONU din misiunile din Africa păzesc șoselele principale, dar femeile aleg alte drumuri, ele traversează adesea stepa sau zonele verzi pentru a aduce apă și mâncare pentru familie. În plus, femeile dintr-o regiune de criză se simt mai sigure dacă forțele de securitate prezente includ și persoane de sex feminin.

"Femeile trebuie să participe la procesul decizional pentru ca perspectiva lor să fie luată în considerare", solicită Armgard von Reden, președinta secțiunii germane a asociației internaționale Women in International Security, pe marginea Conferinței de Securitate de la München. Ea subliniază că grupurile închise de bărbați care iau singuri toate deciziile importante din politica externă și de securitate ar trebui să aparțină trecutului.

Politoloaga germană Constanze Stelzenmüller, care a condus în trecut secțiunea germană a asociației Women in International Security, povestește despre experiențele ei negative în tinerețe, ca jurnalistă care încerca să se impună în domeniul politicii de securitate: "Atunci, în anii 90, eram foarte singură ca femeie în acest domeniu. Am trăit atâtea umilințe, am fost tratată cu aroganță și m-am gândit că e nevoie de structuri care să le asigure femeilor mai multă vizibilitate, să le ajute să intre în contact și să discute despre experiențele lor." Din perspectiva ei, e un succes că procentajul femeilor la Conferința de Securitate de la München a ajuns la 20 la sută.

Mai mult sprijin pentru victimele violenței sexuale în zone de conflict

Națiunile Unite încurajează aceste evoluții, subiectul implicării femeilor în soluționarea crizelor și a conflictelor globale fiind deja din anul 2000 pe agenda ONU. Rezoluția 1235, care stipulează acest obiectiv - o inițiativă a ministrei pentru femei Netumbo Nandi-Ndaitwah din Namibia - a fost votată în Consiliul de Securitate al ONU în același an.

A durat însă 13 ani până când s-a alăturat și Berlinul acestei rezoluții. Acum, Germania e în Consiliul de Securitate al ONU timp de doi ani și a declat că echilibrul dintre sexe în politica externă și de securitate reprezintă una dintre prioritățile ei tematice pentru această perioadă. Germania a avut inițiativa noii rezoluții 2467 privind protecția victimelor violenței sexuale, care nu se referă exclusiv la femei și fete, ci și la bărbați și băieți.

Cu toate acestea, Agnieszka Brugger consideră că nu s-a făcut destul: "Nu ajung cuvintele frumoase sau imaginile moderne de pe Instagram ale Ministerului federal de Externe", spune deputata ecologistă de 35 de ani. "Trebuie să-ți folosești influența politică pentru ca femeile să participe la procesele politice relevante și pentru ca subiectele lor să nu fie ignorate cu un zâmbet, ci să li se acorde atenție." Între timp, diverse asociații ale femeilor luptă pentru acest lucru: de la Women in International Security, Women Political Leaders până la Women Experts Network WOX, prezente la Conferința de Securitate de la München.