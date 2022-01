Octavian Ursu, primarul român din Görlitz, despre cum se administrează un oraș din Germania (SpotMedia.ro)

Cum ați ajuns de la București la Görlitz și cum ați câștigat primăria?

Am ajuns acum peste 30 de ani aici, în Görlitz. Am studiat la Conservator, în București. Iar după Revoluția din 1989, am dat examenul de diplomă în București și am căutat să lucrez un an sau doi în străinătate.

Nu cu gândul de a rămâne. Doream să mă întorc. Printr-un anumit complex de împrejurări, am ajuns aici în orașul Görlitz, unde am ocupat un loc în filarmonica orașului.

Practic, așa a început povestea mea aici, în oraș. După cum am spus, nu aveam de gând să rămân. Dar în viață lucrurile nu se desfășoară mereu așa cum ne propunem. Cu timpul, am cunoscut-o pe (atunci - n.red.) viitoarea și (acum – n. red.) actuala mea soție Și, până la urmă, m-am stabilit aici.

Ce v-a determinat să faceți pasul spre politică dintr-o meserie frumoasă care, cu siguranță, cu timpul v-ar fi adus împliniri pe toate planurile?

Schimbarea s-a întâmplat cu timpul și foarte treptat, pentru că, în afara faptului că lucram în orchestră și în teatru, m-am angajat și în societate, în diverse direcții (a colaborat cu asociații, i-a reprezentat pe artiștii de teatru din Görlitz etc). Și la un moment dat am fost întrebat de Partidul Creștin Democrat – căruia îi aparțin, ca membru - dacă mi-aș putea imagina, dacă aș fi de acord să candidez pentru un loc în Consiliul Local.

M-am hotărât să candidez și am fost ales cu un rezultat surprinzător, foarte bun. Și așa a început, practic, cariera mea politică.

După ce am fost în Consiliu, am avansat și pe scara politică a partidului, am preluat conducerea regională a partidului Creștin Democrat. Iar la un moment dat, predecesorul meu, care fusese în Parlamentul Saxon din Dresda, s-a retras. Și am candidat pentru Parlamentul landului Saxonia, unde am fost ales.

După o perioadă în parlamentul saxon, s-a pus și problema cine va candida pentru primăria din Görlitz. Am hotărât să fac și acest pas și am fost ales, în urmă cu 2 ani și jumătate.

Contracandidatul dumneavoastră și-a promovat intens, în alegeri, originea locală. A fost o problemă faptul că nu v-ați născut în Görlitz? Cum i-ați simțit pe oameni, din acest punct de vedere?

A fost clar de la bun început că va juca un anumit rol originea mea. Contracadidatul meu este, într-adevăr, născut aici. Iar eu – chiar dacă eram de mult timp în oraș – aveam o origine străină.

Dar cred că am reușit să punctez cu ce reușisem să realizez în deceniile în care locuiam în oraș și datorită faptului că eram destul de cunoscut și că foarte mulți au recunoscut faptul că eu aș fi un candidat de compromis politic și pentru alte direcții politice (Wippel venea din partea partidului populist de dreapta Alternativa pentru Germania, n.red.).

Prin ceea ce am făcut – și prin proiectele pe care le-am descris – am reușit să creez o majoritate care m-a ales.

Ce v-ați propus să realizați ca primar, la Görlitz? Ce le-ați promis oamenilor?

În primul rând, am încercat să nu le promit lucruri care nu se pot face. Apoi, am încercat să le promit lucruri care au de-a face cu viitorul.

Adică să transformăm acest oraș pe care l-ați descris un pic la început. E foarte frumos, în parte medieval, și seamănă foarte mult cu orașele noastre din Transilvania, cu Sibiul, cu Sighișoara – de aceea, este foarte atractiv și pentru turiști.

Pe de o parte. Dar, pe de altă parte, trebuie să găsim posibilitatea de a transforma orașul și să-i dăm o perspectivă de viitor. Și acest lucru l-am promovat și în campania electorală. Și am spus că trebuie să ne mișcăm în direcția tehnologiilor de viitor, a industriilor de viitor, cu anumite centre de cercetare pe care să le înființăm aici.

Deci anumite aspecte de viitor care sunt atractive și pentru generația tânără, care să vină la noi. Vorbim despre oameni bine calificați.

Cât și cum ați reușit să faceți?

Lucrăm în această direcție, în momentul de față. Avem în oraș o filială a concernului Siemens care produce, în primul rând, turbine de gaz. Dar în discuțiile cu concernul și cu Landul Saxonia au stabilit să se investească și în direcția cercetărilor privind hidrogenul, care e foarte actual.

S-a înființat un centru de cercetări germano-polonez, aici, în Görlitz, pentru cercetarea metadatelor, în domeniul IT. Avem aici cercetători din toată lumea. Chiar și din SUA și India. Este singurul centru de cercetare de acest nivel. În plus, mai există încă un centru de cercetare germano-fracez, în oraș.

Apoi, avem și un fel de micro-universitate cu niște facultăți în domeniul IT aici în oraș. Ne dezvoltăm.

