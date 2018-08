Pierre Moscovici: "Uneori am fost prea duri în ceea ce priveşte austeritatea"

Deutsche Welle: Comisia Europeană spune că acesta este un nou capitol pentru Grecia, dar se pare că pentru persoanele obișnuite din această ţară, situaţia este aceeaşi: șomaj ridicat, impozite ridicate, pensii tăiate. Sunteţi de acord cu această perspectivă?

Pierre Moscovici: Nu, nu sunt. Cred că deschidem cu adevărat un nou capitol. Situația din Grecia s-a îmbunătățit deja foarte mult, inclusiv rata șomajului, care a scăzut de la 27% la mai puțin de 20%. Știu că este încă ridicată - prea mare. Însă cred că acum structurile solide pe care le-am construit în Grecia fac această țară capabilă să atragă din nou investitorii pentru a fi competitivă și pentru a crea o mulțime de locuri de muncă. Mă aștept să se întâmple acest lucru. Oamenii din Grecia vor vedea că eforturile pe care le-au făcut vor da roade. Să fim bine înţeleşi: nu pentru că a fost austeritate în urma crizei. Dimpotrivă, pe fondul unei crize teribile, trebuia să avem mai multe structuri solide pentru economie și pentru societatea grecească.

Dar ați punctat că poate a fost prea multă austeritate. Să fie aceasta cea mai mare greșeală pe care a făcut-o UE? Ceva care nu trebuie repetat, să spunem, în Italia?

Cred că cea mai mare greșeală este că am subestimat profunzimea crizei. Am crezut că zidurile erau solide, când de fapt erau foarte fragile. Și da, în anumite momente, am fost prea duri în ceea ce priveşte austeritatea. Însă am găsit în cele din urmă echilibrul corect pe termen lung.

Un termen poate prea lung?

Am fi putut să găsim un echilibru mai bun între solidaritate și efort, dar, în ansamblu, sunt convins că am luat deciziile corecte și că a fost calea potrivită pentru Grecia de a se reforma și pentru a se ajunge la un acord privind un program de aproximativ 273 miliarde de euro, care demonstrează că suntem de partea poporului grec.

Unii spun că Italia va fi următoarea Grecie. Credeți că noul guvern italian este în stare să împiedice ceea ce s-a întâmplat în Grecia?

Situația este, desigur, foarte diferită. Italia este membru fondator al Europei. De asemenea, a fost în zona euro încă de la început.

Asta nu face Italia imună la astfel de probleme.

Italia este a treia țară ca mărime din zona euro și are al treilea cel mai mare PIB în zona euro. Este o economie foarte creatoare și datoriile aparţin în principal poporului italian. Însă trebuie să fim foarte atenți la nivelul datoriei publice, care este în jur de 130%. Acest lucru trebuie monitorizat și controlat. Și de aceea va trebui să vorbim serios despre proiectul de plan bugetar al guvernului italian până în octombrie. Sunt gata să fac asta. Este un moment important.

Dar permiteți-mi să repet întrebarea. Credeți că actualul guvern italian este capabil să evite o catastrofă precum aceea pe care am văzut-o în Grecia?

Ca și în cazul tuturor guvernelor italiene, vor găsi o cale. Dovada va fi în buget. Nu pot judeca pe programe sau cuvinte. Eu voi judeca doar faptele, indicii și bugetele.