Pe scheletul underground al Securitatii: Avertismentele din 1990 si marii convertiti de azi (Ziare.com)

Le era teama de convertirea fostilor calai in eroi si de caragializarea Revolutiei, deturnarea ei oportunist-semidocta, cum ii spune Matei.



Trei decenii mai tarziu, Teodor Melescanu este cel care prezideaza sedinta solemna privind Revolutia din Parlamentul Romaniei. S-a produs raul asupra caruia Matei Calinescu avertiza si care a permis, de fapt, cangrenei comuniste sa se strecoare in tesuturile fragile ale Romaniei iesite din foame, frig si mai ales frica.



Ion Vianu ii raspunde marelui lui prieten - o amicitie intelectuala rara prin efortul de a o ingriji - cu un avertisment in plus: Securitatea incepe sa activeze underground si sa dezvolte pe scheletul ei structuri mafiote.



Frica este in continuare alimentata de santaj - fostii activisti si turnatori sunt inlantuiti de ticalosia si raul pe care il facusera cu propriile maini, in diverse grade si nuante si se unesc pe triburi, intru salvarea propriilor piei si anchilozarea adevarului. Vechile privilegii devin tinta tranzactiilor si sabotajelor.



Daca il citim pe Thierry Wolton in volumul despre cum s-a salvat KGB in noua oligarhie a Rusiei, vedem acelasi tablou. De altfel, spune acesta, intr-unul dintre interviurile acordate Ziare.com, nicaieri in lume, cu exceptia Rusiei, nu au avut fostele servicii secrete comuniste atata putere ca in Romania:



"Eu sunt specializat pe KGB, am scris multe carti despre KGB, despre 'organele statului', cum se numeau atunci. 'Organele' erau structura sistemului, dupa cum bine le spune numele. Un schelet, dar unul metalic, partea de beton-armat a sistemului. Restul era doar umplutura, haine care il acoperau.

