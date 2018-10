Newsweek.ro: Salariu lunar de 2.300 de euro pentru șefa editurii care a tipărit greșit trei manuale

Pentru această „performanță”, șefa Editurii Didactice și Pedagogică (de stat) primește un salariu de, aproximativ, 2.300 de euro bani de la budget.

Potrivit declarației sale de avere, Maria Mihalea Nistor a câștigat, anul trecut, suma de 47.544 de lei ca Director General al Editurii aflată în subordinea Ministerului Educației. Cum a fost numită la data de 9 august 2017, rezultă că Mihalea Nistor a fost plătită timp de 4 luni și jumătate. Un calcul arată că Nistor a încasat aproximativ 10.400 de lei pe lună, adică a avut un salariu de bugetar de 2.300 de euro lunar.

Anul trecut, până să se angajeze „la stat”, Mihaela Nistor a fost cadru didactic la Universitatea Babes Bolyai de unde a încasat suma de 700 de lei lunar (5.500 de lei în total).

Maria Nistor deține un teren intravilan în Cluj Napoca de 181 mp și unul în Bistrița Năsăud. De asemenea, are un apartament de 81 mp în Cluj, dar și două autoturisme: un VW (din 2000) și un Audi (din 2009). Nistor mai deține bijuterii de 5.100 de euro.

Cu dedicație de la Liviu Pop

Editura Didactică și Pedagogică a trecut prin nenumărate scandaluri de când a fost preluată de Mihaela Nistor. Fostul ministru al Educației Liviu Pop a decis anul trecut că această editură de stat va edita și tipări manuale unice pentru elevi. Tot Pop a numit-o director pe Maria Mihalea Nistor.

În primăvara acestui an, editurii i-a fost încredințat un contract de 5 milioane de euro, în contextul în care Curtea Constituțională a României a decis că Ordonanţa pentru înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică, este neconstituţională.

Trei manuale pline de erori

În luna august, ministerul Educației a recunoscut că există numeroase greșeli în Manualul de geografie apărut la Editura Didactică și Pedagogică și că acestea nu mai pot fi corectate. „În acest an, există deja tipărite 1.600.000 de exemplare pentru clasa a VI-a, iar conducerea Ministerului Educației Naționale, precum și cea a Centrului Național de Evaluare și Examinare și cea a Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. își exprimă încrederea căerorile regretabile, de tipul celor din manualul de Geografie, nu sunt recurente”, a precizat ministerul. Astfel, „Ministerul Educației Naționale a decis să solicite Editurii Didactice și Pedagogice (EDP) retipărirea în totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a. În acest caz, toate costurile vor fi suportate de EDP, care își rezervă dreptul de a îi acționa în instanță pe cei vinovați pentru daunele aduse”.

Cum EDP este societate de stat, tot noi, contribuabilii, vom fi buni de plată.

