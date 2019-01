Opinie: Marea Britanie la răscrucea istoriei

Nu există, probabil, nici un deputat în parlamentul britanic care să nu simtă gravitatea momentului istoric al votului din 15 ianuarie. Rezultatul va influența soarta mai multor generații din Marea Britanie, e vorba de viitorul economic al țării, de reputația ei internațională, de conviețuirea generațiilor și de atitudinea față de imigranți.

Pe moment, toate semnalele politice indică un eșec al șefei de guvern Theresa May - ceea ce ar fi bine. Acordul pe care l-a propus pentru ieșirea Regatului Unit din UE nu respectă pe deplin ceea ce le-au promis politicienii care au pledat pentru Brexit susținătorilor lor. Peste câțiva ani, Marea Britanie va putea, probabil, să-i aleagă pe imigranții din statele UE pe care vrea să-i primească, și va părăsi instituțiile Uniunii Europene. Brexitul va dăuna însă creșterii economice. Nici nu poate fi vorba de mai multe miliarde economisite prin părăsirea UE care să ajungă în sistemul public de sănătate britanic, promise de susținătorii Brexitului. Regatul Unit suveran, în care curge lapte și miere, rămâne un simplu produs al imaginației.

Birgit Maaß, redactor DW

Theresa May a comis multe erori. Mult timp a trecut sub tăcere consecințele economice ale Brexitului, și nu le-a spus clar cetățenilor că Marea Britanie va fi nevoită să accepte compromisuri cu UE, pentru a evita o ieșire foarte dureroasă din uniune la sfârșitul lui martie. În loc să construiască punți de legătură și să se apropie de alte partide, a contribuit la scindarea țării. Mulți cetățeni au fost bulversați când Theresa May i-a numit "citizens of nowhere" ("cetățeni de nicăieri") pe cei care se percep drept mobili și flexibili, deci și pro-europeni.

Prin simțul datoriei și voința de fier de care a dat, May a câștigat mult respect - chiar și din partea adversarilor ei. Poate că șefa guvernului de la Londra și-a pierdut însă, din exces de zel, busola morală. Ea pare obsedată de o prezumtivă misiune istorică, cea de a pune în practică dorința exprimată de majoritatea electoratului la referendumul despre Brexit. Oprirea migrației libere a cetățenilor UE în Regatul Unit pare să fi devenit Sfântul Graal pentru Theresa May. Prin liniile roșii foarte stricte pe care le-a impus încă devreme, cum ar fi ieșirea din piața comună și din uniunea vamală, șefa de guvern și-a blocat propria echipă de negociatori.

În zadar mai încearcă May să-i convingă pe parlamentarii din camera inferioară, certați de mult, că există doar acest "deal", iar în caz contrar nu e posibil Brexitul. Premierul respinge categoric un al doilea referendum privind ieșirea din UE.

Pe de altă parte, referendumul din 23 iunie 2016 a reflectat o imagine de moment, iar diferența dintre scorul obținut de tabăra pro-Brexit și adversarii ei a fost mică. În 2016, nimeni nu prea știa ce înseamnă, de fapt, Brexitul. Între timp e clar că multe promisiuni ale politicienilor care susțineau ieșirea din UE nu pot fi indeplinite. Ar fi democratic ca electoratul să fie întrebat acum încă o dată dacă vrea Brexitul.

Așadar, ar fi bine ca parlamentarii să respingă "deal"-ul propus de May, pentru a deschide calea spre un al doilea referendum. Sigur că Marea Britanie poate să părăsească UE, dar urmările negative economice vor fi semnificative. Poporul ar trebui să hotărască dacă vrea, într-adevăr, Brexitul în aceste condiții.