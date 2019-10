O nouă țeapă TV, posibilă cu Gușă: Realitatea Plus, pe o firmă cu pierderi și datorii mari

Vestea că, în sfârșit, Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței Realitatea TV nu l-a impresionat foarte tare pe Cozmin Gușă, cel care deține controlul televiziunii. De câțiva ani, aceste deține și licența pentru Realitatea Plus, post TV discret, dar activ. Tot marți, CNA a permis ca Realitatea Plus să preia programele Realitatea TV. Practic, Realitatea TV va continua să existe prin intermediul Realitatea Plus.

Sforile sunt trase de Gușă și Păcuraru

Cine deține dreptul de a folosi licența Realitatea Plus? Conform CNA, care a și amendat postul în vara acestui an pentru nerespectarea legii audio-vizualului, este vorba de Geopol International SRL.

Firma este deținută de o altă firmă (Strategies Research Investments International SA) în proporție de 99% și de către Alexandra-Beatrice Păcuraru (1%), aceasta fiind fiica lui Maricel Păcuraru, asociat al lui Cozmin Gușă în diverse firme.

La rândul ei, Strategies Research Investments International SA este deținută de către Strategies Research Investments SRL (99,9%) și, din nou, de Alexandra-Beatrice Păcuraru (0,1%).

În fine, proprietarii Strategies Research Investments SRL sunt, în cote egale, Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru.

Licența Realitatea Plus, la o firmă cu pierderi de milioane

Realitatea Media SA a pierdut licența Realitatea TV din cauza datoriilor enorme: peste 320 de milioane de lei în general, din care aproape 130 de milioane de lei numai la stat. Prin comparație, deținătoarea licenței Realitatea Plus, Geopol International SRL, o duce foarte bine: are datorii de "numai" 4,2 milioane de lei (dar nici un leu nu este datorat statului, conform ANAF) și pierderi, în 2018, de aproape 120.000 de lei la venituri de aproape 1,2 milioane de lei.

Din 2013 încoace, Geopol International SRL a avut profit în numai doi ani (2015 și 2017), în rest doar pierderi.

Firmele care dețin firma cu licența, moarte

Totuși, în cazul unor dificultăți financiare, firma ar putea fi ajutată de către acționari sau chiar de către acționarii acționarilor. Adică de către Strategies Research Investments International SA, Strategies Research Investments SRL și Alexandra-Beatrice Păcuraru.

Sau nu, câtă vreme Strategies Research Investments International SA, în ultimii cinci ani, fie nu a depus nici un bilanț la ANAF, fie a depus doar declarații pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate. Așadar, nu e vorba de activitate pe zero, ci de nici un fel de activitate.

Strategies Research Investments SRL stă mai bine: nu a depus bilanț la Fisc pentru 2018, într-adevăr, dar pentru perioada 2015 - 2017 a depus. Și a raportat zero peste tot: venituri, cheltuieli, profit, pierdere. Așadar, și aceasta este o firmă moartă.

Dar poate că Alexandra-Beatrice Păcuraru este solvabilă, viitorul ne va spune.

Desigur, în final, se poate ajunge la deținătorii Strategies Research Investments SRL, Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru. Ultimul a stat o vreme la închisoare iar primul tocmai s-a înscris în PSD. Par, deci, oameni cu stare.

