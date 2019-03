O vizită la "cel mai mare salon de frumusețe din lume"

Este evenimentul anului pentru liderii mondiali din domeniu și locul unde se lansează cele mai noi trenduri din branșă. Timp de trei zile, până pe 31 martie, în metropola renană Düsseldorf se întâlnesc zeci de mii de specialiști din domenii destinate în exclusivitate înfrumusețării corpului. Am căutat pe lista participanților firme din România sau Republica Moldova, știind că pe frumusețe se pune mare preț și sperând că întreprinzătorii s-au aventurat și pe acest tărâm. Din păcate, fără succes.

Seeing Beauty, astfel se intitulează ediția din acest an și pentru că nu sunt chiar o expertă în domeniu am însoțit-o pe Katharina Husse, cosmeticiană și angajata unei clinicii de chrirugie estetică de top din Düsseldorf, la acest eveniment. Născută în Germania, Katharina a vizitat des România, vorbește românește și cunoaște destul de bine plusurile și minusurile industriei cosmetice din zonă.

Tinerețe fără bătrânețe și perfecțiune fără bisturiu

Care sunt noutățile din branșă? Experții ne promit proceduri și produse cosmetice care să întârzie îmbătrânirea sau să corecteze micile rateuri ale naturii.

Katharina Husse, Doris Aures și Kyra Sengwitz după ce au încercat amestecul de colagen și hialuron

Inovația din domeniul dermatologiei, tehnologia plasmei reci, promite îmbunătățiri substanțiale la nivelul epidermei pentru persoanele care suferă de acnee, de exemplu. Reprezentanții unei firme din Berlin demonstrează chiar la stand un procedeu simplu, nedureros, care acționează antimicrobian, activează microcirculația la nivelul epidermei și facilitează accesul acidului hialuronic, de exemplu, în straturile mai profunde ale pielii.

Așadar, există tehnologie cu efect curativ, pentru îndepărtarea acneei sau a urmelor lăsate de aceasta, dar și preventiv, dacă ținem cont de capacitatea de a încetini îmbătrânirea, așa numitul efect anti-aging.

Timpul pote fi "oprit" nu doar prin tratamente externe. Unul din trendurile anului este reprezentat de așa numitele shoturi cu colagen și acid hialuronic, cu gust de fructe, care induc o stare de bine și alimentează organismul cu energie și vitamine.

Și pentru cei care se tem de bisturiu, nu au timp să facă sport și își doresc totuși o siluetă aproape de perfecțiune există soluții: așa numitele tuburi cu vacuum, în care doritorii se pot relaxa minute în șir, în timp ce aparatele le consumă caloriile și îmbunătățesc aspectul pielii afectate de celulită.

Între medicină și cosmetică

O altă tendință intens prezentată la ediția din acest an a întrunirii creatorilor de frumusețe din întreaga lume este din domeniul cosmeticii, dar își are originea în medicină.

Günter Krause, proprietarul unei firme de gene false, și Katharina Husse

Apărute din necesitatea de a cosmetiza efectele chimioterapiei, genele false ajung în 2019 să se confunde cu genele reale. Tot mai multe cabinete se specializează în aplicarea fir cu fir a acestui artificiu, în paralel cu poziționarea unor mari producători de lux, care livrează nu doar genele, ci și soluțiile de aplicare a acestora, fără hormoni și substanțe care să genereze alergii. De la Katharina Husse am aflat că tot mai multe femei, inclusiv însărcinate sau aflate în diverse forme de tratament, vor să își prelungească genele, fără a se supune unor riscuri medicale. În Germania, a crescut semnificativ numărul saloanelor care oferă exclusiv acest tip de tratament cosmetic.

Că medicina se întrepătrunde tot mai mult cu cosmetica devine evident urmărind prezentările unor medici și doctori în chimie, pe teme precum genetică, efectele chimio- și radioterapiei, biochimie sau dermatologie.

La Beauty se întrec, de altfel, și cei mai buni și mai rapizi make-up artiști din lume pe teme diverse, de la machiaj de zi, la machiaj de ocazie sau de scenă, dar și măști pentru platourile de filmare.

Concurs de make-up

Make Up Artist Design Show debutează sâmbătă la Düsseldorf, destinat fiind însă în exclusivitate specialiștilor din branșă. Încă un eveniment la care pot participa doar experții și care își deschide tot sâmbătă porțile pentru public este Top Hair. Peste 130 de evenimente sunt programate până duminică în cadrul Beauty 2019. Nu mai puțin de 1.500 de firme încearcă să-i convingă pe cei interesați că perfecțiunea nu este imposibilă.

Crede și Katharina Husse în minunile promise de industria frumuseții? "Ca în orice alt domeniu, calea de mijloc este cea mai bună. Nu așteptați minuni, dar nici nu refuzați de la bun început toate inovațiile. În spatele unor tehnologii sau formule cosmetice se află ani buni de cercetare și cel mai mult contează să te simți bine în pielea ta".

Impresii multe, promisiuni în egală măsură și o certitudine: la Beauty am petrecut câteva ore interesante în "cel mai mare salon de frumusețe din lume", așa cum numește evenimentul Wolfram N. Diener, președintele Târgului Expozițional din Düsseldorf.