Pinchas Goldschmidt: "Acest război e o catastrofă pentru Europa"

Interviul a avut loc în condițiile războiului ruso-ucrainean și a creșterii notabile a antisemitismului într-o Europă a cărei civilizație iudeo-creștină ar fi nu doar grav amputată, ci ar dispărea, dacă ar rămâne fără componenta ei evreiască.

DW (Petre M. Iancu): Vă mulțumesc, domnule Rabin-Șef Pinchas Goldschmidt, pentru că ați fost de acord să vorbiți cu postul Deutsche Welle. Sunteți un om foarte ocupat, ca șef al Conferinței Rabinice Europene. Din 1993 ați trăit la Moscova…

Rabinul-Șef Pinchas Goldschmidt: De fapt încă din 1989, din epoca sovietică. În 1993, am devenit rabin-șef la Moscova…

DW: …iată cum se înșală Wikipedia… Domnule Rabin-Șef, ca și alți evrei ortodocși v-ați făcut azi dimineață, neîndoielnic, rugăciunea, amintindu-vă astfel de ieșirea din robia egipteană. În martie a trebuit să părăsiți subit Rusia, la scurtă vreme după izbucnirea războiului ruso-ucrainean. V-ați simțit un pic ca un israelit izbăvit de sclavia din țara faraonului?

Rabinul-Șef Pinchas Goldschmidt: Am trăit 33 de ani la Moscova și am părăsit orașul în a doua săptămână a războiului împotriva Ucrainei. Cât timp am deținut la Moscova funcția de Rabin-Șef n-am putut vorbi deschis, între altele pentru a evita crearea de probleme pentru comunitatea mea. Această situație s-a schimbat acum. Pe moment, vizitez refugiați evrei din Ucraina în România și Moldova, ca să-i ajut. Când îi aud și îi văd istorisindu-și fiecare destinul, n-am cum să nu remarc că acest război, purtat de Rusia, este o catastrofă pentru Europa, pentru Ucraina, pentru comunitatea evreiască de acolo, dar și pentru Rusia și evreii ruși care se confruntă cu un viitor incert.

DW: Ați fost silit să părăsiți Rusia, după cum relevă presa, pentru că nu ați fost de acord să sprijiniți războiul de agresiune declanșat de Putin. Ne-am înșelat în toți acești ani cu privire la Putin? Ce greșeli am comis noi evreii, noi europenii, în ultimele decenii, în raport cu Putin?

Rabinul-Șef Pinchas Goldschmidt: Când s-a prăbușit Uniunea Sovietică, majoritatea evreilor din țară ar fi vrut s-o părăsească și să trăiască în continuare în Israel, în SUA sau Germania. În 1989, locuiau un milion de evrei la Moscova. Acum nu mai trăiește decât o zecime din ei în capitala Rusiei. Cu evreii rămași pe loc am construit în Rusia o nouă Comunitate, nu doar în Rusia, ci și în Ucraina și peste tot în fosta URSS, am clădit sinagogi, centre comunitare, școli. Doar sub președintele Elțîn a fost o anume libertate, dar și mult haos. După ce Putin a parvenit la putere, statul rus a devenit tot mai autoritar, mai întâi pe nesimțite, apoi tot mai rapid după anexarea Crimeei, în 2014, și până la atacul asupra Ucrainei. La 24 februarie ne-am trezit subit în altă țară, decât aceea în care ne culcasem în seara precedentă. Una pe care n-am mai recunoscut-o.

DW: Înțeleg. Dar nu erau toate acestea oarecum predictibile? În special pentru că Putin a abuzat oarecum de comunitatea evreiască, de vreme ce putea spune, ”ia te uite că evreii sunt cu mine, deci nu pot fi în niciun caz calificat drept nazist”, tocmai el (Putin) care acuză tabăra ucraineană de ”nazism”? Iar acum vrea să închidă și Agenția Evreiască (Sohnut, care se ocupă de emigrarea evreilor în Israel)? Nu se puteau oare prevedea toate acestea?

Rabinul-Șef Pinchas Goldschmidt: Nu port răspunderea pentru toate comunitățile din Rusia. Marea majoritate a evreilor ruși n-a avut niciodată o relație apropiată cu guvernul rus. Problemele au început în anul 2000, când Putin a preluat succesiunea președintelui Rusiei, Elțîn. Pe-atunci evreii ortodocși și conservatori erau reuniți în aceeași organizație a Congresului Evreiesc Rus, condus de patronul de presă Vladimir Gussinski. Canalele sale TV și de radio, precum și publicațiile sale au stârnit furia Kremlinului, ceea ce a dus la încarcerarea lui. Imediat după arestarea sa, guvernul a înființat o comunitate evreiască alternativă, cu un Rabin-șef alternativ. Era o comunitate Habad, care s-a plasat – și încă mai e – foarte aproape de putere.

DW: Vă aflați în prezent în România. E adevărat că aveți o relație personală cu România? Corespunde realității, că bunicul dvs a trăit într-o comunitate hasidică în Carpați? Și ce v-ați propus să faceți în România, în calitatea dvs de Președinte al Conferinței Rabinice Europene?

Rabinul-Șef Pinchas Goldschmidt: Mulți refugiați ucraineni se află în România, cea mai mare concentrare e la Neptun…

DW: La Marea Neagră…

Rabinul-Șef Pinchas Goldschmidt: Într-adevăr. Sunt mulți de la Odesa, copiii organizației (pentru copii și tineret) Tikva, de pildă. E vorba de peste 1000 de oameni, de un orfelinat, de o școală și de o școală rabinică. Nicăieri în Europa nu există o concentrare așa de mare de refugiați evrei din Ucraina. Conferința Rabinică Europeană îi sprijină umanitar și a și înființat în acest scop un fond special, menit să-i ajute pe refugiați. De aceea m-am deplasat în România, pentru a ajuta la fața locului și a coordona asistența care va urma. Dar legătura mea cu România și relația mea specială cu această țară sunt mai adânci. Ele datează din epoca în care mă pregăteam să plec la Moscova și să construiesc comunitatea evreiască de acolo. M-a chemat atunci Rabinul-Șef al Israelului, Shapira, care m-a sfătuit: ”Dacă vrei să lucrezi ca rabin într-o țară comunistă, trebuie să-l vizitezi pe singurul rabin care a fost în stare să-și păstorească turma și sub potentații staliniști și comuniști”. Era vorba de rabinul Moses Rosen, care a condus destinele Comunității evreiești din România timp de 40 de ani și mi-a fost un mentor de valoare, care m-a ajutat să prind cheag la Moscova.

DW: Cât aveți de gând să rămâneți în România?

Rabinul-Șef Pinchas Goldschmidt: E a doua mea vizită în România, iar comunitatea evreiască din exil va avea nevoie în continuare de ajutor, așa că voi reveni foarte curând…

DW: Ca Președinte al Conferinței Rabinice Europene se așteaptă de la dvs, poate, să indicați traiectorii către viitor, căci oamenii sunt foarte dezorientați: ce e de făcut, ce avem noi de făcut pentru a trece cu bine de această epocă rea, cu toate crizele ei, astfel încât să-i rezistăm și s-o putem depăși?

Rabinul-Șef Pinchas Goldschmidt: Nu suntem decât oameni și fiecare om trebuie să încerce să facă maximumul pentru aproapele său, în special pentru acei oameni care suferă, care n-au casă, care n-au ce mânca și se zbat în nevoi. Pe timp de război, toate acestea sunt chiar și mai importante decât pe timp de pace.

DW: Care sunt problemele cele mai mari pentru evreii care trăiesc în Europa, domnule Rabin-Șef?

Rabinul-Șef Pinchas Goldschmidt: În ultimii ani am avut mari probleme cu situația securității în Europa. Au avut loc multe atentate teroriste și atacuri săvârșite de islamiști, de extremiști de stânga și de dreapta asupra evreilor, de pildă în Franța, în Belgia, Germania și Danemarca. Situația securității nu este însă decât un aspect al problemei. Celălalt vizează antisemitismul politic, care a luat, de asemenea, proporții și s-a materializat într-o serie de legi care îngrădesc libertatea religioasă a evreilor, în special prin interdicții ale circumciziei și ale sacrificării rituale cașer. Or, adoptarea lor face ca vorba oamenilor politici, potrivit cărora ”o Europă fără evrei nu mai este Europa”, să nu mai valoreze mare lucru. Dacă vor cu adevărat o viață evreiască sustenabilă în Europa, vor trebui să regândească și să revoce rapid aceste legi amputând pe continent libertatea religioasă.

DW: Domnule Rabin-Șef, vă mulțumesc pentru acest interviu.