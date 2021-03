Nicolae Ceausescu si ordinul criminal din 4 iulie 1977 (ziare.com)

Securitatea a mistificat adevarul istoric alimentand naratiunea, care rezista si astazi, a interesului dictatorului preocupat de siguranta cetatenilor si a cladirilor dupa cutremurul din 4 martie 1977. La un an dupa sedinta de partid la care a asistat, Gheorghe Ursu va trimite o scrisoare postului Radio Europa Libera in care il acuza pe Ceausescu de act criminal prin sistarea oricaror lucrari de consolidare punand in pericol vietile bucurestenilor.

Scrisoarea citita de Virgil Ierunca pe 4 si 5 martie 1979 la Radio Europa Libera va duce la anchetarea, arestarea si moartea lui Gheorghe Ursu. Securitatea va avea drept misiune sa pastreze secret detaliile sedintei de partid, precum si prevenirea oricaror scurgeri de informatii, dar si vigilenta sporita in ceea ce priveste "starea de spirit" a populatiei in legatura cu acest subiect.

La o distanta de 44 de ani de la cutremurul de 7,4 grade pe scara Richter soldat cu peste 1500 de victime in Bucuresti, cu peste 11.000 de raniti la nivelul tarii si peste 35.000 de locuinte prabusite, problema consolidarilor cladirilor cu "bulina rosie" nu s-a rezolvat nici astazi. Nici in regimul lui Ceausescu, dar nici dupa 1989, guvernarile care s-au perindat la putere nu au rezolvat aceasta serioasa problema care pune sub semnul intrebarii vietile locuitorilor Capitalei in cazul unui cutremur.

Semnalele de alarma trase de organizatiile non-guvernamentale, precum ReRise, prima organizatie din Romania dedicata reducerii riscului seismic, singurele care iau in serios problema consolidarilor cladirilor care prezinta risc, sunt tratate cu ignoranta de catre autoritati. Discursul oficial se construieste pe "vom face pe viitor", niciodata pe rezolvarea in prezent.

Cercetator acreditat CNSAS, Andrei Ursu, fiul lui Gheorghe Ursu, este unul dintre cei mai constanti militanti ai aflarii adevarului si pedepsirii vinovatilor de moartea tatalui sau, dar si in legatura cu inconstienta autoritatilor care nu au rezolvat problema consolidarilor cladirilor cu grad sporit seismic, atragand atentia asupra faptului ca "efectele pe termen lung sunt potential mult mai dezastruoase. Exista un inalt risc de pierdere a mii de vieti la un eventual nou cutremur. Multe dintre cladirile avariate la 4 martie 1977 sunt si astazi un pericol public, in special cele cu "bulina rosie".

Starea lor s-a agravat in acesti aproape 44 de ani, facand consolidarile de azi mult mai dificile si costisitoare. Deci exista si un efect economic pe termen lung. Astazi investitiile necesare sunt cu un ordin de magnitudine mai mari, si durata consolidarilor va fi proportional mai lunga. Iar asta sporeste inca si mai mult riscul de prabusire la viitorul seism. Locatarii a sute de blocuri din Bucuresti traiesc astazi efectiv cu o sabie a lui Damocles deasupra capului. Sau in apropierea unei bombe cu ceas. Nu stim exact la ce moment e setat acest ceas. Stim doar ca periodicitatea cutremurelor cu magnitudinea 7 din zona seismica Vrancea, care pot atinge cu usurinta Capitala, este estimata la 33 ani".

