Norvegia: NATO își testează capacitatea de reacție

În timp ce Rusia se apropie tot mai mult de teritoriul NATO în atacurile ei din Ucraina, Alianța Nord-Atlantică desfășoară în Norvegia exerciții militare timp de mai multe săptămâni. La manevrele Cold Response 2022 participă 30.000 de soldați, 220 de avioane și 50 de nave din 27 de țări. Exercițiul a debutat cu un incident: patru persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar american de tip V-22 Osprey s-a prăbușit vineri seara în timpul manevrelor. Victimele ar fi toate cetățeni americani.

Exercițiul a început pe 14 martie și urmează să se desfășoare până pe 1 aprilie. La acțiuni participă și Finlanda și Suedia, țări care nu sunt membre ale NATO, dar care întrețin relații strânse cu Alianța.

La debutul manevrei, rachetele rusești au lovit o bază militară din vestul Ucrainei, la doar 25 de kilometri distanță de granița cu Polonia, stat membru al NATO. Locotenent-colonelul Ivar Moen, purtător de cuvânt al statului major general norvegian, subliniază că acest exercițiu era planificat deja cu mult timp înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Cele trei faze ale manevrelor Cold Response 2022: operațiuni marine în Oceanul Atlantic, exerciții de apărare aeriană și exerciții de luptă la sol

"În mod normal, Cold Response are loc în fiecare an în martie. Soldații NATO își antrenează astfel capacitatea de luptă în condițiile temperaturilor scăzute din Norvegia. Au loc exerciții la sol, în apă și în aer. Manevrele din acest an au fost deja plănuite în urmă cu mai multe luni și nu au nicio legătură cu invazia rusă din Ucraina", a declarat Moen pentru Deutsche Welle.

"Obiectivul principal al Cold Response este de a testa modul în care Norvegia preia și integrează întăririle din partea aliaților ei. Acest exercițiu de apărare are legătură cu Articolul 5 din Charta NATO, care prevede obligativitatea aliaților de a se apăra reciproc în cazul unui atac", a adăugat Moen.

Exercițiul prevede ca Norvegia să invite pentru observare reprezentanți ai tuturor celor 57 de state membre ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), deci inclusiv din Rusia. Această obligație este prevăzută în Documentul de la Viena, care reglementează acordurile de securitate dintre țările europene, între altele și în ceea ce privește transparența exercițiilor militare.

Kremlinul a respins însă invitația. Pentru France Presse, ambasada rusă din Norvegia a precizat la începutul manevrelor că "orice întărire a capacităților militare ale NATO în apropierea granițelor rusești nu contribuie la consolidarea securității în regiune".

Manevrele Cold Response testează capacitatea de acțiune a NATO

"Nu este nicio întărire a trupelor. Este vorba de un exercițiu militar iar acesta nu are loc în apropiere de frontierele rusești. Este doar un exercițiu anual care contribuie la securitatea Norvegiei și a aliaților acesteia din NATO, pe fondul tensiunilor din prezent și viitor", insistă Moen.

Misiune pe teren înghețat

Începând din anii 50, în Norvegia au avut loc numeroase exerciții militare în care NATO și-a testat capacitățile militare în condiții meteorologice dificile, printre fiorduri, munți și apele reci ale mării. Prima manevră Cold Response a avut loc în 2006. Acțiunile sunt planificate mereu cu câteva luni înainte.

Potrivit reprezentanței permanente a Norvegiei la OSCE, manevra din acest an are loc în trei faze, în sud-estul, centrul și nordul țării. Prima fază, cu exerciții marine în Atlantic, a început deja. În a doua fază se pune accentul pe exerciții de aterizare, în care se antrenează capacitatea de aterizare eficientă a avioanelor NATO pe teren înghețat. Ultima fază presupune exerciții cu vehicule amfibii și exerciții de luptă la sol. Obiectivul este de a se asigura că Norvegia este capabilă să facă față misiunilor NATO.

Cât de bine poate să lupte NATO în condiții de temperaturi foarte scăzute?

Locotenent-colonelul Moen a arătat că manevrele Cold Response 2022 nu vor conține exerciții de apărare împotriva unor amenințări nucleare. "În rolul său de paznic al Nordului, Norvegia a planificat deja aceste exerciții înaintea războiului din Ucraina. Planul va fi deci urmat fără schimbări", a subliniat Moen.

Stefan Scheller de la Societatea Germană de Politică Externă este convins că Cold Response 2022, cu exercițiile sale cu vehicule amfibii în condiții de temperaturi scăzute, poate contribui la întărirea NATO: "Este foarte bine că la manevre participă 27 de țări. Cu cât mai multe, cu atât mai mare este efectul de antrenament pentru întreaga alianță." El a adăugat: "Este excelent că exercițiul din acest an nu a fost anulat. Alianța ar fi trimis altfel semnalul greșit și ar fi dat dovadă de slăbiciune în aceste timpuri neliniștite."

Extinderea NATO

Este o părere împărtășită și de Ivana Stradner, consilieră la Foundation for Defense of Democracies: "Există voci care argumentează că exercițiul ar fi periculos, pentru că ar putea fi înțeles greșit de Rusia. Totuși, este vorba de un pas în direcția corectă, deoarece nu trebuie să-i permitem lui Putin să dea NATO indicații privind propria securitate a Alianței. Anularea exercițiului ar fi fost o dovadă de slăbiciune din partea NATO."

Consolidarea apărării aeriene

Chiar dacă NATO continuă cu aceste manevre militare pentru a-și securiza teritoriul și extinde capacitățile, Fabrice Pothier de la Rasmussen Global este convins că NATO ar trebui să se concentreze pe alte strategii de securitate, având în vedere contextul actual din Europa.

"Exercițiile militare contribuie la întărirea trupelor, dar eu aștept de la NATO să devină mai activă și în alte domenii. De exemplu în ceea ce privește apărarea în fața amenințărilor militare ale Rusiei și prin folosirea de sisteme de apărare anti-rachetă pentru protejarea Ucrainei", susține Pothier. "La marginea teritoriului NATO au loc atacuri iar singura posibilitate de apărare este dezvoltarea forțelor de apărare aeriană ale NATO."

Stradner subliniază că NATO nu are voie să o lase mai moale, nici dacă Putin susține că vede drept amenințări exercițiile Alianței: "Rusia afirmă întruna că ar fi amenințată de NATO, dar Alianța este una defensivă și nu vizează niciun fel de atacare a teritoriilor rusești. Putem pleca de la premisa că Putin ar putea găsi punctele slabe ale NATO, pentru a prezenta Alianța drept tigru cu dinți de hârtie. NATO trebuie deci să fie pregătită."