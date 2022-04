NATO: Sunt în curs de derulare încercări de destabilizare în Republica Moldova

La întrebarea dacă este de părere că, în contextul incidentelor din Transnistria din această săptămână, conflictul ar putea să treacă dincolo de Ucraina, Mircea Geoană a răspuns în interviul acordat postului Digi24: "Nu vedem riscuri militare iminente la adresa Republicii Moldova sau a Georgiei - o altă țară sub intensă presiune din partea Federației Ruse. În schimb, anticipăm acțiuni de provocare, acțiuni sub drapel fals, nu atât de mult pentru a crea dificultăți Republicii Moldova, cât pentru a crea dificultăți forțelor ucrainene din vestul Ucrainei, din zona Odesa. De aceea suntem extrem de atenți în sprijinul nostru și pentru țările care sunt sub o astfel de presiune, dar repet, la adresa Republicii Moldova nu vedem în acest moment riscuri iminente de natură militară. Încercări de destabilizare, în schimb - putem să spunem că ele sunt în derulare."

Despre atacul de la Kiev din timpul vizitei secretarului general al ONU, Antonio Guterres, Mircea Geoană a declarat: "Este poate încă un exemplu, dacă mai aveam nevoie de exemple, pentru lipsa minimă de respect față de dreptul internațional pe care conducerea de la Kremlin o arată de la începutul războiului." Atacul este "un semn de insolență" din partea Rusiei.

Situația de pe teren este complexă, de aceea NATO se așteaptă la un război de durată, a mai explicat Mircea Geoană în interviul acordat postului Digi24: "Noi anticipăm continuarea unei rezistențe și, de ce nu, a unei victorii ucrainiene împotriva forțelor rusești în Ucraina. Suntem încurajați de modul impecabil în care aliații din NATO și partenerii NATO din întreaga lume susțin Ucraina în această perioadă. Dar și Federația Rusă își recuperează forțele."

Cât de mare este pericolul nuclear în contextul acestui război? Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană a declarat: "Noi nu vedem elemente de natură militară care să indice folosirea unor astfel de armamente, de tipuri de armamente, dar constatăm cu îngrijorare faptul că retorica cu privire la acest lucru se amplifică, iar în estimarea noastră este un element mai degrabă de presiune psihologică atât asupra Ucrainei, cât și asupra populațiilor din țările NATO și (în general) din țările democratice."

Urmăriți interviul TV cu Mircea Geoană AICI.

das / ak / digi24.ro