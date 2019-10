Planul lui Johnson de Brexit este pe muchie de cuţit

Unii jurnalişti de la Londra au întocmit tot soiul de liste, diagrame sau tabele. Aceasta fiindcă întreaga zi de vineri ajutoarele premierului Boris Johnson i-au prelucrat pe cei aproximativ 60 de deputaţi, membri ai "armatei rebelilor", alcătuită din conservatori excluşi din partid şi din deputaţi independenţi. Alţi colaboratori ai premierului s-au ocupat de rebelii din Partidul Laburist, încercând să-i convingă de faptul că planul lui Johnson de Brexit este mai bun decât un Brexit fără nicio înţelegere.

Va fi un scor extrem de strâns

"Nu există un rezultat mai bun" decât ce a adus el de la Bruxellles, a declarat vineri seară Boris Johnson într-un interviu televizat, adresat publicului larg, dar în special deputaţilor din Camera Comunelor. Premierul a declarat de asemenea că, dacă sâmbătă seară planul său va fi votat de Parlament, se va putea trece, în sfârşit, la alte teme importante pentru viaţa cetăţii. Cu acest argument, Johnson încearcă deja de la instalarea sa în în funcţie, să atragă de partea lui opinia publică. Şi, într-adevăr, potrivit sondajelor, strategia acestuia se bucură de susţinerea multor britanici.

Dar cei mai mulţi dintre deputaţii din Camera Comunelor ştiu că după Brexit nu este nimic rezolvat. Negocierile cu UE abia atunci vor începe cu adevărat. Unele linii de front din Camera inferioară sunt clare, fiindcă opoziţia alcătuită din laburişti, formaţiunea scoţiană SNP şi liberali a anunţat că va vota împotrivă. Argumentul lor este că Boris Johnson vrea relaţii cât mai distante cu UE în viitor şi de aceea planifică o protecţie cât mai laxă pentru angajaţi sau consumatori şi norme de mediu permisive.

Formaţiunea DUP din Irlanda de Nord, furioasă fiindcă premierul a sacrificat unitatea sacrosanctă a provinciei cu Marea Britanie, va vota şi ea împotrivă. La rândul său, Boris Johnson are aproximativ 260 de loialişti între conservatorii săi dar are nevoie de 320 de voturi pentru a întruni majoritatea. Dacă vrea să câştige, el are nevoie de voturile tuturor celor 20 de deputaţi conservatori, pe care i-a dat afară din partid. Mulţi dintre ei au comunicat între timp că vor vota pentru dar alţii, între care fostul ministru de Finanţe Philip Hammond, au condiţionat votul lor de garanţii. Ei vor să fie siguri că Boris Johnson nu urmăreşte totuşi un Brexit dur prin uşa din dos.

Este posibil iun Brexit dur prin uşa din dos?

Legat de acest subiect a apărut o nouă linie de front între conservatorii fundamentalişti şi cei moderaţi. Vineri dimineaţă, John Baron, adeptul unui Brexit dur, a declarat în cadrul unui interviu televizat, că a primit asigurări din partea unor miniştri, conform cărora guvernul va ieşi în 2020 din UE printr-un Brexit dur, la capătul perioadei de tranziţie, dacă până atunci nu va exista un acord comercial între Marea Britanie şi UE. În orice caz, potrivit lui Baron, nu există intenţia de a solicita UE o perioadă de prelungire. Ori, conform experienţelor de până acum, este aproape imposibilă semnarea unui acord comercial într-un interval de timp atât de scurt, fiindcă sunt necesare negocieri de detaliu care nu pot fi purtate de pe azi pe mâine.

Cu astfel de promisiuni privind un "Brexit dur cu întârziere", miniştrii grupaţi în jurul lui Michael Gove încearcă să-i momească pe aşa-numiţii "spartani", adepţi ai liniei dure, cărora planul lui Johnson de Brexit nu le convine din cauza chestiunii Irlandei de Nord şi a altor compromisuri. Premierul are nevoie de voturile tuturor acestor aproximativ 30 de "spartani", dacă vrea să câştige în Camera Comunelor.

Pe de altă parte, 10 deputaţi laburişti au anunţat vineri seară că vor vota planul guvernamental de Brexit, fiindcă acesta este mai bun decât nicio înţelegere. Unii dintre ei au fost aleşi în circumscripţii pro-Brexit, şi le este teamă că oamenii nu-i vor mai vota altminteri. Dacă niciun deputat nu s-a răzgândit în noaptea de vineri spre sâmbătă, şi dacă calculele sunt corecte, este posibil ca planul lui Johnson de Brexit să fie votat de o majoritate la limită. Dar nimic nu este sigur.