Nu striviti corona de lumini a comentatorilor

Prada confuziilor ei insisi, mai peste tot in Europa, politicienii, judecatorii si comentatorii Batranului Continent se supraliciteaza unii pe altii in declaratii care mai de care mai contradictorii, ca si in relaxari legislative si cerebrale umpland de perplexitate Batranul Continent.

Luni, britanicii s-au repezit sa transpuna apelul de "mentinere a alertei", dar de revenire la lucru al premierului Boris Johnson. S-au bulucit deci in mijloacele de transport in comun, trezindu-se ametiti de pertractarile altor ministri. De pilda ale celui de externe, Raab, potrivit caruia guvernul ii invita abia de miercuri sa-si reia munca. La randul ei, sefa executivului scotian, Nicola Sturgeon, si-a mai satisfacut o data obsesia de a-l pune la punct pe liderul de la Londra. Caruia i-a calificat tranzitia de la mesajul "stati acasa" la mesajul "ramaneti vigilenti" ca fiind potential "catastrofala". Asa ca i-a solicitat sa vorbeasca exclusiv in numele englezilor, nu si al scotienilor, galezilor si irlandezilor pe care, in egala masura, ii reprezinta liderul britanic.

Situatia nu e cu mult mai clara nici in alte state ale Uniunii, fie ele federale sau nu. Dupa opt saptamani de draconice interdictii, francezii au repornit la lucru, inghesuindu-se in metrouri ticsite pana la refuz, de parca distantarea sociala ar fi fost de veacuri o idee proasta si caduca. In multe orase germane au avut loc la finele saptamanii notabile demonstratii impotriva demersurilor oficiale de combatare a pandemiei, proteste fie ignorate, fie masiv criticate de presa mainstream.

Potrivit elitei politice si mediatice, demonstratiile in contra masurilor de limitare a pandemiei ar implica o pernicioasa radicalizare pe baza de nerusinare, propaganda conspirationista si dorinta de profit pe urma nestiintei si fricilor oamenilor. Or, nu oricine apreciaza pericolul pandemiei drept mai redus decat il considera potentatii care au impus interdictii fara precedent in istorie e un extremist, un conspirationist si un destabilizator al societatii. Si nu orice evaluare judecata drept "neortodoxa" e lucratura Chinei si Rusiei. Solicitati de un membru al ministerului german de interne sa analizeze masurile luate de autoritati in ultimele doua luni, un grup de specialisti germani a avansat o evaluare accentuat critica a demersurilor de "shutdown".

Carantinarea si blocarea economiei in baza unor baze de date nu tocmai fiabile s-ar fi dovedit, potrivit acestor experti, net mai costisitoare decat prejudiciile provocate sanatatii de pandemie. Functionarul din minister care le-a cerut parerea s-a vazut instantaneu pus la colt, ca nefiind fost autorizat s-o solicite, fara ca analiza savantilor, contrazicand opiniile oficiale, sa fie examinata si dezbatuta de autoritati si mare parte a ziarelor si televiziunilor.

Condamnari la scena deschisa in presa proguvernamentala din Republica Federala a recoltat si o scrisoare fara precedent semnata de inalti clerici catolici, intre care si un important ierarh german. Semnatarii "Apelului adresat Bisericii si Lumii - catolicilor si tuturor oamenilor de buna credinta" considera ca drasticele masuri anticorona ar fi "incalcat in mod disproportionat" sacrosancte drepturi si libertati, precum cea de constiinta, in speta "libertatea de credinta, de opinie si de circulatie" si ar implica pericolul edificarii "unui guvern mondial".

Conferinta episcopilor germani a tinut sa ia prompt distanta de acest apel si nu putini comentatori au refuzat sa ia ingrijorarea care l-a inspirat in serios, descalificand in schimb, cu asupra de masura, criticile si pe semnatarii lui, descalificati de mare parte din massmedia drept "extremisti" si "conspirationisti".

Inutil de subliniat ca demonizarea sau cenzurarea unor pozitii critice, ori neortodoxe, n-au nici in clin nici in maneca nici cu democratia, nici cu nevoia delimitarii de propaganda extremista, de necesitatea de a invata dintr-un dezastru, de a-i clarifica sursele si cauzele si de a identifica solutiile problemelor existente, intru evitarea unui viitor cataclism.

Nu mai putin bulversanti s-au dovedit judecatorii Curtii Europene de Justitie si ai celei Constitutionale Germane. Unii si altii s-au contrazis, recent, in mai multe randuri, pe tema nefacutelor Bancii Centrale Europene, plonjand in nauceala intreaga suflare juridica si ziaristica a Batranului Continent.

Sustinuta de judecatorii europeni, dar cenzurata de cei din Karlsruhe, BCE staruie sa sustina artificial, prin masuri de tip etatist si banii contribuabililor olandezi, germani, austrieci, sau finlandezi, economii si state falimentare din sudul continentului, care-si finanteaza traiul luxos din economisirile mai harnicilor nordeuropeni.

Incat stanga s-a revoltat rau, dupa sentinta fara precedent a Curtii germane, nemaiputand de grija preeminentei legislatiei europene. Pe care au lezat-o judecatorii de la Karlsruhe. Cum sa li se ierte ca au strambat din nas la politica achizitionarii de obligatiuni de stat si, implicit, a dobanzilor zero, cuplate cu achizitionarea de datorii in valoare de mii si mii de miliarde de euro, care fura nu doar banii din buzunarele nemtesti, ci distruge si competitivitatea economica a Europei?

Cuprinsa, in context, de o perplexitate proprie si personala, ca nemtoaica si crestin-democrata, pe de o parte, si ca sefa a Comisiei Europene, pe de alta, Ursula von der Leyen s-a dedublat o vreme. Apoi pare sa-si fi transat zapaceala si dilema, optand, aparent, pentru functie, in detrimentul apartenentei politice si nationale. Von der Leyen si-a asumat solicitarea unui eurodeputat de stanga, ecologist, si a anuntat probabila demarare a unei proceduri de incalcare a dreptului comunitar.

Ceea ce amplifica babilonia, o sminteala sporita si de comentatori conservatori. Caci s-au auzit clocotind de indignare si formatori de opinie ai dreptei, eurosceptici, care vitupereaza la greu "socialismul", inadecvarea sau "antidemocratia eurocratilor". Or, de parca antigermanismul ar fi mai justificat decat antiamericanismul, unii dintre ei au sarit ca arsi, auzind ca tocmai Curtea Constitutionala germana s-a invrednicit sa invalideze Curtea de Justitie Europeana si politica BCE.

Cum, oare, sa-si permita niste judecatori nemti sa apere constitutia si drepturile cetatenilor unei democratii veritabile, cerand sa se puna capat unor practici arbitrare, democratic nevalidate, de transfer sistematic de bunastare de la nord la sud, pe baza de nemunca? Nu se striveste astfel, spre a-l parafraza pe Blaga, corola de miracol al prosperitatii postbelice a UE in tari in care productivitatea, lovita si de corona si de "lumina" din capul buimac al bramburitelor lor elite politice si mediatice, tinde irepresibil catre nivelul economiilor din Sahel