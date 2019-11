Oricum castiga. De ce refuza presedintele dezbaterea si ce pune in loc (Ziare.com)

A refuza insa orice dialog e un comportament profund antidemocratic, nu numai unul de hybris suveran.



Nu dezbaterea Klaus Iohannis/Viorica Dancila este in culpa aici, ci intreg contextul si felul in care presedintele in functie - Klaus Iohannis isi exercita atributiile prezidentiale si in campanie si de asta-data e liber de PSD, asa ca nu are de ce sa nu isi ia functia in deplina proprietate - explica de ce nu va participa la niciun dialog cu contracandidatul sau de tur doi, ajuns in acest punct pentru ca asa au decis 23% dintre romanii care au votat ca vor sa fie reprezentati.



Dinspre presedinte si partidul care ii sustine candidatura, PNL, vin doua argumente:



1) Presedintele Klaus Iohannis prefera sa se intalneasca direct cu alegatorii.



Ce vicii ascunde acest argument:



* Intalnirile directe cu alegatorii reduc electoratul la cei care l-au votat si il vor vota pe Klaus Iohannis.



Din punct de vedere electoral, asa spune strategia, sa nu faci nimic care sa iti indeparteze dintre electori, sa iti conservi, asadar, bazinul.



Dar Klaus Iohannis este si presedintele in functie si, asa cum nu a pregetat sa joace institutional in aceasta campanie, intarindu-si imaginea externa si construind perceptia de putere prin guvernul liberal pe care l-a numit, la fel trebuie sa acorde respectul cuvenit si cetatenilor pe care ii reprezinta ca natiune.



Poate Klaus Iohannis sa bata la usa fiecarui roman? Poate presedintele sa raspunda macar unei intrebari pe familie? Se pot organiza intalniri cu presedintele in fiecare parc/camin cultural/scoala, astfel incat sa vorbeasca, asa cum spune, mai bine astfel cu romanii decat prin intermediul presei?



* A pretinde sa inlocuiesti presa cu dialogul direct cu romanii este una dintre formele populismului.



Democratia directa e o carte paguboasa, care naste monstri. Daca dialogul direct cu oamenii poate tine loc de dezbatere, mai e un pas pana la a pretinde ca legile trebuie trecute si ele prin filtrul direct al oamenilor. Sa fie trimise prin posta, sa se faca reuniuni in bucatarie si fiecare cetatean sa faca notite!



Dincolo de ironia amara, a pretinde aceasta relatie directa cu fiecare roman inseamna a nega principiul reprezentativitatii in numele caruia esti in functia de presedinte. Mai mult, cum fiecare dintre noi poate avea acces la specializari si cunostinte totusi limitate, ar insemna sa legitimezi o societate mediocra, in care fiecare sa inteleaga atat cat poate, ce nevoie mai e de analisti, jurnalisti si specialisti.

Cititi articolul integral pe Ziare.com, accesand linkul de mai jos.