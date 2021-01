Pandemia și învățarea în regim digital

Eric Grabowski este unul din milioanele de elevi din Germania care, după încheierea vacanței de Crăciun, nu se pot întoarce la școală. În vârstă de 15 ani și elev în clasa a X-a, Eric încearcă să parcurgă materia de acasă, departe de colegi și profesori. Va face acest lucru până cel devreme la sfârșitul lunii ianuarie, când ar urma să expire actualul ”lockdown”.

”Acum ar fi trebuit să am franceză”, ne-a spus Eric la telefon. ”Stau în fața computerului. Însă mai nimic nu funcționează pe platforma de învățare a școlii mele”, precizează Eric, care face parte din consiliul elevilor (filiala din landul Renania-Palatinat), care consideră că închiderea școlii este o decizie corectă.

Însă așa ca în prezent nu se poate merge mai departe, spune el. ”Problemele cu serverele trebuie rezolvate, pentru ca predarea online să poată funcționa. Nu știm dacă putem reveni la școală în februarie. Nu știu nici măcar dacă pot susține examenele finale, anul acesta”.

Șapte miliarde de euro pentru digitalizare

Școala lui Eric, situată în orașul Kaiserslautern, în sud-vestul țării, nu este singura care întâmpină probleme cu tranziția către predarea la distanță. În multe părți ale țării, elevii și profesorii relatează despre dificultăți similare. Germania pare să rămână în urmă în ceea ce privește învățarea la distanță - la aproape un an de la primul caz de coronavirus raportat în Republica Federală și la mai bine de nouă luni de la închiderea primelor școli în martie 2020.

Învățare via televiziune în Coasta de Fildeș

Școlile germane au de mult timp probleme cu digitalizarea, spune Nina Brandau de la asociația germană de IT și telecomunicații Bitkom. Guvernul federal și executivele de land au extins în iulie anul trecut așa-numitul pact digital ca urmare a pandemiei și au promis școlilor aproximativ șapte miliarde de euro pentru digitalizare.

”Însă este nevoie de timp pentru ca aceste fonduri să ajungă la școli. Este vorba de procese incredibil de birocratice”, a spus Brandau pentru DW. În Germania, numeroase autorități la nivel federal, de stat și local sunt implicate în procesul de aplicare. ”Alte țări se descurcă mai bine”, mai spune Brandau. Înainte de pandemie, în școlile germane existau doar șase computere la zece elevi. Cifrele prezentate în 2018 de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare arată că în alte țări industrializate dotarea era superioară - cu o medie de aproape nouă calculatoare la zece elevi.

După închiderea primelor școli în timpul crizei, multe unități de învățământ germane s-au concentrate pe achiziționarea de laptopuri și tablete. Eric Grabowski spune că școala sa a primit 120 de laptopuri în toamna anului trecut. Au fost distribuite elevilor care nu au propriile dispozitive acasă.

Aparatele nu sunt totul

Însă achiziționarea a cât mai multe dispozitive nu este suficientă, spune Brandau. ”Avem nevoie de profesori care să poată utiliza instrumentele digitale și care să poată extrage cu adevărat o valoare educațională adăugată din acestea. Acest lucru necesită mai multe oportunități de formare și o pregătire mai bună a profesorilor, încă din timpul formării acestora. Mai sunt multe de recuperat. O altă problemă este lipsa conexiunilor la internet rapide și fiabile. În anumite zone din Germania, cei patru copii ai dvs. nu pot lua parte la lecții hibride în același timp. În plus, multe școli încă nu au conexiuni rapide la internet", spune Brandau.

Nimic putred în Danemarca?

Întrebat despre țările europene mai avansate la capitolul digitalizare, Brandau a menționat Danemarca și Estonia. ”Acolo se folosesc instrumente digitale în educație de mult timp, există WiFi în toate școlile. Profesorii și elevii au fost mai bine pregătiți să folosească aceste instrumente”.

Și sistemele de educație din alte state precum Finlanda și Olanda sunt menționate în mod regulat ca modele în Europa. Însă chiar și țările în care predarea digitală este avansată au fost luate prin surprindere de pandemie, spune cercetătorul danez Jesper Tække de la Universitatea Aarhus. În Danemarca, pandemia a arătat că majoritatea cadrelor didactice încă nu au abilitățile IT necesare pentru o bună predare digitală.

Temele, trimise pe email

Copiii au enorm de suferit din pricina închiderii școlilor, grădinițelor și a locurilor de recreere

”Profesorilor le este greu să se adapteze la mediul digital”, afirmă Tække pentru DW. Guvernul danez a investit mulți bani în echipamente. ”Profesorii au table digitale, rețele, computere și alte instrumente similare. Însă au foarte puțin timp la dispoziție pentru pregătirea cursurilor și pentru a veni cu idei pentru educația digitală”.

Potrivit studiilor lui Tække, opt din zece elevi de școală primară din țară nu au făcut lecții cu adevărat digitale în timpul pandemiei. Ei au primit pe email temele, pe care apoi le-au rezolvat singuri.

Lipsa calculatoarelor

În multe alte țări situația este și mai complicată. Serverele blocate și lipsa echipamentelor pun în mare dificultate țări precum Italia și Grecia. În Marea Britanie, potrivit unui studiu al organizației Teach First, trei din patru directori de școală au declarat că elevii lor nu au acces corespunzător la dispozitive digitale și la Internet.

Pe de altă parte, Ministerul Educației din Marea Britanie susține că școlile sunt ”pregătite cum trebuie pentru a oferi învățământ la distanță”. Aproximativ 560.000 de laptopuri și tablete au fost livrate școlilor anul trecut și încă 100.000 în a doua săptămână din ianuarie 2021. Cu toate acestea, în Marea Britanie și în multe alte țări europene, mulți elevi, profesori și părinți se gândesc cu îngrijorare la lunile care urmează. Există temerea că în special copiii din familiile sărace vor fi rămâne în urmă cu învățarea dacă școlile vor fi închise pe termen lung. Educația digitală rămâne o provocare, chiar și în cele mai bogate țări din Europa.

Aceasta perioadă deosebit de dificilă afectează cu precădere copiii mici. Oliver Best afirmă că fiul său de opt ani este în clasa a doua și a avut prima oră de învățare la distanță anul acesta, după ce s-a aflat că școala din Ludwigshafen, Renania-Palatinat, nu va fi redeschisă după vacanța de Crăciun. ”El a fost singurul din grupul său care a reușit să pună în funcțiune videoconferința”, a relatat Best la telefon pentru DW.

”Unii nu s-au putut conecta, alții au continuat să se deconecteze, iar unii elevi au avut doar sunet, nu și imagine”. Oliver Best lucrează în industria IT. Fiii lui sunt norocoși - au echipamentele necesare și tatăl lor îi poate ajuta dacă există probleme tehnice. Băiatul său de opt ani chiar s-a bucurat de învățarea la distanță, spune Best. Dar acesta, la fel ca mulți alții, speră că lecțiile normale, făcute la școală, se pot relua cât mai curând posibil.