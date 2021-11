Opinie: Quo vadis, Germania?

Noi jurnaliștii suntem adesea trecuți prin multe. Sentimentele nu-și prea au locul în munca de zi cu zi, și este, de altfel, corect așa. Sarcina noastră este să observăm și să analizăm, să punem față în față opinii diferite, să identificăm și să indicăm greșeli și eșecuri. Confruntați cu tragediile, și jurnaliștii sunt însă oameni.

O colegă a fost recent la o secție de terapie intensivă, pentru a vedea cu ochii ei situația tot mai dramatică din spitale. În redacție a povestit ulterior că a fost nevoită mai întâi să-și revină ea însăși după această vizită și să încerce să proceseze cele văzute. Asistenta și doctorița cu care a putut sta de vorbă au plâns în timpul interviului - atât de disperate au ajuns între timp.

Smulși din viață

Să notăm că este vorba de persoane care se confruntă zilnic cu suferința semenilor lor și care sunt obișnuiți, prin natura profesiei lor, cu moartea. Acum însă, pierd pacienți care anterior erau total sănătoși înainte de a se infecta cu coronavirusul și care ar fi trebuit să aibă încă în față ani mulți de viață.

Corespondenta DW la Berlin Sabine Kinkartz

Peste 200 de morți pe zi, cu tendință crescătoare. Până la Crăciun ar putea fi atât de mulți, încât sărbătorile ar urma să fie ceremonii îndurerate. Multe persoane dragi nu vor mai fi prezente, smulse din viață și din mijlocul familiilor, deși erau bine cu puțin timp în urmă.

Majoritatea victimelor vor muri pentru că au refuzat vaccinul anti-coronavirus. Pentru că au avut îndoieli, pentru că au crezut că vaccinul ar putea fi dăunător, pentru că nu au vrut să cedeze presiunilor de a se vaccina. În orice caz, au crezut că infectarea nu va fi atât de periculoasă.

Neîncrezători și agresivi

În noiembrie 2021, Germania se află într-o situație mai proastă decât în urmă cu un an. Și asta chiar dacă avem vaccinul ca soluție la această problemă. Cota vaccinării este sub 70%, în landurile Saxonia și Bavaria chiar semnificativ sub această valoare. De ce există tocmai în Germania atât de mulți antivacciniști? Gânditorii contra - Querdenker -, cum se autointitulează, vor să scoată astfel în evidență că ei se opun politicii, statului, mass-media și majorității societății. De ce este neîncrederea atât de mare, ba mai devine și agresivă, cu potențial exploziv enorm pentru societate?

Aceste întrebări nu au un răspuns unic și clar. Politicienii sunt însă și ei responsabili pentru situație. De la izbucnirea pandemiei, au dat adesea dovadă de nesiguranță, impulsivitate și lipsă de curaj. Autoritățile de land, responsabile pentru măsurile de protejare de infecții, nu au fost deseori de acord unele cu celelalte în privința măsurilor necesare. În consecință, competențele au fost transferate guvernului federal. Ceea ce a fost oarecum de ajutor - dar apoi au venit alegerile generale.

Și antivacciniștii sunt alegători

În vară, când alte țări europene au impus cu înțelepciune obligativitatea vaccinării pentru anumite grupuri profesionale, ca măsură preventivă pentru toamnă și iarnă, în Germania toate partidele s-au făcut că nu știu despre ce e vorba. De teama pierderii alegătorilor și a împingerii lor în brațele populiștilor de dreapta de la AfD, partid care îi curtează de zor și pe față pe așa-zișii Querdenker și pe antivacciniști.

Nu va exista obligativitatea vaccinării, au promis toți cei implicați în campania electorală. Și e greu să o dea acum la întors. Așa că se încearcă izolarea celor nevaccinați. Premierii de landuri, care au discutat din nou după o pauză de patru luni cu cancelara în exercițiu despre situația pandemiei, se bazează pe așa-numitele reguli 2G și 2G Plus (care îi exclud pe cei nevaccinați, respectiv solicită test negativ și celor vaccinați sau vindecați).

Fără acces pentru cei nevaccinați - astfel de afișe se vor vedea tot mai des

Urgența epidemică de amploare națională nu s-a încheiat

Ca și când aceasta ar fi soluția! Este vorba doar de frânturi din viața de zi cu zi. Nimeni nu poate fi exclus de la așa-numita aprovizionare de bază. Cu toții mergem la cumpărături, la muncă, unde ar trebui să se aplice regula 3G, adică acces pentru cei vaccinați, vindecați sau testați negativ. Așa ceva este prevăzut și pentru mijloacele de transport în comun. Dar cine va controla respectarea acestor măsuri? S-au gândit la asta SPD, ecologiștii și FDP, care urmează să guverneze împreună și care au votat joi pentru o nouă lege de protecție față de infecții?

O nouă lege privind protecția față de infecții care ar urma să înlocuiască actualul cadru legislativ - legea privind situația de urgență epidemică de amploare națională. Aceasta din urmă nu mai era sustenabilă juridic, deoarece între timp majoritatea populației este vaccinată. Dar situația de urgență nu s-a încheiat iar acest lucru ar fi trebuit comunicat și la nivel politic, ceea ce nu s-a făcut. În schimb, s-a semnalat că noua lege prevede mai puține restricții. A fost înăsprită doar odată cu creșterea numărului de noi infectări, dar impresia proastă deja făcută nu mai poate fi ștearsă.

Vaccin obligatoriu - de îndată și pentru toți!

Legea prevede cedarea de către guvernul federal a atribuțiilor de decizie către cele 16 autorități regionale. Consecința va fi că nu va mai exista din nou o politică unitară, ci o cacofonie de păreri și discuții interminabile despre calea corectă de urmat în pandemie. Dar soluția este deja evidentă: vaccinarea. Avem destul ser disponibil, lipsește doar voința publică.

Când o să priceapă odată și politicienii că apelurile nu ajută la nimic, nici așteptarea ca fiecare individ în parte să-și asume singur responsabilitatea? Există o singură soluție: obligativitatea de vaccinare pentru toți. Nu doar pentru anumite grupuri profesionale. Și este incredibil că această obligativitate nu există deja pentru personalul din sistemul medical, căminele de îngrijire, școli și grădinițe.

Să învățăm din greșeli

Lipsește curajul politic. Și știu deja că un vaccin obligatoriu nu mai poate ajuta la oprirea valului patru al pandemiei. Nimic nu-l mai poate opri. Până la Crăciun, vor muri câteva mii de oameni bolnavi de COVID-19. Dar dacă nu se schimbă nimic, valul patru va fi urmat de valurile cinci și șase. Vom reuși să rupem această dinamică doar dacă ne vaccinăm și ulterior primim dozele booster necesare. Să sperăm că ne va fi mai bine la Crăciunul din 2022 și că vom fi învățat din greșelile de acum.