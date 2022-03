Opinie: Cuvinte care pot schimba lumea - discursul lui Biden în Polonia

Au fost cuvinte istorice, care amintesc de celebrul discurs de la Berlin al președintelui SUA John F. Kennedy, dar și de alocuțiunea sub motto-ul Blood, Sweat and Tears a lui Winston Churchill din cel de-al Doilea Război Mondial. Cele mai importante cuvinte i-au fost adresate lui Vladimir Putin: lumea liberă este unită. Planurile imperiale ale Rusiei vor eșua. Ucraina are dreptul la libertate și suveranitate. Decizia Kremlinului de a începe războiul va ruina economia rusă și le va anula rușilor perspectivele de viitor.

Avertizarea pe care președintele SUA Biden a transmis-o conducerii ruse în cadrul vizitei sale în Polonia a fost foarte clară: apărarea unui aliat atacat este o "datorie sacră" pentru NATO, SUA vor apăra la nevoie fiecare centimetru al teritoriului NATO. Aceste cuvinte, rostite în fața impresionantului palat regal de la Varșovia, a cărui distrugere în 1939 devenise simbolul unor acte de război barbare, au avut o semnificație importantă și pentru gazdele poloneze ale președintelui SUA.

Discursul nu a fost lipsit de momente emoționante, de pildă, când șeful Casei Albe a vorbit despre o fetiță ucraineană, pe care a întâlnit-o cu câteva ore mai devreme la Varșovia. Micuța refugiată l-a întrebat ce se va întâmpla cu tăticul ei, care luptă în război. O întrebare dramatică, la care nici măcar cel mai puternic politician din lume nu poate să răspundă. Și datorită acestei compasiuni autentice, Joe Biden este liderul lumii libere.

Libertatea are un preț

În mod asemănător ca premierul britanic Churchill în alocuțiunea din 1940 în fața parlamentului britanic, nici Biden nu a promis o victorie rapidă și facilă asupra forțelor întunecate ale tiraniei. Nu, lupta va dura și va fi costisitoare. Freedom is not for free - libertatea are un preț: această înscripție de pe monumentul de la Washington dedicat militarilor căzuți în războiul din Coreea este o parte importantă a mentalității americane. Și Germania trebuie să fie dispusă să iasă din zona ei de confort.

Discursul lui Biden a fost plin de laude la adresa gazdelor poloneze. Șeful Casei Albe a subliniat că polonezii și-au deschis casele și inimile pentru refugiații din Ucraina, ceea ce reprezintă un mare gest de umanitate. Nu a lipsit însă o aluzie critică la adresa guvernului conservator de la Varșovia. Biden a vorbit fără echivoc despre importanța majoră a libertății presei pentru democrație, adăugând că "fiecare trebuie să-și facă lecțiile". Probabil s-a referit la planurile Varșoviei de a înlătura de pe piața media din Polonia postul american TVN, critic la adresa guvernului polonez. O lege care ar permite acest lucru a fost oprită în ultimul moment prin veto de către președintele Poloniei, Andrzej Duda.

O abordare puternică: încurajarea

Biden a început și a încheiat alocuțiunea cu un citat foarte potrivit pentru publicul polonez. E vorba de cuvintele Papei Ioan Paul II, originar din Polonia, rostite la începutul pontificatului său în 1978: "Să nu vă temeți!" Aceste cuvinte i-au inspirat mai ales în Polonia pe cei care se opuneau regimului comunist, loial Moscovei, contribuind, în final, la victoria împotriva dictaturii.

După 44 de ani, discursul lui Biden are aceeași abordare: îi încurajează pe oameni și anunță că obiectivul este sfârșitul tiraniei: "Libertatea se va impune cu lumină împotriva întunericului."

Vor schimba cuvintele lui Joe Biden lumea, ca odinioară cele rostite de Ioan Paul II?