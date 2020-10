Poate fi Târgul de Carte de la Frankfurt atrăgător şi în format online?

Deutsche Welle: Juergen Boos, aţi insistat multă vreme asupra planului de a organiza Târgul de Carte de la Frankfurt în format redus, punând accentul asupra caracterului european al manifestării. Din pricina pandemiei de coronavirus, salonul de carte a trebuit să fie în cele din urmă contramandat şi se va desfăşura preponderent în variantă digitală, în perioada 14 - 18 octombrie. Ne puteţi oferi câteva detalii?

Juergen Boos: Evenimentul va avea loc în sala de festivităţi a târgului şi vor exista manifestări în oraş, dar halele expoziţionale vor rămâne goale. De aceea a trebuit să pregătim, pe lângă acest târg descentralizat, un concept digital cuprinzător, care să ţină cont, pe de-o parte, de nevoile comerţului, ale comerţului cu drepturi de autor, dar care să şi plaseze în centru cartea şi autorii de carte. Am pus pe picioare o sărbătoare digitală a cărţii şi am organizat un centru de emisie digitală, prin care vom putea transmite din Sala Festivă de la Frankfurt în întreaga lume.

În 2019, Târgul de Carte de la Frankfurt a atras un public mai numeros decât oricând

Va mai fi vreodată Târgul de Carte aşa cum a fost înainte?

Cred că da, în orice caz va fi ceva foarte asemănător. Vom verifica acum ce funcţionează digital. Cum vor funcţiona tranzacţiile economice, cum va funcţiona interacţiunea digitală cu publicul. Ceea ce va funcţiona optim va fi, bineînţeles, folosit şi anul viitor. Dar sigur ne vom întâlni iarăşi în mod fizic fiindcă altminteri se pierd creativitatea, întâmplarea şi încrederea pe care se bazează o întâlnire personală.

Se poate estima de pe acum ce s-a pierdut probabil deja?

Pentru branşa cărţii anul acesta s-a pierdut şansa întâlnirilor personale de care am vorbit mai înainte. Afectat nu este doar târgul de la Frankfurt, ci şi cel de la Leipzig. Lipsesc întâlnirile cu publicul, întâlnirile cu autorii. Aici, în Germania nu a avut loc nici festivalul de literatură LitCologne, iar la nivel internaţional, au lipsit târgurile de profil din Londra sau Bologna. Târgul de la Beijing a fost până acum internaţional, dar anul acesta a avut caracter local, în parte virtual. Ne este dor să ne reîntâlnim.

Târgul s-a schimbat şi anii trecuţi, înaintea pandemiei, a devenit mai deschis spre alte domenii. Ce se va mai întâmpla în viitor?

De mai bine de 20 de ani ne-am deschis faţă de film, fiindcă materialul pentru un film este de fapt material pentru o carte. În ultimii ani s-au dezvoltat cărţile electronice prin eBooks şi eReader. La acestea s-au adăugat în ultimii doi-trei ani masiv audiobook-urile Au apărut modele noi de abonament. Acum avem companii de genul Netflix, care au şi ele nevoie urgentă de conţinuturi. Iar cartea se află mereu în centru, astfel că cercul persoanelor care se întâlnesc la Frankfurt a tot crescut.

Anul trecut aţi avut un număr-record de vizitatori şi aproximativ 7500 de expozanţi. Cum îşi pot prezenta în acest an editurile noile apariţii?

Anul trecut a fost un an record pentru noi. Am avut un public mai numeros decât oricând şi am avut un caracter internaţional foarte pronunţat. Ceea ce s-a întâmplat apoi nu putea fi prevăzut de nimeni. Dar ne-am pregătit deja de câţiva ani, când am văzut că multe pot fi povestite şi rezolvate digital. Acum trebuie să accelerăm această transformare.

Mai întâi am creat o platformă pentru drepturi de autor, dar am asigurat şi modalităţi pentru edituri, de a se prezenta în lumea digitală, la nivel internaţional. Folosim toate canalele: televiziune, youtube, instagram, toate platformele de socializare existente. A trebuit să realizăm asta cu foarte mare profesionalism, cu mult sprijin extern, în decurs de numai câteva luni. Iar acum treaba porneşte, în sfârşit!

Avem acum şi un program politic foarte manifest, pe care îl elaborăm în coperare cu Ministerul de Externe de la Berlin, care se numeşte "Der Weltempfang", pe care l-am putut transpune în format digital, producând în avans numeroase dezbateri politice.

M-am gândit multă vreme ce mesaj vrem să transmitem la deschiderea trâgului din Sala Festivă. Şi l-am invitat pe David Grossman, un scriitor pe care îl admirăm foarte mult fiindcă este şi un scriitor politici decis. El nu va putea, desigur, veni la noi din Israel, ci va fi conectat cu noi online.

Premiul Librarilor Germani (Der Deutsche Buchpreis) este decernat mereu în ajunul deschiderii Târgului, de această dată tot în variantă digitală. Ce rol joacă premiile pentru branşa cărţii?

Cred că premiile şi galele de decernare sunt importante pentru a atrage atenţia asupra cărţii, asupra naraţiunii. Un premiu captează atenţia opiniei publice, confirmă valoarea unui autor, al unei autoare, este un imbold pentru a scrie în continuare. Der Deutsche Buchpreis şi Premiul Păcii, care se descernează la sfârşitul Târgului, în Biserica Sf. Pavel din Frankfurt, sunt foarte importante. Dar la fel sunt şi diversele premii mai mici, care vor fi decernate încă pe cuprinsul acestei săptămâni, de exemplu Premiul Litprom, care va fi acordat unei autoare din Africa, Asia sau America Latină. Toate acestea sunt şi ele foarte importante.

Interviu realizat de Sabine Kieselbach.