Musica Kronstadt 2019

Proiectul muzical şi în acelaşi timp educaţional - deoarece cuprinde şi clase de măiestrie pentru numeroşi cursanţi -, fondat de oboistul Ludovic Armin Cora, a ajuns, iată, la cea de-a 6-a sa ediţie. Cu mult idealism, profesionalism, pasiune şi tenacitate, Cora se dedică, vară de vară, organizării acestei manifestări care, sub motto-ul "Unul pentru toţi, toţi pentru unul, prin muzică", reuneşte în acest an patru secţiuni: concerte gratuite, masterclass-uri, un concurs de interpretare şi o expoziţie, pusă la dispoziţie de Muzeul Naţional "George Enescu", oglindind "universalitatea" marelui compozitor român.

Programul festivalului "Musica Kronstad" de la Braşov, ediţia 2019

Ludovic Armin Cora a reuşit să trezească interesul şi să atragă la Braşov muzicieni din mari ansambluri internaţionale. Seria de concerte, oferite gratuit, celor interesaţi, debutează în seara zilei de sâmbătă, 3 august, cu un program de jazz, susţinut de renumitul saxofonist şi compozitor Nicolas Simion, şi el, ca şi Cora, originar din zona Braşovului. De altfel, în frumosul oraş de la poalele Tâmpei, Nicolas Simion şi-a început pregătirea muzicală, urmată de studiile efectuate la conservatorul bucureştean. Artistul este stabilit de mai mulţi ani în Germania, la Köln. Întregul program al festivalului "Musica Kronstadt", ediţia 2019, îl găsiţi pe site-ul www.academyofmusic.eu.

Academia de Vară "Musica Kronstadt"

Ceea ce mi se pare extraordinar este, înainte de toate, faptul că în acest an un număr record de tineri - 86 -, cu vârste începând de la 10 ani, vor putea beneficia, în cadrul Academiei "Musica Kronstadt", de cursuri de măiestrie la diferitele instrumente de suflat: oboi, flaut, clarinet, fagot, corn, trompetă. Cursanţii provin nu doar din România (aproximativ 80%), ci şi din Italia, Spania, Germania, Suedia, Israel şi Liban. În plus, un exponent de seamă al jazzului scandinav, pianistul şi compozitorul danez Nikolaj Bentzon, originar dintr-o importantă familie de muzicieni, deţine la actuala ediţie a festivalului braşovean statutul de "artist in residence".

Cora, absolvent al Universității Naționale de Muzică București, al Academiei de Orchestră din Berna și al Musikhochschule Mannheim, dispune de o bogată experiență în domeniul simfonic și al muzicii de operă, evoluând pe scene din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Danemarca, Suedia, Finlanda, Olanda, Brazilia, Japonia etc. În prezent, el este prim-oboist asociat al Orchestrei Naţionale Lorraine-Metz, în Franţa.

Montaj foto cu câţiva dintre muzicienii reuniţi anul trecut la "Musica Kronstadt", între care: oboistul Ludovic Armin Cora (centru) şi saxofonistul Nicolas Simion (rândul de jos, centru)

Am stat de vorbă cu organizatorul festivalului "Musica Kronstadt" cu puţin timp înaintea lansării evenimentului de la Braşov.

DW: Domnule Cora, ce v-a determinat să demaraţi acest proiect ambiţios? Ce v-aţi propus, când aţi pornit pe acest drum deloc uşor?

Ludovic Armin Cora: Ceea ce m-a determinat a fost dorinţa de a ajuta tinerii muzicieni români în a parcurge etapele integrării vocaţionale la nivel internaţional. În urmă cu 5 ani, (într-un an am realizat două ediţii), după naşterea gemenilor mei, am hotărât să construiesc acest proiect inedit. Am început cu un masterclass de oboi, iar la editia a treia am extins proiectul către instrumentele de suflat clarinet şi fagot. La ediţiile patru si cinci am adăugat şi instrumentul corn, pentru ca anul acesta să avem un cvintet de suflători (flaut, oboi, clarinet, fagot, corn) alături de trompetă. Cursurile de muzică de cameră, ansambluri orchestrale de suflători au fost idealuri care s-au realizat în timp.

Unde vă aflaţi astazi? Aţi putea face un scurt bilanţ al celor cinci ani de activitate?

În acest moment "Musica Kronstadt" se bucură de o recunoaştere internaţională, graţie constantei colaborări cu reprezentanţi ai unor instituţii de seamă precum Berliner Philharmoniker, Gewandhausorchester Leipzig, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, Orchestra Simfonică ”Gran Teatro del Liceo”, Barcelona, Duisburger Philharmoniker, Badische Staatskapelle Karlsruhe, Orchestra Simfonică Norrköping, Filarmonica ”George Enescu”, București, Filarmonica de Stat ”Transilvania”, Cluj-Napoca, Orchestra Simfonică a Filarmonicii ”Moldova”, Iași, Conservatorul ”Giuseppe Verdi”, Milano, Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului, Stuttgart, Universitatea Națională de Muzică, București, Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, Opera de Stat Timișoara, Opera Brașov.

Astfel ediţia a şasea, cea din acest an, se bucură de un ansamblu orchestral în toată forţa, sub bagheta a patru dirijori de refentinţă: Gábor Horváth, Emil Vişenescu, Ionuţ Podgoreanu şi George Hariton.

Imagini dintr-un concert susţinut de Ludovic Armin Cora, în cadrul festivalului "Musica Kronstadt" la Biserica Neagră din Braşov

Toate ediţiile au fost un real succes şi nu mi-am propus nimic altceva decât să încerc să-i ajut şi să-i motivez pe tinerii muzicieni români. Nu am nicio aşteptare din partea nimănui, nu doresc absolut nimic decât să pot ajuta, să văd cu ochii mei că aceşti tineri vor fi cei mai buni la nivel internaţional. Nimic mai mult! Ştiu că acest lucru implică foarte multă muncă. Dar îmi doresc să fim ca o familie, să creştem valoric împreună, să căutăm frumosul graţie frumosului, a muncii temeinice, bine făcute! Consider că avem obligaţia de a face tot posibilul pentru a-i forma profesional cât mai temeinic pe aceşti tineri formidabili.

De unde găsiţi resursele necesare? Timpul, forţa? Ce vă motivează?

"Musica Kronstadt" este practic al treilea copil al meu. Astfel încerc să identific mereu resurse pentru continuarea acestui proiect. Cuvântul resurse are foarte multe conotatii. Pentru mine, resursele spirituale sunt izvorul nesecat al proiectului şi aşa îmi doresc să rămână. Cum "Musica Kronstadt" îmi este al treilea copilaş, sunt convins că voi avea mereu resurse, dragoste şi timp pentru el.

Ce v-ati propus pentru anul 2020, pentru ediţiile viitoare?

Mi-aş dori să extind cu câteva zile proiectul pentru a avea măcar o zi sau două de pauză, în care cursanţii să poată cunoaşte frumuseţile Ţării Bârsei şi împrejurimile. În acest moment, am senzaţia că România se bucură de o generaţie tânără mult mai sănătoasă şi pregatită de schimbare, comparativ cu generaţia mea şi cu generaţiile anterioare. Rămâne ca timpul, Bunul Dumnezeu să ne ajute să dăruim acestor tineri educaţia, motivarea de a fi şi a rămâne buni şi deschişi către ceea ce este frumos şi curat.