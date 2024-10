Opinie: Păcatele prezidențiabililor din fruntea plutonului

Potrivit CNSAS, Silviu Predoiu „nu a fost colaborator sau lucrător al fostei Securități în sensul legii“. Numai că Predoiu nu a specificat în nici un CV apartenența în ultimii ani ai regimului comunist la fosta Securitate. Silviu Predoiu a fost prim-adjunct al directorului SIE între 2005 și 2018. Nici o informație publică din partea SIE nu l-a deconspirat. Oare de ce?

Liderii plutonului prezidențiabililor, o ștafetă halucinantă

Jocurile politicianiste prin sondajele de opinie comandate de partide pentru alegerile prezidențiale sunt aiuritoare. Sondajele de opinie nu au măsurat și nu măsoară de regulă memoria respondenților. Nu măsoară explicit uitarea complice a politicienilor de top, diversiunea lupului în blană de miel, reaua-credință, minciuna prin omisiune, dezmățul averilor ilicite ascunse sau dimpotrivă expuse vederii, analfabetismul, trecutul vinovat din „Epoca de Aur“ comunistă. Într-un cuvânt, sondajele de opinie măsoară doar popularitatea, vizibilitatea unui politician sau partid politic.

În urmă cu nici o lună, sondajul realizat de INSCOP Research arăta că plutonul candidaților pentru Cotroceni era condus de independentul Mircea Geoană (20,8%), urmat de Marcel Ciolacu (20,5%), Elena Lasconi (16%), Diana Șoșoacă (12,5%, înainte să fie scoasă din cursă de Curtea Constituțională cu sprijinul PSD), George Simion (12,4%), Nicolae Ciucă (5,6%).

În prima parte a lunii octombrie, un sondaj comandat de USR publică rezultate diferite ca de la cer la pământ față de INSCOP. Conducerea plutonului este atribuită lui Marcel Ciolacu. Candidatului PSD (23,4%) aproape că îi suflă în ceafă George Simion (19,8%), urmat de Mircea Geoană (17,2%), Elena Lasconi (17,1%), Cristian Diaconescu (7,6%), Nicolae Ciucă (6,2%).

În nici o lună, George Simion a crescut cu patru procente ca voinicul din poveste – e adevărat că o parte a electoratului eurodeputatei Șoșoacă a migrat în tabăra lui Simion, – Geoană a pierdut trei procente, Lasconi a urcat un procent și, surpriza-surprizelor, fostul ministru al Afacerilor Externe și ulterior al Justiției Cristian Diaconescu, carierist de lungă durată în PSD și ulterior tovarăș de negocieri de colaborare cu George Simion în formula PMP-AUR, a fost creditat cu 7,6%, înaintea lui Nicolae Ciucă (6,2%).

Aspirator de voturi scos din joben de PSD

Cristian Diaconescu e un politician școlit, inclusiv în echipa de consilieri a fostului președinte Băsescu, un bun diagnostician pe politică externă. Prezidențiabilul, un cal troian în probabila competiție pentru turul doi dintre Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, e văzut ca o icoană de politician de o parte însemnată a presei, mai ales prin prestațiile sale de la unele posturi de televiziune. A trecut prin PCR, UNPR (Uniunea Națională pentru Progresul României) ca președinte de onoare al partidului fondat de generalul Gabriel Oprea, PSD și PMP, partidul nășit de fostul președinte Băsescu, pe care l-a și condus o perioadă. Deși traseismul său de la un partid la altul e vizibil de pe lună, Diaconescu candidează ca independent. Faptul că ultimul sondaj de opinie comandat de USR îl plasează înaintea lui Nicolae Ciucă dă seama de jocurile de culise pe care le face PSD pentru a asigura intrarea lui Ciolacu în turul doi și, cel mai probabil, câștigarea fotoliului de la Cotroceni. Diaconescu e un aspirator de voturi scos din joben pe ultima sută de metri de PSD. O manevră care dă seama că strategii partidului, probabil plătiți în aur de 18 karate, își fac bine lecțiile.

„Un ostaș în fruntea țării“ în spatele frontului din Irak

Traseistul Cristian Diaconescu are vorbele la el, față de generalul cu patru stele Ciucă, un dezastru pentru PNL care pare să-l fi împins cu bună știință încă de pe acum în prăpastia unei mărețe prăbușiri la alegerile prezidențiale pentru a-l înlătura din fruntea partidului, mai ales că președintele Iohannis nu-l va mai putea ține în brațe după ce se va scula din fotoliul de la Cotroceni. Plagiatul din teza de doctorat a lui Nicolae Ciucă, pe care jurnalista Emilia Șercan l-a deconspirat, atrăgându-și amenințări cu moartea, e blocat și acum în instanță. O altă piatră de moară pe umerii generalului prezidențiabil este cartea „Un ostaș în slujba țării“, promovată de PNL prin panouri publicitare, afișe, în fapt, prin instrumente electorale, pentru care partidul a cheltuit două milioane de euro din bani publici virați de la buget. În fine, încă o piatră de moară pe umerii viguroși ai generalului, care a fost prezentat îndeobște de către mass-media ca generalul român care a luptat eroic în Irak, este o investigație a jurnaliștilor de la Recorder, care au demitizat eroismul lui Ciucă prin declarația a doi generali italieni care au susținut că batalionul „Scorpionii roșii“, condus de generalul cu patru stele, nu a fost implicat direct în lupte.

Marcel Ciolacu, un revoluționar de carton pe urmele lui Iliescu

Un fost președinte, Ion Iliescu, și, cu șanse mari, un viitor președinte, Marcel Ciolacu, au carnete de revoluționar și au profitat de beneficiile conferite de lege. O investigație Recorder demonstrează că tânărul Marcel Ciolacu din Buzău, 25 de ani la revoluție, și-a falsificat parcursul participării la evenimentele sângeroase de atunci. Mai mult, din 2023, Ciolacu se luptă în instanță pentru a-și păstra titlul de Luptător cu Rol Determinant, care aduce un plus de beneficii materiale. E memorabilă o declarație publică a lui Ciolacu: „Nu voi solicita statului român preschimbarea certificatului meu de revoluţionar pentru a beneficia de ceva de pe urma acestui certificat. Dar am dreptul să le arăt nepoţilor mei că nu am fost un fals revoluţionar“.

Fals. Ciolacu a primit în baza certificatului de revoluționar un teren pe care l-a vândut. Ar putea fi pasibil de fals în înscrisuri, dar și de o infracțiune de ordin moral. A călcat cu bocancii cu crampoane pe jertfele a peste o mie de luptători din decembrie ᾿89, dintre care cei mai mulți tineri și copii și mii de răniți.

Românii au uitat și electoratul merită să își reamintească tinerețea falsificată a lui Marcel Ciolacu. Au mai fost și alți profitori de pe urma jertfei tinerilor, printre care chiar președintele Curții Constituționale Marian Enache, dar nici unul nu a aspirat la funcția de șef al statului. Lipsa crasă de morală face din Ciolacu un posibil al doilea președinte revoluționar, după Ion Iliescu. Un redutabil revoluționar în înscrisuri falsificate.

Ciolacu trage toate sforile pentru a intra în turul doi cu George Simion contracandidat. Dacă îi va ieși acest joc, drumul către Cotroceni îi e deschis. Oricât de mult teren au câștigat extremiștii în ultimii ani, electoratul cultivat va avea de ales între un pesedist populist și un extremist, homofob, care de Ziua Internațională a Romilor a insinuat că singura limbă străină pe care ar vorbi-o Marcel Ciolacu este limba romilor. Românii ar alege, ca de fiecare dată, răul cel mai mic.

Pe urmele unui călător la Moscova și la SOV

Parcursul lui Mircea Geoană, fostul număr doi în conducerea NATO, nu impresionează prea mulți români. Nu prea a dat semne de viață în perioada în care a ocupat această înaltă funcție. Electoratul își amintește însă de vizita la Moscova a lui Geoană în campania electorală pentru alegerile prezidențiale fără știrea partidului și de vizita, regizată, la Sorin Ovidiu Vântu în preziua confruntării televizate cu contracandidatul Traian Băsescu. Faptul că e în cărți pentru turul doi al prezidențialelor din 8 decembrie se datorează nu amplitudinii politice, precare, ci candidaturii ca independent. Cât de independent e fostul președinte al PSD, poate că doar veteranii fostei Securități știu. În plus, Mircea Geoană duce, prin recul, și povara că soacra sa, Margareta Costea, ar fi obținut certificatul de revoluționar pentru că s-a rănit la un picior, celălalt decât cel declarat, cu o navetă de sticle de apă minerală. A primit, pentru merite deosebite, un teren de 2.000 de metri pătrați într-o zonă rezidențială din București.

Se pare că Mircea Geoană ar fi fost, în trecut, omul Moscovei, dar e o necunoscută orientarea de azi a independentului de care se teme Marcel Ciolacu.