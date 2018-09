Pesta porcină africană ameninţă şi Germania

Ziare.com: Pesta porcina se extinde cu repeziciune: Risc pentru alte 14 judete. Exporturile de mezeluri romanesti sunt in pericol

Numarul judetelor in care se inregistreaza focare de pesta porcina africana ar putea creste de peste doua ori in perioada urmatoare, se arata intr-un document publicat in Monitorul Oficial al UE, acum doua saptamani.