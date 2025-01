Opinie: Poate câștiga Antonescu împotriva lui Georgescu?

În vreme ce Călin Georgescu, despre care serviciile secrete au spus că e candidatul Moscovei, își face o campanie agresivă de erou pe care sistemul vrea să-l sfâșie, Crin Antonescu, candidatul PSD+PNL+UDMR, face pași înapoi, vorbește nesigur, nu pare să aibă un program, se arată obosit și cere muniție de la partide.

PSD și PNL răspund fără convingere, nu par să fi înțeles mesajul alegătorilor așa cum a fost transmis mai cu seamă în prima rundă a prezidențialelor din 24 noiembrie, când pe primul loc s-a situat extremistul Călin Georgescu. Oamenii s-au săturat de fețele uzate ale politicii autohtone și se lasă manipulați cu ușurință spre extreme, mai ales dacă în zona democratică nu există un lider credibil și bine pregătit.

Ajutat de rețele sociale, de rezerviștii instituțiilor de forță, de lipsa de reacție rapidă a serviciilor secrete, totul pe fondul nemulțumirii generale și a prezidențiabililor mediocri, Călin Georgescu a reușit să se transforme într-un lider cu potențial de creștere. După ce Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale la începutul lunii decembrie, Georgescu a continuat să lucreze la imaginea lui. Cel mai mare impact îl are procesul împotriva anulării alegerilor care se mută de la Curtea de Apel la Înalta Curte. În plus, tot în favoarea campaniei sale de victimizare, avocații lui Călin Georgescu au contestat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor, pe motiv că i-ar fi fost încălcat dreptul la alegeri libere. Mai mulți experți în drept internațional susțin că CEDO n-ar avea niciun fel de competență în ce-l privește pe Călin Georgescu fiindcă această instanță constată doar dacă autoritățile statale au încălcat drepturi fundamentale individuale. În cazul de față, judecătorii constituționali au anulat însă întregul proces pe motive de siguranță națională, ce-i drept încă nedemonstrate până la capăt, dezavantajându-i inevitabil pe candidații aflați pe primele două locuri, care ar fi intrat în turul al doilea.

Candidatul Georgescu vrea doar să demonstreze că este victima sistemului național și eventual a celui european. Cu cât are mai multe verdicte împotriva lui, cu atât va deveni mai popular. Deja, potrivit unui sondaj despre care a vorbit primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, Georgescu are o susținere de circa 40% în cursa prezidențială care urmează să aibă loc în această primăvară. Nicușor Dan vrea la rândul lui să intre în competiția pentru Cotroceni, dar potrivit datelor pe care le are scorul lui, la fel ca al candidatului marii coaliții, Crin Antonescu ar fi între 15 și 25% .

Călin Georgescu este în avantaj, nu are partide să-l susțină, se declară independent, a renunțat la retorica anti-occidentală și construiește pe ideea națională, a țării nedreptățite de cei mari, a păcii eterne pentru care se luptă. Un cor difuz de politicieni care vor să se (re)credibilizeze susțin tot mai mult ideologia naționalistă: fostul ministru Victor Ponta care-i adusese pe chinezi să preia o parte a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a așezat în fruntea plutonului și, lăudând întâlnirea prim-ministrei italiene Giorgia Meloni cu Donald Trump, a scris: „Cred că și românii se pot elibera de Propaganda antiromânească din ultimii ani și pot să pună România pe primul loc!”. Crin Antonescu s-a declarat și el un admirator al noului președinte american și a vorbit despre nevoia de demnitate a liderilor, exemplificând cu mareșalul Antonescu și Nicolae Ceaușescu pentru că „au murit demni”. Deși fost profesor de istorie, Crin Antonescu nu a găsit alți eroi cu care să se identifice, ca și cum naționalismul și dictatura ar fi singurele soluții pentru România.

Prezidențiabilul arcului guvernamental, Crin Antonescu s-a suspendat nu doar pentru că guvernul nu a stabilit încă data alegerilor prezidențiale , ci și fiindcă a înțeles că nu va avea susținere serioasă nici în PNL, de unde a lipsit 10 ani, răstimp în care nu a avut nicio altă ocupație remunerată și nici în PSD, care i-a mai tras odată preșul de sub picioare în 2014 când a mai fost desemnat candidat PNL+PSD la prezidențiale.

Cu toate că liderul PNL, Ilie Bolojan a declarat imediat după autosuspendarea lui Crin Antonescu din poziția de prezidențiabil că este susținut de liberali, zumzetul intern nu s-a oprit și puțini lideri locali i-ar face cu adevărat campanie. În paralel, ideologul social-democraților, Vasile Dîncu a explicat că fostul președinte al liberalilor, Crin Antonescu, ar fi fost doar un candidat de rezervă și că desemnarea lui ca prezidențiabil a fost doar un efect al șocului alegerilor.

Jocurile nu sunt făcute, iar un candidatul comun PSD-PNL uzat, fără energie, fără proiect și fără voință are puține șanse în fața unui radical hotărât și construit, inclusiv cu resurse din afară.