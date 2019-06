Omor prin imprudenta sau crima cu premeditare? De ce distruge PSD/ALDE institutiile

PSD/ALDE nu confisca institutiile si atat, ci le deturneaza de la substanta lor, le compromite, le trimite in registrul mic-nefolositor.

Comportamentul clasic al celui care ajunge la guvernare e sa preia pe fisa de partid institutiile publice.

Sefiile se impart intre cei care au pus umarul la victoria partidului in alegeri si la cei aflati pe alte liste de recompense. Pot fi si premii de consolare, pentru ca unul sau altul nu a fost pe un loc eligibil si nu va fi in esantionul principal al puterii, unde putere inseamna acces la resurse.

Pana la un punct, nimic nou sub soare in guvernarea PSD/ALDE: au fost instalati sefii institutiilor, care de pe lista lui Dragnea, care de pe lista lui Tariceanu, asa cum le-au fost impartelile.

De asta-data, insa, Puterea a avut un plan mai mare si care incepe sa isi arate roadele: compromiterea institutiilor, denaturarea lor, vulnerabilizarea acestora pana in punctul in care nu mai conteaza in logica sociala.

Iar cazul Televiziunii Romane e unul emblematic: chiar si cu TVR Cultural desfiintat - o atrocitate, tinand cont de rolul televiziunii publice si de echipa de jurnalisti onorabili care erau acolo - TVR reusise, datorita jurnalistilor care mai sunt si astazi acolo, sa transmita si la Bucuresti, si la Zimnicea, si la Dorohoi programe consistente, cum a fost co-producerea Festivalului George Enescu. Asta, pana in mandatul PSD al Doinei Gradea, un mandat in care televiziunea publica a fost trimisa in minorat.

Sigur ca lucrurile nu stau bine in Televiziunea Publica de la conducerea lui Valentin Nicolau incoace, dar limita a fost depasita odata cu decizia PSD de a elimina taxa TV si de a strange lantul de dependenta financiara.

Odata cu deciziile editoriale strambe ale conducerii televiziunii, odata cu punerea pe tava a televiziunii lui Liviu Dragnea, care a primit astfel platforma, in plina campanie electorala, sa isi transmita mesajele antieuropene, odata cu iesirea TVR din transmiterea Festivalului George Enescu, odata cu instalarea unor figuri compromise in talk-show-uri de uz partinic, Televiziunea Romana s-a decredibilizat cronic.

A fost o crima fara premeditare?

Putin probabil, mai degraba a fost o strategie de a scoate din circuitul influentei sociale o televiziune care ajunge si in casele de la sate, si in urbanul mic, si in blocurile din cartierele ceausiste. O strategie de a trimite in registrul mic jurnalisti al carui profesionalism ar fi contat in clarificarea agendei sociale, fara ca asta sa insemne opinie politica, ci mai degraba punerea unor teme legitime pe agenda.

Iar in cazul Festivalului George Enescu, pentru ca el este tema la zi, felul in care Marius Constantinescu acoperea evenimentul, substanta interventiilor, a interviurilor pe care le facea - si poate le va mai face -, iar eu una nu stiu multi jurnalisti care sa stapaneasca in mod atat de autentic informatia culturala, avea si acest rol de a igieniza agenda media si sociala.

Si mai sunt astfel de exemple la TVR, dar ar fi poate impudic sa le scriu eu.

Si poate ca ar trece drept un omor prin imprudenta daca nu ar fi si cazul in oglinda al Avocatului Poporului. Dupa mandatul grotesc al lui Victor Ciorbea, la capatul unor ani in care ordonantele emise sau doar intentionate de Guvern au periclitat statutul Romaniei de stat membru al Uniunii Europene si au provocat un exod dramatic al populatiei, ALDE a cerut functia drept premiu de compensatie pentru Renate Weber, care si-a pierdut mandatul de europarlamentar, tocmai din cauza discursului profund antieuropean si antijustitie din campania dusa de seful de partid, Calin Popescu Tariceanu.

Pana aici, iarasi, toate-s vechi, era putin probabil ca majoritatea politica sa cedeze functia lui Peter Eckstein-Kovacs, de vreme ce nici Opozitia nu s-a caznit prea mult sa negocieze si sa faca un adevarat front comun.

Doar ca Renate Weber, candva o voce a societatii civile angajate parcursului democratic al Romaniei, a fost pusa in functie pentru a desavarsi deturnarea institutiei Avocatului Poporului de la rostul ei. Din prima, Renate Weber a anuntat ca Avocatul Poporului nu are de ce sa sesizeze CCR in materie de neconstititionalitate.

Asadar, sa-i amputam prerogativa de a denunta OUG-urile Guvernului. Nu era suficient ca institutia doar sa nu isi faca treaba, a devenit esential ca atributele acestea care incurca un guvern de tipul celui dovedit de PSD/ALDE sa dispara de tot.

Urmeaza doi ani de campanie electorala la Bucuresti, iar legislativele din 2020 sunt adevarata miza. Si PSD/ALDE a vazut bine, in 26 mai, ca nu mai poate castiga alegerile cu cateva promisiuni de tipul cosul cu alimente si nici cu discursul nationalist, intr-o tara din care lumea fuge, tocmai din cauza degradarii cotidiene constante.

Or, a reduce la zero institutii cu rol social este o miza vitala pentru supravietuirea mamutului PSD. Iar reteta a functionat de minune in cazul Institutului Cultural Roman, pe care cateva mandate PSD au reusit sa il scoata din prim-planul cultural si sa il lipseasca de toata influenta pe care o avea in mandatul lui Horia Roman Patapievici.

PSD/ALDE nu vrea doar sa confiste institutiile, sa le imparta oamenilor de partid, sa le controleze resursele. Nu, esential este sa le deturneze de la ceea ce ele trebuie sa faca din punct de vedere social, in asa fel incat sa nu mai fie utile societatii si sa nu mai dezvolte enclave de profesionalism ori de critica.

Capitalul critic al institutiilor sociale e cel care este incompatibil cu regimul PSD/ALDE, unul al mediocritatii prin excelenta si, astfel fiind, nu se poate adresa decat imposturii si fragilitatii intelectuale.

Aceasta compromitere a institutiilor, laolalta cu metodele de recompensare si fidelizare a primarilor cuprinse in ultima ordonanta de guvern, pe care Renate Weber a si anuntat ca nu o va contesta, de vreme ce nu e treaba Avocatului Poporului, sunt pregatirile PSD/ALDE pentru alegeri.

