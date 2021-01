Opinie: Afară cu Trump de pe scena politică!

Nu, incidentele din 6 ianuarie nu au fost un accident. Nu au fost o întâmplare. Au fost consecința inevitabilă a unei președinții de patru ani bazate pe furie în loc de adevăr și în care poziția politică a simpatizanţilor a fost transformată în ură împotriva a "ceea ce e diferit".

Donald Trump poartă răspunderea

Am fost la fața locului și am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele cum discursul lui Donald Trump în acea zi rece de ianuarie i-a transformat pe demonstranții majoritar pașnici într-o mulțime furioasă. Nu există nicio îndoială că președintele i-a îndemnat pe oameni să ia cu asalt Capitoliul. Cum pot fi înțelese altfel formulări precum "Nu vom putea niciodată recuceri țara noastră prin slăbiciune, trebuie să dăm dovadă de forță și să fim puternici"? Trump a adresat acest mesaj maselor prezente la miting, împreună cu îndemnul de a mărșălui spre Capitoliu.

Ines Pohl, șefa biroului DW de la Washington

Am vorbit cu oameni din toată țara veniți în capitala Americii pentru a protesta față de aceste alegeri pretins "furate". Majoritatea erau americani de rând, convinși cu adevărat că Donald Trump este câștigătorul scrutinului prezidențial. Total infiltrați de minciunile lui Trump și captivi în diverse bule pe social media. Stimulați și de republicani de frunte care au ales total iresponsabil să împărtășească aceste minciuni periculoase. Republicani care și-au încălcat jurământul de a respecta Constituția, împinși de lăcomia puterii personale.

Republicanii trebuie să-și revină

Și tocmai pentru că nu este vorba doar de o mână de lunatici, democrații trebuie să facă acum tot ce pot pentru a împiedica o nouă candidatură a președintelui încă în exercițiu. Donald Trump are mâinile pătate cu sânge. Au murit oameni în asediul asupra Capitoliului. Este un motiv suficient pentru a demara o a doua procedură de destituire a șefului statului. Și mai important este însă să se organizeze luarea unei decizii majoritare în Congres care să-i interzică lui Donald Trump să mai candideze vreodată la o funcție publică. În acest sens ar fi nevoie de o majoritate de două treimi, realizabilă doar dacă 20 de congresmeni republicani i-ar întoarce în cele din urmă sptatele lui Trump.

Democraţii vor avea de luat decizii grele în aceste zile. Dacă lansează direct acest demers, există riscul ca primele zile ale președinției lui Joe Biden să fie marcate de discuția privind viitorul lui Donald Trump. Unii susțin deci o amânare a demersului, pentru a da timp noii administrații să lucreze și să ia măsurile atât de necesare de stopare a catastrofei COVID. Între 3000 și 4000 de oameni mor zilnic în SUA infectați cu noul coronavirus. Chiar dacă este vorba de o premieră absolută, procedura împotriva lui Donald Trump ar putea fi demarată și la săptămâni după transferul de putere.

S-ar putea ca numeroși susținători ai lui Trump să creadă că aceste măsuri le confirmă bănuielile că sistemul politic din SUA ar fi "infiltrat". Dar este un risc care trebuie asumat.

Partidul Republican a dovedit în mod repetat că nu face față jocului de putere prestat de Donald Trump. Dacă acesta va putea candida din nou peste patru ani, ar putea lua ostatic întregul partid. Și nu doar pe cei 73 de milioane de americani care au votat cu Donald Trump în 2020. Este foarte posibil ca în 2024 să li se mai adauge câteva milioane, dacă el va putea să lucreze mai departe la transformarea realității într-un fel de Trump-Show, cu scopul de a reveni la Casa Albă.

Toți responsabilii politici trebuie să priceapă că răspândirea de minciuni și instigarea la ură au consecințe - și pun capăt imediat carierelor politice. Asediul asupra Capitoliului a fost doar un preambul la ceea ce se mai poate întâmpla.