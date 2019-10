Năstase și Ceban se vor confrunta în turul doi

Aceștia s-au clasat pe primele poziții urmare a alegerilor locale generale, desfășurate duminică, 20 octombrie. Ion Ceban a acumulat 40,16% din voturi, iar Andrei Năstase 31,09%.

În 2018 (după ce primarul de atunci Dorin Chirtoacă, cercetat penal, a demisionat, provocând alegeri noi), la alegerile locale noi, Ceban și Năstase s-au mai duelat odată, alegerile fiind câștigate de Năstase. Scrutinul a fost invalidat însă, în baza unei contestații depuse de Ion Ceban, de justiția controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc. Abia cu 11 zile înainte de alegerile din 20 octombrie 2019, Curtea de Apel și-a anulat încheierea anterioară, validând alegerile locale noi din 2018 și mandatul lui Andrei Năstase.

Andrei Năstase, ACUM

Dreapta, dispersată

Niciodată până acum, în Chișinău, nu a învins, la alegerile locale, vreun candidat de stânga. Întotdeauna, aceștia s-au clasat pe prima poziție în turul întâi, dar de fiecare dată au pierdut alegerile în turul doi, pe fondul mobilizării electoratului pro-european.

Electoratul de dreapta a fost puternic fărâmițat la alegerile locale de duminică din Republica Moldova. Șase partide unioniste au încercat să exploateze un segment de electorat ce nu deșășește 18-20%. Cumulativ, acestea au obținut puțin peste 16 la sută - voturi care, cel mai probabil, în turul doi, vor fi asimilate de Andrei Năstase. Pe flancul stâng, în afară de PSRM, au mai luptat două partide, ai căror candidați, împreună, au adunat aproximativ 4%. În Chișinău, candidatul fostului partid de guvernământ - PDM, Vladimir Cebotari, a adunat doar 2,44%.

Ceban vrea „coaliție la nivel local”. Năstase îl atacă pe Dodon

Luni, 21 octombrie, socialistul Ion Ceban a propus blocului ACUM formarea unei coaliții în Consiliul Municipal Chișinău (CMC): Din cei 4 viceprimari - doi să fie numiți de ACUM, iar președintele Consiliului să fie din partea blocului ACUM. Urmare a alegerilor de duminică, PSRM a obținut 22 de mandate din 51 în CMC. Blocul ACUM are 19 mandate. Liberalii vor avea 3 consilieri în CMC, PDM și Partidul „Șor” – câte 2, câte 1 consilier vor avea Partidul Unității Naționale, Mișcarea „Forța Nouă” și Partidul Comuniștilor. Deciziile în CMC se iau cu 26 de voturi.

Andrei Năstase nu pare însă încântat de ideea unei noi încrengături politice cu PSRM. El nu poate uita că, în 2018, „justiția lui Plahotniuc” a lăsat Chișinăul fără primarul legal ales anume în baza contestației lui Ceban. De asemenea, Năstase denunță tentația lui Igor Dodon (liderul de facto al PSRM) de a prelua controlul asupra justiției, după fuga lui Plahotniuc din țară: „Eu și Ion Ceban suntem foarte diferiți. Avem principii diferite, valori diferite, opțiuni politice și ideologice diferite. Amintiți-vă gestul pe care l-a făcut împreună cu justiția lui Plahotniuc - gest care a condus la invalidarea alegerilor (în 2018 - n.n.). La nivel parlamentar, în această majoritate improprie (PSRM-ACUM) lucrurile merg cum merg până în momentul în care intervine Dodon. Se pare că el are și o altă agendă. E firesc, pentru că, probabil, pretinde un al doilea mandat de șef al statului și își măsoară pașii reieșind din această perspectivă. Noi am acceptat acea majoritatea parlamentară cu PSRM nu că ne-ar fi fost dragă unul de altul, ci pentru a declanșa niște procese - de reformare a justiției, a Procuraturii, etc. Iar când am ajuns să avansăm cu reforma justiției, am avut niște obstacole. Și atunci ne-am pus întrebarea: dar cât de sincer este Igor Dodon în demersurile sale atunci când afirmă public că justiția trebuie reformată, pentru că, în paralel, el caută variante pentru a o controla. În momentul în care o să cunoaștem cu exactitate și cu asumare publică agenda exactă a celeilalte componente a acestei majorități parlamentare (PSRM), atunci vom ști exact cum procedăm în CMC. Dacă vor fi bine intenționați, dacă socialiștii au renunțat la vechile deprinderi de a scutura gardurile până cad de acolo niște gologani, la un anumit moment am putea discuta o eventuală înțelegere în CMC”, a menționat Năstase la TV.

Năstase nu va candida la Președinție în 2020?

El a precizat că, dacă va fi ales primar de Chișinău, nu va candida, în 2020, la Președinție, ci își va duce mandatul de primar până la capăt. Anterior, premierul Maia Sandu a declarat că a identificat deja candidatul perfect pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, în cazul în care Andrei Năstase va ajunge primar de Chișinău.

La nivel republican, socialiștii pro-ruși au acumulat cel mai bun scor electoral. Aceștia au întrunit cel mai mare număr de voturi în 18 consilii raionale, iar în patru dintre acestea, precum și în trei raioane din Autonomia Găgăuză, PSRM a obținut majoritatea. În 21 de orașe reședințe de raion urmează să aibă loc, la fel ca în Chișinău, turul doi de scrutin pe 3 noiembrie 2019.