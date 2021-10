Opinie: "Unitate" veritabilă în loc de "Reunificare"!

Sediul Parlamentului şi simbol al reunificării: clădirea Reichstag-ului din Berlin.

Dacă ne uităm la rezultatul provizoriu al alegerilor parlamentare de acum o săptămână, devine clar că estul şi vestul Germaniei au votat în mod diferit. În sud-estul Germaniei, Alternativa pentru Germania (AfD), parţial de extremă dreaptă, a putut să-şi sporească bazinul electoral, în timp ce marile partide SPD şi CDU au pierdut în continuare teren.

Rezultatele nu m-au surprins. În timpul campaniei electorale am călătorit cu autocarul prin Germania, împreună cu redacţia Africa a DW, şi am vizitat localităţi din est şi din vest. Cel mai mult m-a surprins numărul mare de afişe electorale ale AfD, foarte vizibile în oraşe cum ar fi Halle an der Saale, din est. Acolo am avut posibilitatea de a sta de vorbă direct cu politicieni şi cu alegători. Şi mi-a devenit clar că alegătorii din estul Germaniei au o atitudine foarte critică faţă de marile partide parlamentare. Mulţi se simt abandonaţi de clasa politică. Alegerea formaţiunii AfD este pentru mulţi calea de a-şi exprima nemulţumirea faţă de politicieni. Unitatea poate probabil să apară abia după ce ambele părţi ale Germaniei reunificate devin conştiente de inegalităţile în continuare existente.

Dr. Harrison Mwilima, redactor DW

Divizare pentru unii, unitate pentru ceilalţi

Motivele sunt multiple. Războiul Rece a divizat Germania. Concomitent, divizarea a creat un oarecare sentiment de unitate în interiorul ţărilor blocului socialist. Ţări africane, guvernate de partide socialiste, au fost integrate în această unitate prin proclamarea solidarităţii. Pe fundalul ideii socialiste, anume că toate ţările trebuie să se sprijine reciproc, mii de tineri din Mozambic şi Angola s-au dus în Republica Democrată Germană (RDG), pentru a lucra acolo şi a elimina penuria de muncitori calificaţi în industria-cheie. Mai mult decât atât, unii tineri au primit burse pentru a studia la universităţile din RDG.

Înaintea alegerilor generale, echipa DW Africa a vizitat mai multe oraşe germane, între care şi capitala Berlin

Acest sentiment de unitate între ţările socialiste s-a curmat brusc în 1989, odată cu căderea Zidului din Berlin. Unii muncitori au rămas în Germania şi după reunificare, alţii s-au văzut nevoiţi să se întoarcă în Mozambic sau Angola.

"Unitatea" ar putea însemna mult mai mult

Istoria arată cât de diversă poate fi semnificaţia termenului de "unitate". O reunificare poate avea loc la multe niveluri diferite şi este un proces de durată. Integrarea regională este astăzi unul din cele mai importante obiective atât ale Uniunii Europene cât şi ale Uniunii Africane. Eu am sentimentul că există tot mai mult dorinţa realizării unei unităţi între oameni, regiuni şi ţări.

La 31 de ani de la reunificare ar fi o idee bună să se susţină în continuare idealul unităţii, iar atingerea acestei "unităţi" să fie privită ca o năzuinţă naturală în continuă creştere.