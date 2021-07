Noi calcule: aparent mai puţini creştini ortodocşi la nivel mondial

O nouă cercetare realizată de "Society for Orthodox Christian History in the Americas" fixează numărul creştinilor ortodocşi din întreaga lume la un nivel substanţial mai redus decât se estimase până în prezent. Potrivit acesteia, în Rusia trăiesc cu mult peste 100 de milioane de creştini ortodocşi (77 la sută din populaţie), în Ucraina aproximativ 35 de milioane (65 până la 77 la sută din populaţie) şi în România 19 milioane (82 la sută din Populaţie),

Dar Ortodoxia este religia dominantă şi în alte ţări din Europa de Est şi de Sud-Est, cum ar fi Belarus, unde datele statistice oscilează puternic între 48 şi 73 la sută din populaţie. În Grecia creştini ortodocşi sunt 95 până la 98 la sută din populaţie, în Serbia 97 la sută, în Bulgaria 88 la sută, în Republica Moldova 93 la sută, în Georgia 84 la sută, în Macedonia de Nord 65 la sută, în Cipru 89 la sută, în Muntenegru 72 la sută. O minoritate ortodoxă semnificativă există în Bosnia-Herţegovina (31 la sută), Letonia (18 la sută), Estonia (14 la sută), Albania (7 la sută), Lituania şi Croaţia (câte 4 la sută), Slovenia şi Germania (câte 2 la sută).

Numărul exact al ortodocşilor este greu de stabilit

Cifra exactă a creştinilor ortodocşi din întreaga lume este greu de stabilit. Criteriile pentru apartenenţa la această Biserică Apostolică sunt în statistici foarte diferite. Unii fac apartenenţa dependentă de Crezul exprimat, alţii de numărul de botezuri sau de participarea activă şi regulată la tainele Bisericii. De aceea, mai ales în cazul celei mai mari Biserici Ortodoxe din lume, Patriarhia Moscovei şi a Tuturor Rusiilor, căreia îi aparţin în orice caz mai bine de jumătate din creştinii ortodocşi la nivel mondial, cifrele enoriaşilor diferă foarte tare, între 100 şi 150 de milioane.

August 2018: Patriarhul Chiril al Moscovei (stânga) în dialog cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

Autorul studiului, Matthew Namee, afirmă că numărul total al creştinilor ortodocşi din lume ar fi de 192 de milioane de oameni, cu mult sub cifra prezentată de Patriarhia Ecumenică de la Constantinopole. Aceasta îl prezintă în comunicatele sale de presă pe Patriarhul Bartolomeu drept lider spiritual a 300 de milioane de creştini ortodocşi.

Ortodocşi nu mai sunt decât 12 la sută dintre creştini

Potrivit unor calcule mai noi ale New Yorker Pew Research Center, procentajul ortodocşilor din populaţia creştină la nivel mondial a scăzut. Cu un secol în urmă, 20 la sută din creştini erau încă ortodocşi, în vreme ce acum ei nu mai însumează decât 12 la sută. Dar această tendinţă este în corelaţie cu diminuarea generală a procentajului de creştini în Europa, care a scăzut şi el în ultimii 100 de ani de la 91 la 77 la sută.

Motivul pentru aceste transformări demografice rezidă în înmulţirea puternică a populaţiilor non-ortodoxe şi non-creştine mai ales în Africa, Asia şi America de Sud. De asemenea, rezidă în numărul mult mai redus de copii în comparaţie cu lumea islamică, dar şi în comparaţie cu India sau China.

Ortodocşii se împuţinează în Europa dar se înmulţesc în Africa

Totuşi, în vreme ce procentajul ortodocşilor scade în Europa - la fel ca şi procentajul catolicilor şi protestanţilor - numărul ortodocşilor creşte în prezent rapid în Africa. Pe acel continent trăiesc în prezent aproximativ 1,3 milioane de creştini ortodocşi. Cu 80 de ani în urmă nu exista acolo în afara diasporei elene practic niciun indigen ortodox. Astăzi jumătate din ortodocşii africani trăiesc în Kenia. Comunităţi ortodoxe numeroase există de asemenea în Uganda şi Tanzania.

Procesiune a creştinilor din Etiopia

România, cea mai mare ţară ortodoxă din UE

Dintre ţările Uniunii Europene, România are cea mai numeroasă populaţie creştin ortodoxă. De aceea nu-i de mirare că majoritatea creştinilor ortodocşi care trăiesc între timp în occident sunt români. O mare parte din diaspora română trăieşte în Italia. Potrivit Ministerului de Externe de la Bucureşti este vorba de 1,2 milioane de oameni. 300 din totalul de peste 1.300 de comunităţi ortodoxe româneşti din diaspora, adică aproape un sfert, se află în Italia.

O treime din creştinii ortodocşi care trăiesc în Germania sunt români

În Germania trăiesc între timp mai bine de 2 milioane de creştini ortodocşi: Şi aici aproximativ o treime sunt români, existând de asemenea câte 400 până la 450 de mii de creştini ortodocşi din Grecia, Serbia şi ţările care aparţin Bisericii Ruse. La aceştia se adaugă mai bine de 120.000 de creştini ortodocşi arabi, adesea refugiaţi din Siria şi Liban.

Biserica ortodoxă grecească din Esslingen cu hramul "Buna Vestire"

În Germania sunt responsabili pentru comunităţile ortodoxe în prezent 18 episcopi diocezani şi episcopi vicari. Dintre aceştia şase aparţin Mitropoliei Ortodoxe Greceşti din Germania, câte doi Mitropoliei Ortodoxe a Antiohiei din Germania, Mitropoliei Ortodoxe Ruse din Germania, Mitropoliei Ortodoxe Române din Germania, Mitropoliei Ortodoxe Sârbe din Germania şi câte unul pentru Patriarhia Moscovei şi pentru comunităţile ucrainene, bulgare şi georgiene. Raportul dintre mitropoliţi şi episcopi şi numărul de credincioşi este foarte diferit. În vreme ce unui episcop grec îi revin aproximativ 75.000 de credincioşi, responsabil pentru cei 400.000 de credincioşi ortodocşi ruşi, împărţiţi în mai bine de 120 de comunităţi din Germania, este un singur episcop al Patriarhiei de la Moscova. Cei aproximativ 700.000 de ortodocşi români din Germania sunt păstoriţi de un mitropolit şi un episcop, iar cei 350-400 de mii de sârbi au şi ei în frunte doi episcopi.

Agenţia Catolică de Ştiri KNA / ia