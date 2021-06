Pentru că pot. Validarea entuziastă a USL (SpotMedia.ro)

Și în veselia generală a acestor răcoriri, regulile statului de drept sunt anulate, consolidându-se precedente care vor costa foarte scump, după ce decontul electoral al insucceselor va deveni inevitabil.

Am mai spus-o, nu am nicio simpatie pentru dna Renate Weber. De la intrarea domniei sale în politică am fost mereu pe poziții adverse. Din punctul meu de vedere, nu ar fi trebuit numită Avocat al Poporului.

Dar în revocarea abuzivă a Avocatului Poporului nu despre persoana dnei Weber este vorba. Este vorba despre regulă, principiu și despre Puterea dezlănțuită pentru că poate. Exact ca în vara lui 2012.

Legea este clară. Conform art 9, al 2 din Legea 35/1997, revocarea din funcție a Avocatului Poporului se poate face doar ca urmare a încălcării Constituției și a legilor.

Este exact garanția legală necesară pentru Avocatul Poporului, singurul titular al dreptului de a ataca la CCR ordonanțele de urgență ale Guvernului. Tocmai de aceea, el nu trebuie să fie la cheremul majorității care să-l elimine când îi devine incomod.

Încălcarea legii sau a Constituției trebuie să fie precisă, dovedită și stabilită în mod obiectiv. Raportul referitor la dna Weber nu a făcut referire la niciun articol de lege anume încălcat, la nicio ilegalitate anume comisă. Poate au fost, dar nu sunt indicate, încadrate și documentate.

Nu este nicio diferență între raportul – compunere din 2021 și raportul realizat de USL în 2012 pentru revocarea lui Gheorghe Iancu.

Se amintește acuzator de modul în care dna Werber a atacat la CCR diferite acte normative, privind pandemia, pensii speciale și altele. Adică ceea ce reprezintă atribuția Avocatului Poporului.

Eu mi-aș dori să fie atacate toate OUG-urile, pentru că majoritatea încalcă cel puțin condiția urgenței. Sesizarea la CCR nu le împiedică să producă efecte, iar dacă sunt neconstituționale, mai bine să fie sancționate înainte să producă prea multe efecte.

