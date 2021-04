Opinie: Imaginea inversată a mamei în Germania 

În vârstă de 40 de ani, mamă a doi copii, Annalena Baerbock a fost desemnată de Partidul Verzilor drept candidata formațiunii la funcția de cancelar federal. Cu șanse reale de reușită, am putea spune, dacă ne uităm la cota de popularitate a ecologiștilor germani.

Nominalizarea are și o componentă simbolică, Germania modernă fiind reprezentată, iată, de o femeie din generația de după căderea Zidului Berlinului. Mai bine ea decât cei doi bătrâni morocănoși care și-au disputat candidatura în Uniunea CDU/CSU. (Autoarea se referă la Markus Söder, 54 de ani, premier al landului Bavaria, liderul Uniunii Creștin-Sociale, și la Armin Laschet, 60 de ani, premier al landului Renania de Nord-Vestfalia și președinte al Uniunii Creștin-Democrate. Acesta din urmă va fi candidatul grupului conservator CDU/CSU în alegerile din toamnă, n.r)

Copiii și guvernarea?

Autoarea DW Sonya Angelica Diehn

Ca mamă care muncește, am primit cu entuziasm hotărârea luată de Partidul Verzilor, mai cu seamă după ce am observat reacția oamenilor pe rețelele de socializare la curiozitatea unei părți a presei germane, care se întreabă cum poți împăca funcția de cancelar cu ”funcția” de părinte.

Această preocupare, pe care am sesizat-o într-un articol online, la scurt timp după anunțarea candidaturii Annalenei Baerbock, este doar unul dintre numeroasele exemple punând sub semnul întrebării capacitatea mamelor care lucrează de a-și îngriji în mod corespunzător pruncii.

După un deceniu pe care l-am petrecut în Germania, vehicularea ideii că Annalena Baerbock ar putea să nu fie potrivită pentru această slujbă de înaltă responsabilitate deoarece are copii nu m-a surprins cu adevărat. În pofida reglementărilor generoase privind maternitatea și concediul parental, cei mai mulți germani au păreri uimitor de demodate atunci când vine vorba de activitatea profesională a mamelor.

Mame neglijente

Numai eu știu cât de des am auzit în Germania termenul arhaic ”Rabenmütter” (mame absente, neglijente, care își abandonează ”cuibul” în favoarea serviciului, lăsându-și ”puii” să se descurce pe cont propriu n.r).

Annalena Baerbock în 2019 la un eveniment de partid

Însă atitudinea negativă a germanilor față de mamele care lucrează este mult mai insidioasă. Sugestia că Annalena Baerbock este inadecvată în calitate de cancelar federal, fiind o mamă cu serviciu, reflectă o atitudine nu doar adânc înrădăcinată în mentalitatea germanilor, ci și instituționalizată, în special în domeniul îngrijirii copiilor.

Faptul că Annalena Baerbock este mamă a doi copii mici (născuți în 2011 și 2015) este tematizat mult prea des în presă. Mai cu seamă dacă ținem seama că, în cazul celor doi rivali conservatori, copiii acestora nu au fost pomeniți niciodată în dezbaterile publice.

Armin Laschet, candidatul desemnat al Uniunii CDU/CSU, are trei copii adulți, în timp ce Markus Söder, până marți rivalul lui Laschet în cursa pentru nominalizare, are patru copii. Cei doi băieți ai săi, născuți în 2004, respectiv 2007, încă merg la școală.

O parte a presei se concentrează exact asupra acestui aspect: în vreme ce Baerbock este prezentată mai degrabă ca mamă, sugerându-se o incompatibilitate între condiția maternă și deținerea unei poziții politice înalte.

Armin Laschet şi Annalena Baerbock la Conferinţa de Securitate de la München

Să fiu bine înțeleasă: această discuție se sprijină pe o realitate imediată, pe care nicio mamă care merge la serviciu n-o poate eluda: nici joburile ”normale” nu permit întotdeauna un echilibru perfect între rolul de părinte și activitatea profesională. Din fericire, mulți angajatori din Germania oferă program de lucru flexibil și opțiunea de a munci cu normă parțială, astfel încât părinții să poată avea grijă de copiii lor.

Însă tristul fapt este că în Germania condițiile sunt de așa natură încât viața profesională a unui părinte - de obicei a mamei - trebuie musai sacrificată.

Lipsa locurilor în grădinițe este o problemă constantă în rândul părinților din Germania. În teorie, fiecare copil are dreptul la un loc la creșă, respectiv grădiniță. Cu toate acestea, realitatea este foarte diferită: căutările încep încă din timpul sarcinii, viitorii părinți se înscriu pe liste de așteptare și întreabă în dreapta și-n stânga. Deseori fără niciun rezultat.

La nivel național, aproximativ 14 la sută dintre copiii cu vârsta sub trei ani nu găsesc loc la creșă/grădiniță, cifrele variind foarte mult de la o regiune la alta. În estul Germaniei, situația este de obicei mai bună, grație moștenirii comuniste.

În Renania de Nord-Vestfalia, landul în care trăiesc și unde Armin Laschet, candidatul conservator la cancelaria federală este în prezent prim-ministru – procentul copiilor fără loc de îngrijire peste zi este de 19%. La Bonn, oraș în care locuiesc - 21%. La nivel național există un deficit de 342.000 de locuri de îngrijire a copiilor sub vârsta de trei ani. Numai la Bonn lipsesc aproximativ 2000.

Trimiţi CV ca pentru un loc de muncă

Markus Söder, liderul CSU

În cartierul meu din centrul orașului Bonn există șase grădinițe pe o rază de 10 minute de mers pe jos. După nașterea fiului nostru am trimis cereri la toate dintre ele - dar nu am obținut loc nicăieri. Aproape toate solicită un CV adecvat, așadar trebuie să precizezi unde lucrezi și să trimiți o fotografie de familie. Am simțit că scriu o aplicație pentru un loc de muncă!

Fiul nostru are acum doi ani. Administrația orașului ne-a ajutat să găsim o soluție, făcându-ne rost de o bonă de ale cărei servicii suntem într-adevăr foarte mulțumiți.

Singura problemă este că programul acesteia se încheie la ora trei după-amiaza, ba chiar la ora două, în zilele de vineri, ceea ce înseamnă că nu poți lucra cu normă întreagă. Statistic, fiul nostru nu face parte dintre cei 21 la sută de copii mici ai Bonn-ului fără un loc de îngrijire peste zi, fiind considerat ”asigurat”.

Și atunci, sigur că te întrebi cum poți împăca rolul de părinte și serviciul. O variantă ar fi să îți dai pruncul la o grădiniță privată, plătind aproximativ 1000 de euro pe lună pentru asta. O altă variantă ar fi ca mama ori tatăl copilului să își sacrifice cariera. În cele mai multe cazuri, pasul acesta este făcut de mamă. La noi, în mod excepțional, sacrificiul aparține tatălui. Noi numim acest lucru ”părinți picați în plasă”.

Ca mamă, Annalena Baerbock ar trebui să cunoască foarte bine aceste realități. Eu una sper ca ea să fie următorul cancelar german. Baerbock nu numai că ar putea ajuta mamele care muncesc, eliminând prejudecățile ”mamei neglijente”, ci poate că ar lua și măsuri politice pentru ca părinții să nu mai pice în plasă...