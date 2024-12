Peter Pomerantsev: Rusia câștigă în orice scenariu

Anularea alegerilor nu este o soluție bună. Totul trebuie făcut preventiv, totul trebuie declarat înainte să se întâmple. Dacă o faci după vot, dacă atragi atenția asupra problemelor după vot, deja ai pierdut, spune jurnalistul Peter Pomerantsev, expert în contracararea dezinformării ruse, autorul unor cărți de referință pe această temă (în limba română este tradus la Editura Cartier/Republica Moldova).

Povestea lui Sefton Delmer, reluată de jurnalistul britanic de origine ucraineană Peter Pomeranțsev (How to Win an Information War. The Propagandist Who Outwitted Hitler), ar putea fi cheia pentru a debloca strategiile ineficiente pe care democrațiile moderne le au pentru a contracara tehnicile subversive ale autocrațiilor, liderilor populiști şi mai ales ale autocraților în formare din interiorul lor.

Ați auzit probabil despre cum România a anulat alegerile prezidențiale pentru că autoritățile au acuzat Rusia de amestec, deși încă nu este foarte clar cum a făcut Rusia acest lucru, nu avem detaliile. Cum ați descrie modul de operare al Rusiei în astfel de cazuri?

Rusia acționează prin toate mijloacele posibile: prin campanii directe online, exact ca o companie de PR, prin încheierea de acorduri cu oligarhi locali care preferă să promoveze mesajul rusesc, ori prin finanțarea secretă a mass-media.

Ei finanțează lucruri în secret deseori fără ca cei finanțați să știe acest lucru. Asta s-a întâmplat în America. Recent, când s-a descoperit că Rusia finanța mass-media americană, acea mass-media nici măcar nu știa că acelea erau fonduri rusești. Deci, toate aceste metode, fiecare dintre aceste tipuri de operațiuni, sunt posibile.

Practic vorbim aici despre idioții utili.

Și idioți utili, dar și campanii directe sau prin aliați, sau orice altceva ar putea funcționa. Ei, rușii, vor face pur și simplu orice li se pare necesar pentru a câștiga.

Dar cum poți ști cu certitudine când a fost mâna Rusiei?

Iată este o întrebare foarte bună. Atribuirea aceasta este adesea foarte, foarte dificilă. Dacă folosești doar sistemele OSINT (surse deschise), companiile respective află adesea ce se întâmplă, pentru că pot identifica de unde au venit plățile pentru o reclamă. Pentru noi, cercetătorii, poate fi însă foarte greu. Chiar și companiile de tehnologie pot uneori să aibă dificultăți în identificarea unei operațiuni bine deghizate. Adesea ai nevoie ca cineva să devină avertizor de integritate sau trebuie o adevărată muncă de detectiv.

În ultimele procese de acest tip din SUA, se pare că a existat un avertizor de integritate care le-a spus adevărul despre ce se întâmplase.

Este foarte dificil, cu siguranță, pentru cercetătorii OSINT, cei care doar observă modele și ajung să spună: aceasta pare a fi o operațiune rusească, are semnele unei operațiuni rusești, dar fără ca firmele de tehnologie să ne ofere anumite detalii sau fără o investigație de tip FBI completă, poate fi foarte greu să știm cu certitudine.

În România, avem doi suspecți principali: Rusia și TikTok – adică China – putem deci vorbi despre o coluziune între acești actori rău intenționați sau poate este ceva involuntar, poate că nu au intenționat să se coordoneze între ei?

Este un caz foarte interesant. După cum știți, în America, TikTok este pe cale să fie interzis și există acum multe dezbateri pe acest subiect; experții discută mult pentru că nu este întotdeauna clar dacă TikTok ajută pe cineva intenționat, prin felul în care algoritmii săi sunt proiectați să favorizeze ceva anume, sau poate doar că nu se preocupă să facă ceva, pur și simplu pentru că aparent e ceva ce nu afectează China.

A existat o creștere uriașă a conținutului pro-Hamas după 7 octombrie și mulți oameni din Israel și-au șters conturile TikTok, spunând că vedeau că TikTok nu face suficient pentru a opri acest gen de conținut. Dar asta nu este același lucru cu a spune că TikTok a plănuit toate astea.

Ceea ce spun mulți oameni despre TikTok este că acesta face un efort uriaș de moderare a conținutului atunci când este vorba despre China. Dacă postezi ceva despre Tibet pe TikTok, vor opri acel conținut foarte repede. Dar dacă nu afectează China, nu este clar dacă ei contribuie activ sau dacă este mai degrabă vorba despre o neglijență benignă, adică pur și simplu nu se obosesc să facă nimic în legătură cu asta.

Așadar, e posibil să avem o neglijență benignă, nu una malignă.

Noi am anulat alegerile. S-ar putea spune că poate acesta a fost scopul Rusiei – să perturbe procesele democratice din București?

Nu știu. Adică, e clar că Rusia câștigă în orice scenariu: dacă candidatul preferat al Rusiei câștigă - este grozav, dar dacă Rusia doar creează haos și toată țara se ceartă cu ea însăși - și asta e tot grozav. Sper doar ca România să evite soarta Americii, unde interferența Rusiei a devenit atât de partizană, atât de politizată, încât jumătate din țară este acum pro-rusă, iar unul dintre partide este acum pro-rus.

Situația a fost gestionată foarte prost acolo - ceea ce ar fi trebuit să fie un moment de unificare pentru națiune, spunând că, iată, în ciuda diferențelor noastre, avem un dușman comun, a devenit una dintre principalele probleme care acum divizează țara.

Trump vorbește constant despre „farsa cu implicarea Rusiei” și asta are consecințe uriașe pentru politica internațională, deoarece acum unul dintre partidele mari americane este foarte indulgent cu Rusia, pur și simplu ca urmare a dezbaterii interne din țară.

