Noii inchizitori și ce fac urmașii Securității

Radacinile vrajbei dintre Dinescu si Blandiana. Liiceanu: o nota a Securitatii, scrisorile intelectualilor si puciul USL (Ziare.com)

In istoria ultimilor ani sunt o serie de momente care au creat falii in zona culturala, in cea denumita a intelectualilor publici. Probabil 2012 este anul in care are loc un adevarat cutremur.