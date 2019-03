Moldova

Noul Parlament de la Chișinău s-a întrunit fără o majoritate constituită

Republica Moldova are Parlament nou constituit, dar nu are majoritate parlamentară. În schimb, are circ în sala de plen din prima zi de mandat.

Ședința festivă de constituire a noului Legislativ a fost prezidată de cel mai vârstnic deputat - socialistul Eduard Smirnov. S-a reușit însă doar constituirea a trei grupuri parlamentare: Fracțiunea PSRM va număra 35 de deputați și va fi condusă de președinta formațiunii, Zinaida Greceanîi; fracțiunea Partidului Democrat va avea 30 de deputați și va fi condusă de premierul în exercițiu, Pavel Filip; fracțiunea Partidului „Șor” va avea 7 deputați și va fi condusă de liderul formațiunii, Ilan Șor, condamnat de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani. Mai mult, partidul a anunțat că-l va propune pe Șor pentru funcția de președinte al Parlamentului. Co-președintele blocului electoral ACUM, Andrei Năstase, a anunțat că acesta rămâne unit, dar urmează ca anunțul privind forma oficială în care va activa în Parlament să fie făcut în zilele următoare. Deputata partidului ”Șor” se ”apără” de Andrei Năstase Cu show-ul pregătit de acasă Invitată de președintele ședinței să prezinte informația despre componența fracțiunii Partidului „Șor”, exponenta acestuia, Marina Tauber, a scos de sub masă un parasolar auto pentru parbriz, l-a desfăcut și a spus că vrea, în acest mod, să se apere de mercurul emanat de Andrei Năstase, care a anunțat anterior că ar fi fost intoxicat. Tauber a continuat să strige în sala de ședințe a Parlamentului chiar și după ce i-a fost închis microfonul. În discursul de felicitare adresat Parlamentului nou-ales, președintele Igor Dodon a îndemnat aleșii poporului la cooperare, să se așeze „la masa de dialog”, insistând asupra necesității restabilirii încrederii cetățenilor în instituțiile statului. De asemenea, el a vorbit despre „frica și spaima” care domină momentan în societate și a reiterat că nu va accepta dictatura unui singur partid și că nu va învesti un guvern propus de o majoritate formată din transfugi. „Voi accepta orice majoritate parlamentară care va fi creată în urma negocierilor dintre partide, dar nu voi aproba un guvern din transfugi. Decât o guvernare a transfugilor, mai bine să ne judece încă odată cetățenii la anticipate”, a declarat Dodon. Proteste la Chișinău Protest ACUM pentru eliberarea justiției Ședința de constituire a noului Parlament de la Chișinău a fost precedată de un protest al susținătorilor blocului ACUM, care au cerut scoaterea justiției de sub influența puterii oligarhice. Asta după ce miercuri au fost condamnați la ani grei de închisoare doi activiști ai Platformei Demnitate și Adevăr. În cadrul manifestației, liderul PPDA, Andrei Năstase, a chemat cetățenii la unitate și le-a cerut să depășească frica impusă de regimul oligarhic controlat de liderul PDM, Vlad Plahotniuc. „Să aveți încredere în oamenii pe care i-ați trimiși în Parlament - oameni cu caracter, care nu vor ceda și vor duce această luptă contra uzurpatorului până la capăt”, a menționat Năstase. Acesta a revenit în ajun de la Bruxelles, pentru a participa la ședința de constituire a noului Parlament. Năstase s-a întâlnit cu comisarul european pentru politica de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, iar după întrevede a declarant că „Moldova și oamenii ei vor fi pe agenda Uniunii Europene atâta timp cât va exista dorința populară de punere a țării pe făgașul normalității, al libertății și bunăstării oamenilor”. Celălalt co-președinte al blocului electoral ACUM, președinta PAS, Maia Sandu, nu a participat la prima ședință a noului Parlament, ea aflându-se tot la Bruxelles, la invitația oficialilor UE. Într-un mesaj postat pe Facebook, ea a chemat cetățenii Republicii Moldova să nu se lase intimidați și să nu permită „alunecarea țării în dictatură ireversibilă”.

