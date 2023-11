Operațiune anti-Hamas în spitalul Al-Shifa din Gaza

Trupele israeliene îi caută prin camere și prin subsol pe luptătorii Hamas.

Israelul susţine că Hamas are un centru de comandă sub spital şi că îl foloseşte ca să-şi ascundă operaţiunile militare şi pentru a ţine ostatici. Hamas neagă acest lucru, dar Casa Albă a declarat marţi că are informaţii care susţin varianta Israelului, deşi SUA nu sprijină atacurile împotriva spitalelor.

Sute de angajaţi şi pacienţi se află încă la Al-Shifa, alături de mii de persoane care au căutat adăpost de atacurile Israelului.

IDF susţine că soldaţii au adus provizii medicale pentru pacienții și medicii prinși în mijlocul luptelor.

Pe de altă parte, în premieră, oficialii israelieni permit să intre transporturi de combustibil în Fâșia Gaza, destinate spitalelor, care funcționează cu generatoare.

Iată cele mai importante evenimente de miercuri, 15 noiembrie, în războiul dintre Israel și Hamas, care a ajuns în ziua 40:

Percheziții în camerele și în subsolul spitalului - Trupele israeliene îi caută prin camere și prin subsolul spitalului Al Shifa pe luptătorii Hamas. Israelienii au anunțat că în timpul luptelor de lângă spital mai mulți luptători Hamas au murit. De asemenea, ei spun că au adus provizii medicale pentru pacienții și medicii prinși în mijlocul luptelor. „Înainte de a intra în spital, forțele noastre s-au confruntat cu dispozitive explozive și escadroane de teroriști, au urmat lupte în care teroriștii au fost uciși. Putem confirma că incubatoarele, alimentele pentru copii și proviziile medicale aduse de tancurile IDF din Israel au ajuns cu succes la spitalul Shifa. Echipele noastre medicale și soldații vorbitori de limbă arabă se află pe teren pentru a se asigura că aceste provizii ajung la cei care au nevoie", susţine IDF.

Un singur spital funcţional - În partea de nord a Fâşiei Gaza un singur spital mai acceptă pacienţi, date fiind luptele dintre armata israeliană şi Hamas, precum şi lipsa combustibilului şi a altor utilităţi, a indicat Biroul ONU de Coordonare a Afacerilor Umanitare. Spitalul Al-Ahli din oraşul Gaza este încă funcţional, dar la capacitate minimă.

Trupele israeliene au preluat controlul asupra unei tabere de refugiați din apropierea orașului Gaza, a declarat un purtător de cuvânt al armatei. IDF a difuzat imagini de la fața locului.

Palestinieni ucişi în Ciosiordania - 182 de palestinieni au fost uciși în Cisiordania începând cu 7 octombrie, potrivit ONU, dintre care 46 erau copii. Opt oameni au fost uciși doar în ultimele 24 de ore.

Israelul permite combustibil în Gaza - În premieră, oficialii israelieni sunt de acord să intre transporturile de combustibil în Fâșia Gaza pentru operațiuni umanitare. Până acum, Israelul a interzis transporturile de combustibil, spunând că Hamas va fura proviziile pentru uz militar. Dar combustibilul este esenţial spitalelor din Gaza, care funcționează cu generatoare, iar penuria a împiedicat ONU să livreze ajutor umanitar. Israelienii vor permite intrarea a 24.000 de litri de combustibil. Camioanele ONU vor avea acces să se reîncarce la punctul de trecere Rafah de la granița cu Egiptul. Decizia a fost luată ca răspuns la o solicitare din partea SUA.

Hamas: Biden e de vină - Hamas l-a acuzat pe preşedintele american Joe Biden că este "în întregime responsabil" pentru operaţiunea israeliană în desfăşurare la spitalul Al-Shifa. "Considerăm ocupaţia (israeliană) şi pe preşedintele Biden pe deplin responsabili pentru atacul asupra complexului medical Al-Shifa" de către armata israeliană, a declarat Hamas într-un comunicat.

Medic: Auzem explozii peste tot - Ahmed Mokhallalati, chirurg la al-Shifa, a declarat pentru Al Jazeera că tancuri și buldozere israeliene au intrat în complex: „Tirurile sunt încă puternice și auzim explozii peste tot".

Spital luat cu asalt - "Îi putem vedea cum îndreaptă tunurile tancurilor spre spital. Nu ştim sigur dacă soldaţii se află în interiorul (clădirilor) spitalului, dar sunt în interiorul complexului cu tancurile (...) Au avut loc schimburi de focuri de armă în curte", a declarat pentru CNN Khader Al Zaanoun, reporter al agenţiei palestiniene de ştiri Wafa. Apoi, acelaşi martor a declarat la BBC că soldaţii "au tras o bombă fumigenă care a provocat sufocarea oamenilor. I-am văzut pe soldaţi intrând în departamentul de chirurgie specializată".

Varianta oficială a armatei - "Pe baza informaţiilor de la servicii şi a unei necesităţi operaţionale, forţele IDF desfăşoară o operaţiune precisă şi ţintită împotriva Hamas într-o zonă specifică din spitalul Shifa. Forţele IDF includ echipe medicale şi vorbitori de limbă arabă, care au urmat un antrenament specific pentru a se pregăti pentru acest mediu complex şi sensibil, cu intenţia de a nu face rău civililor". Odată intrată în spital, armata nu are de gând să plece: "În continuarea operaţiunii, se aşteaptă ca incubatoarele, echipamentele medicale şi alimentele pentru copii să fie transferate".

Casa Albă nu vrea spitale bombardate - Casa Albă susţine că are informații conform cărora Hamas și Jihadul Islamic Palestinian folosesc unele spitale din Fâșia Gaza – inclusiv spitalul al-Shifa – pentru a-și ascunde sau susține operațiunile militare și pentru a ține ostatici. Totuşi, Statele Unite nu sprijină atacurile împotriva spitalelor.

