Opinia invitatului: Diversificarea, cheia securității energetice

Guvernul german a avut parte de câteva săptămâni agitate. Gazoductul Nordstream, care a trebuit să fie ținut în viață în mod artificial, a devenit în mod oficial un cadavru scufundat. Într-un efort al guvernului federal de a controla securitatea aprovizionării țării, cel mai mare furnizor de gaze din Germania, Uniper, a fost naționalizat. Recentele deplasări ale ministrului economiei Robert Habeck și, mai nou, ale cancelarului însuși au dus la încheierea unui nou acord cu Emiratele Arabe Unite vizând furnizarea de gaz natural lichefiat (GNL). Acest ultim acord, parte dintr-o serie mai amplă de înțelegeri, nu ar fi putut veni într-un moment mai oportun. Pe de altă parte, oricât de rapid ar fi acționat, guvernul trebuie să accelereze ritmul dacă nu vrea să fie depășit de evenimente.

Ani de omisiuni

Germania se confruntă cu o criză energetică fără precedent. E drept, nimeni nu ar fi putut prezice viteza uluitoare a evenimentelor din 2022. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că motivul pentru care asistăm astăzi la o schimbare atât de profundă rezidă în tentativa de recuperare a ceea ce nu am reușit să facem vreme îndelungată.

Privind retrospectiv, poate părea absurd faptul că, pentru o perioadă lungă de timp, Germania s-a bazat aproape exclusiv pe un singur furnizor de gaze. Orice expert în climă ne va spune că viitorul aprovizionării cu energie constă într-o gamă diversă de combustibili și că este nevoie de un mix. Combustibili diferiți pentru industrii diferite: hidrogen pentru industria grea, energie electrică din surse regenerabile pentru sectorul utilităților și așa mai departe. Este bizar prin urmare că, pe măsură ce aceste tehnologii și combustibili s-au dezvoltat, politica energetică germană nu a luat în seamă nevoia de diversificare.

Fostul ambasador german la ONU, Thomas Matussek

În clipa de față, realitatea este cât se poate de limpede. Este musai să explorăm toate căile posibile de aprovizionare cu energie iar Germania să înlocuiască un furnizor important cu o varietate de alternative. În plus, guvernul de la Berlin trebuie să rămână fidel angajamentului său de a atinge obiectivul de zero emisii.

Diversificare în loc de dependență

În acest context, pătrunderea guvernului pe piețele de GNL, în acord cu țările din Europa, este o treabă complicată. GNL-ul este mai curat decât petrolul și cărbunele. O fi el o soluție costisitoare, dar în cele din urmă are şi caracter practic, date fiind problemele de aprovizionare pe termen scurt ale Germaniei. Vorbim despre o soluție ce va asigura o aprovizionare mai sigură și mai diversificată a țării cu gaze naturale în anii următori. În cadrul noului acord cu Emiratele Arabe Unite, un furnizor de energie tot mai important pentru piața europeană, compania de stat Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) va furniza o cantitate inițială de 137.000 de metri cubi de GNL companiei energetice germane RWE spre sfârșitul acestui an. Mișcarea urmează contractelor la fel de importante semnate în acest an cu Australia, Qatar și SUA.

Cancelarul german Scholz și liderul Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan

E limpede că aceste acorduri reprezintă un pas semnificativ în direcția corectă pentru diversificarea energetică a Germaniei - nu în ultimul rând pentru că reflectă parteneriatele existente ale țării pentru aprovizionarea cu energie regenerabilă, adoptând o abordare de aprovizionare cu gaz în prezent, respectiv de aprovizionare cu energie regenerabilă în viitorul apropiat. La începutul acestui an, a fost deja încheiat un acord cu Australia pentru accelerarea furnizării de hidrogen, urmat în luna septembrie a acestui an de un acord privind GNL între Uniper și compania energetică australiană Woodside. Încercarea de a obține un echilibru între aprovizionarea cu GNL și aprovizionarea pe termen mai lung cu surse regenerabile de energie este o abordare rezonabilă. Cele două direcții se completează reciproc în construirea unui sistem diversificat de aprovizionare cu energie.

În definitiv, Germania intră în relații cu o serie de parteneri pentru a stabili o aprovizionare diversificată cu hidrocarburi în prezent și cu surse regenerabile în viitorul apropiat. Nu ar fi trebuit să fie nevoie de o criză pentru a ajunge în acest punct, dar cel puțin dezvoltarea este acum în curs de desfășurare.

Este o perioadă tulbure pentru Germania, dar măsurile luate de guvern sunt cele corecte. Aprovizionarea diversificată de la parteneri mai mici, dar de încredere, care sunt capabili să ne garanteze securitatea energetică, fără a compromite obiectivele noastre în materie de climă. Ce vis frumos a fost acesta în urmă cu un an, iar astăzi el devine treptat o realitate. Ce face criza din om!

Fostul diplomat Thomas Matussek a fost ambasador al Germaniei în Regatul Unit, a lucrat la Națiunile Unite și în India și a fost șeful de cabinet pentru doi miniștri de externe germani.