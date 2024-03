Paul Hockenos (în Berlin)

Scrierile lui Paul apar regulat în publicații ca Foreign Policy, The Nation, New York Times, CNN Opinion și alte mass-media. A relatat pentru Deutsche Welle în anii 1990 despre războaiele și procesele de pace din sud-estul Europei.

Este un autor premiat și a publicat cinci cărți despre afaceri europene, cea mai recentă Berlin Calling: A Story of Anarchy, Music, the Wall, and the Birth of the New Berlin. Este fellow la American Academy din Berlin, la German Marshall Fund of the United States și la Europe Journalism College. A obținut mai multe granturi, inclusiv de la Journalismfund Europe, lucrând alături de Deutsche Welle la o serie de materiale despre energii regenerabile și comunități energetice civice în Europa.

A lucrat ca editor la Foreign Policy, The Guardian Newsweekly și Internationale Politik. În timpul liber, Paul merge la concerte, gătește, citește în cafenele și practică yoga. A locuit în Grecia, Bosnia și Herțegovina, Ungaria și Marea Britanie.