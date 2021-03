Nisipuri mișcătoare pe platforma de programare: Sunt locuri libere pe hartă care dispar în centrele de vaccinare (SpotMedia.ro)

Timp de două zile, pe harta centrelor de programare au fost afișate locuri libere în București, dar care nu au putut fi accesate;

Platforma de programare a funcționat cu o zi înainte de data anunțată oficial, multe persoane furând startul;

Deși s-a anunțat activarea centrelor MApN încă de luni, 15 martie, niciunul nu a fost listat pe platformă. Au apărut a doua zi;

Listele de așteptare au mii de persoane înscrise și niciuna nu are nici cea mai vagă idee când va fi programată;

Cu mici excepții, dozele de vaccin s-au epuizat în toată țara, inclusiv cele de AstraZeneca;

La trei zile de la momentul lansării listei de așteptare, peste 500.000 de persoane s-au înscris cu speranța că vor prinde un loc pentru vaccinare.

În platforma digitală de programare nu există încă posibilitatea unei estimări a timpului rămas până la momentul programării, deși oficialii au promis contrariul.

Silviu Ilcuș este un programator care mai are o lună până la împlinirea vârstei de 65 de ani și dorește să se vaccineze. Face parte din categoria “populație generală”, etapa a 3-a.

“Luni dimineața (15 martie, declanșarea înscrierilor și programărilor pentru etapa a 3-a – n.red.) am apelat cu încredere la sistemul de înscriere online din cel puțin două motive.

În primul rând, având încredere în autorități că sistemul va permite înscrierea persoanelor din grupa a 3-a începând cu data de 15 martie și, fiind o persoană matinală, am crezut că mă voi putea plasa pe un loc bun pe una din listele de așteptare.

În al doilea rând, am sperat ca platforma digitală, activă din data de 15 martie, este deja testată și va funcționa corect”, a descris domnul Ilcuș începutul aventurii sale cu platforma de programare.

“Încrederea am pierdut-o din primele clipe când am aflat că s-au făcut programări încă din data de 14 martie, când platforma a funcționat, deși nu trebuia…”, a povestit domnul Ilcuș, care se întreabă cum se poate întâmpla așa ceva la un site administrat de STS.

Cum se pierde un loc bun de pe lista de așteptare

Domnul Ilcuș consideră că “anumiți inițiați” au știut de faptul că platforma se va deschide pentru câteva ore, cu o zi înainte, pentru a se putea programa pe locurile rămase libere.

“Nu am auzit nicio explicație și nu am auzit de anularea programărilor făcute în data de 14 martie, nu am auzit de nicio anchetă”, a declarat el.

